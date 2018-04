Co vám zkazí dovolenou? Když budete chtít stihnout všechno

Fakta Manažeři měli loni jen 1 týden dovolené.

Muži ve věku 25 až 35 let a ti starší 45 let dny volna spočítali na prstech rukou.

Jejich kolegové ve věku 35 až 45 let si udělali volno dva a více týdnů.

Manažerky strávily bez rozdílu věku na dovolené jen týden. Zdroj: Průzkum společnosti Touchdown.