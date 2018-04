Jednou za rok si ověřte, jestli někde nedlužíte

I zapřisáhlý nepřítel půjček by se měl jednou za čas informovat, jestli někde nemá resty. Třeba proto, že mu ukradli doklady a někdo je mohl zneužít.

Když víte kde, ale nevíte kolik

Půjčili jste si, spláceli a netušíte, jak vysoký je ještě váš dluh? Ne vždy uspějete s telefonickým dotazem – některé instituce vám budou klást ověřovací dotazy či chtít znát domluvený kód, jiné rovnou odmítnou po telefonu informaci podat. Ještě přísnější je to s e-mailem, kde se identita píšícího obtížně ověřuje. „Klientovi v rámci e-mailové či telefonické komunikace zůstatek úvěru k úplnému splacení nesdělujeme, předáme však jeho žádost na vyčíslení dlužné částky na příslušné oddělení, které mu pak zašle vyjádření písemně,“ popisuje praxi Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.



Nejlepším řešením je tedy návštěva pobočky nebo písemná žádost. V dopise uveďte následující:

Odesílatel: jméno, adresa, kontakt

Adresát: společnost, které dlužíte

Věc: žádost o vyčíslení výše zůstatku úvěru

Žádám vás o vyčíslení zůstatku úvěru ze smlouvy o úvěru č. ... ke dni... Informaci prosím zašlete na adresu: ...

Datum, podpis

Kam dotaz poslat? Nepište na pobočku, kde jste si půjčili, ani konkrétnímu prodejci úvěrů. Svůj dopis směrujte na centrálu společnosti, adresu najdete na jejích internetových stránkách. Ovšem existují i firmy, které mají na webu jen lákavé nabídky plné vykřičníků a kontaktní informace se hledají velmi obtížně. V tom případě si v obchodním rejstříku zkuste společnost podle názvu vyhledat a použijte zde uvedenou adresu.

Tam, kde vám odpovědí po telefonu nebo e-mailem, je to zdarma. Jenže to zase nemáte v ruce nic, o co byste se mohli opřít v případném sporu. Pokud chcete písemné vyjádření, raději počítejte s tím, že vás může něco stát. Kolik, to záleží na ceníku konkrétního finančního ústavu. Někdy bývá zdarma, jindy může jít o pár desetikorun, ale také o tisíce.

Například Fio banka za písemné vyjádření na pobočce účtuje 250 korun, UniCredit Bank 181 korun, mBank 200 korun plus cenu za doručení. ČMSS první vyčíslení zbývající výše úvěru pošle zdarma, ale pokud žádáte během půl roku o druhý dokument, zaplatíte za něj 1 500 korun. Hypoteční banka účtuje 500 korun, Expobank u hypoték 1 210 korun.

Neodpověděli vám?

Není obvyklé, že by věřitel klientovi informaci nesdělil. Ale stát se to může, zejména u méně seriózních společností, které se těší na penále, jež budou dlužníkům účtovat. Pokud tedy obeslaný na vaši první výzvu nereaguje, pošlete mu ji ještě jednou. Doporučeně. A do dopisu připište na závěr ještě jednu větu: „Prvně jsem vás se svou žádostí oslovil dne..., ale neodpověděli jste mi. V případě, že mi nezašlete požadované vyčíslení výše zůstatku úvěru do dne..., budu další vaše nároky ze smlouvy soudně popírat.“ Věřitele to obvykle pohne k tomu, aby s vámi začal komunikovat.

Když nevíte nic

Horší je, když nemáte ani ponětí, kde byste mohli dlužit. V tom případě – než obesílat všechny možné firmy – je lepší obrátit se na registry. Ty schraňují data od více společností, a tak získáte několik informací najednou.

Ani ty však nejsou úplně vyčerpávající, právě proto, že registry nezastřešují všechny instituce na trhu. Pokud máte podezření, že se děje něco špatného (třeba rodinu zadlužil jeden z manželů a druhý se snaží zjistit skutečný stav), obraťte se i na Centrální evidenci exekucí a místní okresní soud. „Tam se dlužník dozví, jaká soudní řízení a jaké pravomocně nařízené exekuce s ním byly a jsou vedeny,“ vysvětluje David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Dluhy často vznikají i u pronajímatelů nemovitostí, ve kterých dlužník bydlí, u dodavatelů energií, internetu, telefonních operátorů, zdravotní pojišťovny a u podnikajících i na finančním úřadě a správě sociálního zabezpečení. Pokud tedy řešíte dluhy třetích osob, které ohrožují i vás, obraťte se rovněž na tyto partnery. Budete potřebovat plnou moc toho, o koho se jedná.

Když už dlužíte někomu jinému

Původní věřitel může svou pohledávku vůči dlužníkovi postoupit někomu jinému. „Nejčastěji věřitelé prodávají smlouvy už po splatnosti, které prošly delším mimosoudním vymáháním a nepodařilo se dospět k dohodě s dlužníkem,“ říká David Šmejkal. Věřitelé o takové změně obvykle dlužníkovi dávají vědět písemně obyčejným dopisem. I proto je třeba informovat všechny své finanční partnery, když se člověk stěhuje a mění adresu.

Jak se může stát, že najednou dlužíte: