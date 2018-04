Chcete si najít práci? Dobře si rozmyslete jakou. Čtěte praktické rady

Absolventi škol, kteří vstupují na trh práce, by si měli ujasnit, zda hledají práci na časově omezené období nebo třeba jen na částečný úvazek, nebo zda se chtějí rozvíjet už rovnou jen po profesní stránce, a hledají tedy stálé zaměstnání.

Je pravda, že absolventi to při hledání práce nemají snadné, protože firmy dávají přednost lidem s praxí, a navíc na mnohá místa vyžadují vysokoškolské vzdělání. Středoškoláci s maturitou na tom však jsou výrazně lépe než ti, kdo se jen vyučili. Větší šanci mají čerství absolventi tehdy, když se spokojí s hůře placenou prací nebo s prací na záskok za někoho jiného na časově omezené období.

Nelžete v životopisu

Chcete-li si najít stálou práci a místo nemáte zajištěné, budete muset reagovat na více inzerátů. Zaprvé si sestavte svůj strukturovaný životopis s jasnými a jednoznačnými údaji o vašem dosavadním studiu i jakékoliv praxi, kterou jste absolvovali, klidně zapište letní brigádu ve stánku se zmrzlinou nebo hlídání dětí sousedům. Můžete stručně a v bodech popsat zájmy a kromě vzdělání uveďte i dosaženou jazykovou úroveň.

Právě u jazykové vybavenosti si však dávejte pozor a nepředstírejte, že umíte skvěle anglicky, nevylepšujte své znalosti. Může se vám stát, že na vás u pohovoru vybafne zahraniční manažer firmy a bude po šanci. Jakmile totiž zaujmete životopisem, pozvou vás na pohovor, kde už opravdu musíte zapůsobit. Chovejte se přirozeně a klidně odpovídejte na dotazy, byť by se vám zdály nesouvisící s požadovanou prací.

Pozor na příliš vysoké výdělky

Chcete především brigádu, protože jinak hodláte cestovat nebo jet na kurz do zahraničí? Existují internetové portály specializované na brigády pro studenty. Jistotou zůstávají místa pro brigádníky v supermarketech, řetězcích s rychlým občerstvením a podobně.

Může se hodit Najděte si novou práci na jobDNES.cz. Zvyšte své šance na trhu práce. Vytvořte si zdarma profesionální CV.

Až budete hledat brigádu, rovnou vyřaďte webové stránky, které nabízejí podezřele vysoké výdělky za prodej finančních či jiných produktů nebo práci z domova. Většinou vyžadují, abyste si zřídili živnostenský list. Všechny náklady byste pak nesli vy a výdělek by byl závislý až na tom, kolik byste toho prodali. Nenechte se uvázat ani k podomnímu prodeji různých výrobků, museli byste na to mít čas i povahu. Raději klidně pro začátek vezměte brigádu ve skladu v supermarketu nebo jinou manuální práci.

Zkuste neziskovky i úřad práce

Pokud vám nejde v prvé řadě o výdělek, zkuste hledat práci například v neziskových organizacích. Neznamená to, že v nich budete pracovat zadarmo, ale příjmy nejsou vysoké. Pro vás však může být výhodou to, že často shánějí lidi například jen na několik měsíců. Můžete tu pracovat nejen jako zaměstnanci, ale také třeba na dohodu o provedení práce, ze které se neodvádí daně a pojištění, případně na dohodu o pracovní činnosti, z té však už daně platit musíte. Získané kontakty se vám přitom mohou v budoucnu hodit.

Můžete se rovněž zaregistrovat na úřadu práce a jít případně na nějaký rekvalifikační kurz. Pozor, nárok na podporu v nezaměstnanosti byste měli, pouze pokud byste si předtím alespoň dvanáct měsíců v uplynulých dvou letech platili sociální pojištění. To za vás v případě absolvování střední školy hradí stát do 31. srpna bez ohledu na to, zda jste dělali maturitu na jaře, nebo vás čeká v září. Až do data zkoušky ho hradí pouze za ty, kdo byli v řádném termínu omluveni, třeba kvůli nemoci.

Stát za vás hradí zdravotní pojištění, sociální pojištění si platit nemusíte, protože doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, ale nejvýše rok, pokud nemáte nárok na podporu. Musíte také chodit na pravidelné schůzky, takže jen těžko můžete odjet na delší dobu do zahraničí.

Smlouvy, které můžete uzavírat a co z nich vyplývá