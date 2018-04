Jak si přiblížit úvěr ze stavebního spoření

Tarify a varianty spoření

Nejčastěji spořitelny rozlišují několik variant spoření podle jejich „rychlosti“, která určuje, za jak dlouho splní klient podmínky pro přidělení řádného úvěru. Proto se také na formulářích návrhů na uzavření smlouvy nazývají například „rychlá“, „standardní“, „pomalá“.

Takto stanovené varianty spoření mají v současné době ČMSS, SS ČS a Modrá pyramida (tj. VSS KB, která od 1.1.2005 používá nového názvu). První dvě spořitelny mají pouze rychlou a standardní variantu, třetí z uvedených spořitelen má navíc i variantu pomalou.

Wüstenrot stavební spořitelna má čtyři tarify: OF, ON, OS a nový OK, které jsou rozlišeny jak podle „rychlosti“ přidělení úvěru, tak podle výše jeho minimální akontace. Dříve podobným způsobem stanovovala tarify i Raiffeisen stavební spořitelna, nové smlouvy jsou však nyní sjednávány pouze v jednotném tarifu S 041.

HYPO stavební spořitelna varianty v tomto smyslu nerozlišuje, nabízí ovšem dva rozdílné tarify. U spořicího tarifu NS je vyšší základní úroková sazba na vklady a možnost získat další úrokové zvýhodnění. V úvěrovém tarifu NU má klient vklady úročeny nižší sazbou, získá však levnější úvěr.

Varianta spoření a rychlost přidělení úvěru

Jak již bylo řečeno, typ varianty rozhoduje především o tom, za jak dlouhou dobu klient získá nárok na přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření. Každá varianta má totiž obchodními podmínkami stanovenou výši koeficientu, který se používá k výpočtu hodnotícího čísla. Rychlé varianty mají koeficient vyšší a hodnotící číslo proto narůstá rychleji. Jelikož je dosažení stanovené výše hodnotícího čísla jednou z podmínek přidělení cílové částky, spolurozhoduje volba varianty o tom, za jak dlouhou dobu od sjednání smlouvy klient získá úvěr. Výši hodnotícího čísla nelze porovnávat mezi jednotlivými spořitelnami! Každá má svůj vlastní vzorec na jeho výpočet a vlastní hodnoty koeficientů. (Pro nárok na úvěr však samozřejmě nestačí jen dosažení potřebné výše hodnotícího čísla. Smlouva musí trvat minimálně dva roky a klient musí naspořit stanovenou akontaci úvěru.) Když tedy klient zjistí, že úvěr potřebuje dříve, než předpokládal, může si jeho přidělení uspíšit změnou varianty na rychlejší (pokud mu to spořitelna umožní).

Varianta spoření a rychlost splacení úvěru

Čím rychleji má klient možnost získat úvěr, tím rychleji jej musí na oplátku splatit. Proto jsou obchodními podmínkami u rychlejších tarifů či variant spoření stanoveny vyšší splátky úvěru a doba splatnosti je kratší než u variant pomalejších. Na to by měli předem myslet klienti, kteří se obávají nedostatečnosti svých příjmů. Volbou pomalejší varianty si (v rámci spořitelny ) zajistí nižší splátky úvěru, budou mít větší šanci na jeho získání a jejich měsíční rozpočet bude úvěrem méně zatížený. Na druhou stranu delší doba splatnosti znamená vyšší celkové náklady úvěru, jelikož klient spořitelně zaplatí více na úrocích i poplatcích.

Vliv varianty spoření na dostupnost úvěru

Stejně jako u jiných úvěrů výše splátky úvěru ze stavebního spoření závisí na úrokové sazbě, objemu úvěru a délce doby jeho splatnosti, vypočítává se však z cílové částky. Výše splátek se pohybují v rozmezí 0,45 % až 0,80 %, každá spořitelna je má stanoveny jinak. Například při cílové částce 500 000 korun se splátka takového úvěru se bude pohybovat v rozmezí 2 250 až 4 000 korun. Tento rozdíl již může u některých klientů rozhodnout o tom, zda úvěr v této výši získají, nebo ne.

Při posuzování úvěruschopnosti klienta spořitelna zkoumá, zda jeho čisté příjmy postačují na krytí všech jeho pravidelných výdajů včetně splátky poskytnutéhoa zároveň na úhradu nákladů na zajištění základních životních potřeb. Ty se odvozují od výše životního minima rodiny klienta. Vyšší splátka úvěru vyžaduje vyšší příjmy. Klient tedy jejich nedostatečnost může v některých případech řešit výběrem pomalejší varianty spoření s nižší splátkou, aniž by musel snižovat výši úvěru.

Co dále ovlivňuje varianta spoření

Varianta spoření či tarif mohou v některých spořitelnách ovlivňovat i další podmínky spoření. Například Modrá pyramida váže na volbu varianty i výši úrokové sazby „řádného“ úvěru. V „rychlé“ variantě sazba úvěru činí vždy 5 %. U „standardní“ varianty si klient může vybrat sazbu 4 % nebo 5% a v „pomalé“ variantě si může vybrat 5 %, 4% či dokonce pouze 3 %. Výběrem varianty spolu s úrokovou sazbou si zde klient volí výši splátky úvěru, dobu spoření a dobu splácení úvěru a tím i celkové náklady úvěru.

Wüstenrot stavební spořitelna své čtyři tarify rozlišuje podle výše akontace úvěru a rychlosti růstu hodnotícího čísla. Zatímco v tarifu OK stačí pro přidělení úvěru naspořit jen 30 % cílové částky, v tarifu OF je to 40 % a v tarifech OS a ON pak 50 % cílové částky.

Na výběr správné varianty spoření je také třeba dávat pozor v případě, kdy chce klient čerpat překlenovací úvěr. Některé spořitelny totiž poskytují určité meziúvěry pouze v některých vybraných variantách.

Shrnutí: co může ovlivňovat volba varianty spoření či tarifu růst hodnotícího čísla a tím rychlost přidělení řádného úvěru

výši splátek úvěru a dostupnost úvěru

dobu splatnosti úvěru

celkovou cenu úvěru

výši akontace úvěru

výši úrokové sazby úvěru

výběr překlenovacích úvěrů většinou je možná změna varianty během doby spoření varianty spoření nemusí být stanoveny

Zdroj: Fincentrum

Jakou variantu spoření jste si zvolili na své smlouvě o stavebním spoření a proč? Měnili jste si variantu spoření? Z jakého důvodu? Platili jste za to spořitelně poplatek?