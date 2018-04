Jak si počínat, když vás na dovolené okradou

Každou krádež nahlaste na místní policii, nezvýšíte tím sice moc šanci, že odcizené věci získáte zpátky, ale policejní protokol vám pomůže při vyřizování nových dokladů či usnadní vyřizování s pojišťovnou. Jestli máte problém s domluvou, obraťte se na zastupitelský úřad.

Když přijdete... o peníze

Nezáleží moc na tom, zda vám hotovost někdo ukradne, či peníze prostě vytrousíte z kapsy. Počítejte s tím, že se s nimi už neshledáte. Co teď? Nemáte-li kartu a v blízkosti bankomat, zavolejte domů nebo kamarádovi a nechte si alespoň nejnutnější částku poslat prostřednictvím organizací Western Union či Chequepoint.

Je to jednoduché, stačí, aby známý vzal peníze, zašel v Česku na poštu (pobočku Western Union), vyplnil formulář, zaplatil poplatek (za 100 eur je to 500 korun) a dal vám vědět, že peníze poslal. Oba se musíte prokázat dokladem totožnosti. Jestli vám ukradli i ten, řeknete si s kamarádem heslo, na základě kterého vám peníze u přepážky vyplatí. Trvá to jen několik desítek minut. Pobočky těchto organizací najdete nejčastěji na poštách, ve směnárnách, bankách, cestovních kancelářích. Výše částky, kterou můžete poslat, je neomezená.

Ocitnete-li se úplně beze všech prostředků, můžete si z úřadu zavolat domů, aby vám poslali peníze, případně vám na konzulátu i nejnutnější hotovost půjčí.

. Jak předcházet problémům - Před odjezdem si poznamenejte telefonní čísla a adresy do banky, na nejbližší zastupitelský úřad, na mobilního operátora. - Budete-li blokovat platební kartu, připravte se na to, že od vás budou banky kromě jména a typu karty chtít také dobu její platnosti a vaše rodné číslo. I to si tedy poznamenejte. - Pořiďte si kopie dokladů a vezměte je s sebou. - Přibalte pro jistotu i dvě fotografie 35 x 43 mm, na náhradní doklady. - Nenoste u sebe všechny peníze najednou. - Doklady dejte do pouzdra přímo na tělo, peníze nedávejte do zadní kapsy kalhot. - Při placení kartu nespouštějte z očí, zejména v restauracích. - V hotelu využijte pro cenné věci sejf.

... o doklady

S náhradními doklady vám pomůžou na zastupitelském úřadě. V každé zemi má Česká republika kromě velvyslanectví i konzuláty ještě v dalších městech. Před odjezdem si najděte ten "svůj“ na internetových stránkách ministerstva zahraničí www.mzv.cz. Pokud jste v cizině jen na kratší dovolené, vystaví vám na konzulátu místo pasu nebo občanského průkazu náhradní doklad, takzvaný cestovní průkaz s omezenou platností, na který se budete moci vrátit domů.

Vyplníte žádost, přiložíte dvě pasové fotografie a ještě další průkaz k prokázání totožnosti (třeba řidičák či kopii pasu). Náhradní doklad dostanete téměř na počkání, záleží, jak rychle se vám podaří prokázat, že jste to skutečně vy, a jak rychle úřad vše ověří. Zaplatíte přitom poplatek 400 korun v místní měně, případně v eurech nebo dolarech.

... o platební kartu

Banku volejte okamžitě, když zjistíte, že vám chybí karta a opravdu už v žádné kapse není. Tady totiž hraje velkou roli čas. Každá banka má zvláštní telefonní linku, na kterou můžete zavolat v kteroukoli dobu a kartu zablokovat.

Odkdy se k vašim penězům na účtu nikdo nedostane, záleží na typu karty a na podmínkách banky. Někdy je to okamžitě po zavolání, jindy až od půlnoci dne, kdy jste banku kontaktovali.

Až na výjimky ručí banky i po blokaci pouze za transakce provedené bez použití PIN. Ale například Česká spořitelna a Raiffeisenbank berou záruku i za platby s PIN, což pro ně znamená větší riziko.

Za blokaci elektronické karty zaplatíte od 100 do 250 korun, za stoplistaci embosované karty (ta s reliéfem) od 500 do 2 000 korun. Výjimkou jsou Citibank a mBank, kde je zablokování karty zdarma.

. Na jaká čísla volat ze zahraničí? BAWAG Bank

+420 272 771 111

ručí od půlnoci po blokaci Citibank

+420 233 062 222

ručí hned po blokaci Česká spořitelna

+420 582 405 405

ručí hned po blokaci, platí i pro operace s použitím PIN, u operací bez použití PIN dokonce 48 hodin před nahlášením ztráty (ale se spoluúčastí 4 500 korun) ČSOB

+420 495 800 111

ručí hned po blokaci GE Money Bank

+420 272 771 111

ručí od půlnoci po blokaci Komerční banka

+420 222 412 230 (MC, Visa),

+420 222 412 241 (AmEx)

ručí od půlnoci po blokaci mBank

+420 246 017 777

ručí hned po blokaci Poštovní spořitelna

+420 495 800 121

ručí hned po blokaci Raiffeisenbank

+420 417 941 446

ručí od půlnoci před blokací (zpětně), platí i pro operace s použitím PIN UniCredit Bank

+420 221 118 540,

+420 224 221 017

ručí 48 hodin před nahlášením ztráty (ale se spoluúčastí 4 500 korun), po blokaci bez spoluúčasti Volksbank

+420 495 800 111

ručí hned po blokaci

Kartu si můžete navíc předem pojistit proti zneužití, to znamená, že pak banka ručí za neoprávněné výběry ještě určitou dobu před nahlášením ztráty, většinou 48 hodin. Pojištění stojí několik stokorun ročně podle toho, na jak vysokou částku se vztahuje.

Zavolat můžete také zdarma na účet volaného na středisko karetní asociace. Zde však počítejte, že hovor bude probíhat v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině.

VISA +1 410 581 9994

MasterCard +1 636 722 7111

Dinners Club +420 267 197 450

Majitelé embosovaných karet mohou požádat o vydání nouzové hotovosti, poplatek za takovou službu je však vysoký, pohybuje se od 1 500 do 3 500 korun. Pokud si budete chtít nechat poslat do ciziny kartu náhradní, je to možné, počítejte však s poplatkem od několika stokorun až po dva a půl tisíce a dobou delší než dva dny.

... o mobil

Používáte-li v mobilu předplacenou kartu, zloděj nebo náhodný nálezce víc než zakoupený kredit neprovolá. Ale v případě, že přijdete o telefon s paušálem, ihned zablokujte SIM kartu, aby vás účet za provolané hovory po návratu z dovolené neporazil. Proto co nejrychleji kontaktujte asistenční službu svého operátora. Číslo na operátora si poznamenejte do notýsku, ne do telefonního seznamu v mobilu.