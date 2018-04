Je váš byt podpojištěný? Nedostanete plnou náhradu

Koupili jste si nový byt, vyběhali hypotéku a zvládli i rekonstrukci. Užíváte si nové bydlení, když tu náhle přijde bouřka a výboj blesku vám zničí všechny nové elektrospotřebiče zapojené do zásuvky. Nejen pro tyto chvíle se bude hodit pojištění bytu a domácnosti.

Aktualizujte smlouvu včas

Chcete pojištění bytu, nebo domácnosti? Pojišťovny je rozlišují. Pojistka nemovitosti (bytu) se vztahuje na stavbu jako takovou a zahrnuje všechny zdi, sklepy, střechu, okapy, garáže a podobně. Pojistka domácnosti chrání před poškozením vybavení bytu. Obvykle platí, že věc pevně spjata s bytem patří do pojištění nemovitosti a naopak. Znamená to, že kuchyňská linka přišroubovaná ke stěně je zahrnuta v pojištění nemovitosti. Je-li umístěna volně, patří do pojištění domácnosti.

Před sjednáním pojistky bytu si zjistěte, zda už není pojištěn v rámci pojištění bytového domu. Jestliže ano, neradujte se předčasně. Ověřte si, na jaká rizika se pojištění vztahuje (tedy pojistný rozsah) a upřesněte si pojistnou částku (tedy horní hranici při případné výplatě peněz).

Zjistíte tak, zda dům není podpojištěný, tedy zda hodnota nemovitosti není vyšší než částka, na kterou je pojištěna. Častou příčinou podpojištění bývá například neaktualizovaná pojistná smlouva. Kdyby v této situaci dům vyhořel, nevyplatí pojišťovna odpovídající náhradu. V případě podpojištění je lepší sjednat si vlastní samostatné pojištění bytu.

Pozor na správnou výši pojistné částky na domácnost

Pojištění domácnosti je naopak plně ve vašich rukou. Také u této pojistky sledujte její rozsah a limity plnění. Každého napadne zahrnout do pojistné částky nábytek a elektroniku, ale nezapomínejte ani na zdánlivé drobnosti jako například ošacení či knihy. I levné kusy mohou ve výsledku znamenat značnou sumu. Při výpočtu pojistné částky si proto projděte celý byt a sepište si všechny položky.

Nosíte si domů služební notebook a mobilní telefon? Pak za ně zodpovídáte svému zaměstnavateli a v případě poškození bude požadovat jejich náhradu. V pojistce toto riziko nebývá zahrnuto automaticky. Informujte se, zda produkt toto riziko obsahuje a jaká je výše limitu. Připojistit si můžete také další rizika, třeba dětský kočárek na chodbě před bytem.

Při uzavírání pojištění se zaměřte i na rozsah asistenčních služeb. Může to znamenat, že vám v případě havárie pojišťovna nejen zavolá řemeslníka (např. instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, elektrikáře), ale do sjednaného limitu i problém vyřeší nebo odstraní.

Myslete na rizika

Mezi základní rizika patří ochrana proti požáru, vichřici, krupobití a vodovodním škodám. Zvažte také volitelná rizika. Příkladem může být vystoupání vody z odpadního potrubí v případě jeho ucpání pod vaším bytem. Vlivem běžného využívání odpadu sousedy nad vámi může dojít k tomu, že se veškerý obsah potrubí ocitne ve vašem bytě. Při pojištění bytu nezapomínejte ani na odcizení včetně vandalismu, které se vztahuje na peníze, ceniny (známky, stravenky) a cennosti. Zvažte také připojištění rizika povodně.

Jiná rizika má půdní a jiná přízemní byt. V případě půdního bytu hrozí například poškození střechy z důvodu vichřice nebo krupobití, déšť či tající sníh může zatéct pod střechu a byt či domácnost poškodit.

Příklad Jan má v Brně přízemní byt 2+kk o rozloze 55 m2. Pojistná částka bytu je 1,2 mil. Kč, domácnosti 350 tisíc Kč. Byt je pojištěn na komplexní živelní rizika včetně záplavy a povodně, odcizení a vandalismus. Roční pojistné činí 1695 Kč, spoluúčast je 500 Kč. K bytu náleží také sklepní kóje, kde Jan kromě nepotřebných věcí skladoval také své jízdní kolo za 30 tisíc Kč. Sklepní kóje byly během letních dovolených vykradeny a pan Jan o kolo přišel. Vše nahlásil pojišťovně, ale protože sklep nebyl zabezpečený předepsaným způsobem (v jeho případě bezpečnostním visacím zámkem), bylo mu sníženo pojistné plnění o 10 tisíc Kč.

Byt v přízemí mohou zase ohrožovat záplavy nebo povodně. Vzhledem k dobré přístupnosti, například přes balkon, je u přízemního bytu vhodné i pojištění odcizení vybavení domácnosti a pojištění vandalismu. A vyplatí se zvážit pojištění skla, které by krylo například okna rozbitá hozeným kamenem.

Lze doporučit pojištění proti vystoupání vody z kanalizace. Dojde-li k ucpání stoupaček v domě, může se celý obsah kanalizačního potrubí ocitnout v bytě (například prostřednictvím toalety nebo umyvadla). Prokázání odpovědnosti vlastníka bytu ve vyšším patře je téměř nemožné, proto nemůže být uplatněno pojištění odpovědnosti. Odpovědnost bytového domu se, v případě dodržení všech povinných prohlídek, na tento typ škody také nebude vztahovat.

Vždy tedy překontrolujte a porovnejte zabezpečení, jaké požaduje pojišťovna s tím, jaké máte k dispozici na svých dveřích, vratech či oknech.