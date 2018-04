Jak si pořídit rodinu a neztratit příjmovou hladinu?

Pakliže mladá maminka nebude ochotna tak trochu „ošidit svoje miminko o maminku“ tím, že si pořídí chůvu (jako chůva často vypomáhají svým dcerám novopečené babičky) a v podstatě bezprostředně po přivedení potomka na svět nastoupit zpět do zaměstnání, tak při pobírání rodičovského příspěvku udržet příjmy rodiny na původní úrovni nebude nic jednoduchého.

Pavel a Martina Juřičkovi mají každý dobré zaměstnání v Praze a oba dosáhli určitého kariérního postupu. Paní Martina pracuje ve středním managementu mezinárodní firmy a její čistý příjem je 23 000 Kč čistého. Pavel pracuje ve středně velké stavební společnosti, která se velmi pěkně rozvíjí a on jako stavební inženýr má čistý příjem 27 000 Kč s tím, že koncem roku bývá zvykem, že od svého zaměstnavatele obdrží prémii (dle hospodaření firmy a Pavlových pracovních výsledků).

Rodina bydlí ve vlastním domě ve vsi nedaleko od Prahy. Dům je nově postavený. Výstavba byla částečně financována z hypotéčního úvěru, jeho splátka je 10 500 Kč měsíčně.

Manželé jsou zároveň vlastníky menšího bytu v Praze, který pronajímají. Byt je schopný na pronájmu generovat příjem 5 000 Kč měsíčně, ale zároveň vyžaduje údržbu. K bytu se také váže úvěr se splátkou 2 200 Kč měsíčně a získávání nových nájemníků (jako určitý náklad v podobě práce Pavla) také není jednoduché. Jak ukázala zkušenost, na údržbu příjmu z pronájmu je třeba mít vždy rezervu okolo 50 000 Kč.

Oba manželé pak dále spoří do stavebního spoření pravidelnou částku 1 500 Kč měsíčně. Na účtech je zatím celkem asi 100 000 Kč a tyto peníze jsou považovány za rezervu v případě větší finanční krize. Tvoří tedy část dlouhodobé rezervy. Krátkodobá a střednědobá rezerva není vytvořena.

Protože manželé chtějí zachovat stávající standard a zároveň by do dvou let chtěli mít miminko, vyhledali poradu s finančním poradcem.

Zadání byla celkem dvě:

1) Vytvořit něco jako rentu po dobu mateřské dovolené, která by dorovnávala snížení příjmů ze strany Martiny.

2) Osobní automobil, který vlastní je starý deset let a bude třeba ho vyměnit za novější (ne nutně nový) v ceně celkem asi 200 000 Kč.

Pro další počítání a hledání řešení byl po dohodě s Juřičkovými příjem z pronájmu bytu úplně vynechán, protože jim stačí, když zisk z pronájmu de facto kryje náklady ze souvisejícího úvěru. Ten potom vlastně nezatěžuje rodinný rozpočet (v případě, že je byt pronajatý a vydělává).

Návrh řešení

Renta na mateřskou dovolenou:

Nejprve je třeba stanovit, o jakou část budou rodinné příjmy menší po narození miminka. Za samostatný příjem lze uvažovat prvních 5,5 měsíce peněžitou pomoc v mateřství (Martina vzhledem k platu bude mít nárok na maximální příspěvek 419 Kč za kalendářní den), tedy průměrně 12 500 Kč měsíčně oproti původním 23 000 Kč. Po uplynutí této lhůty pak Martina bude od státu dostávat rodičovský příspěvek.

Parlament v posledních měsících jedná o jeho zvýšení až na 40 % z průměrné mzdy, tedy přibližně 7 300 Kč od ledna 2007. Jestliže návrh projde (pravděpodobně ano), pak Martina bude dostávat právě těchto 7 300 Kč (v roce 2006 platí rodičovský příspěvek 3 600 Kč.).

Počítejme tedy s vyšší částkou. Pomoc v mateřství je vyšší asi o 5 200 Kč, ale pro výpočet tento rozdíl zanedbáme (vytvoříme tak finanční polštář asi 28 600 Kč).

K doplnění nám tedy zbývá zajistit 15 700 Kč po dobu asi 5 let, protože manželé chtějí mít do dvou let dvě děti za sebou. Na vytvoření kapitálu, z kterého budeme čerpat rentu na dorovnání, máme tedy dva roky. Po prvních propočtech jsme dospěli k závěru, že na 100% krytí poklesu by rodina musela začít pravidelně měsíčně odkládat 34 000 Kč do portfolia s výkonností 4 % p.a., což vzhledem k výdajům nebylo možné. Proto Juřičkovi souhlasili, že by mělo postačit dorovnání do 75 % celkových příjmů rodiny (tedy z 50 000 Kč). Celkové příjmy tak po dobu 5 let klesnou na 37 500 Kč (Pavel 27 000 Kč, Martina 7 300 Kč od státu a 3 200 Kč soukromá renta).

Výsledek uskromnění byl takový, že do výše zmiňovaného porfolia (konzervativní portfolio s využitím hlavně dluhopisového fondu a v menší míře pak fondu peněžního trhu a akciového fondu – akciových fondů lze využít, protože určitá část zůstává zainvestována po dobu 7 let – 2 roky tvorby kapitálu a dalších 5 let spotřeba ze stejného porfolia) bude potřeba odkládat stranou asi 7 000 Kč měsíčně.

Zároveň je možné dále spořit do smluv stavebního spoření 2 x 1 500 Kč a tvořit dlouhodobou rezervu. Rodina tak bude po dobu 2 let odkládat na „spořící“ produkty 10 000 Kč měsíčně.

Druhý úkol - obnova automobilu:

Nabízí se několik řešení: využít toho, že na smlouvách o stavebním spoření končí za 2 roky lhůta pro získání státní podpory (dle původního zákona o stavebním spoření celkem 5 let) a úspory vybrat. Manželé Juřičkovi ale musí počítat s tím, že jejich dlouhodobá rezerva by se měla znovu doplnit. Vzhledem k tomu, že při prodeji stávajícího automobilu získají asi 50 000 Kč (vůz je garážovaný a servisovaný), měla by úspora ze stavebních spoření na novější vůz stačit.

Další možností je pak využít porfolia pro tvorbu renty a začít odkládat stranou i na koupi automobilu. Pro potřebných asi 150 000 Kč by tak musel Pavel s Martinou dávat stranou ještě dalších 6 000 Kč měsíčně.

Jako nejefektivnější řešení lze doporučit kombinaci dvou výše uvedených variant. Manželé budou dále spořit celkem 3 000 Kč do stavebního spoření a druhých 3 000 Kč odkládat do vytvořeného portfolia otevřených podílových fondů. Při průměrném zhodnocení 4 % p.a. tak bude za 2 roky k dispozici asi 75 000 Kč a na zbytek použijí jednu smlouvu stavebního spoření, kde bude naspořeno asi 125 000 Kč).

Doporučení a rady