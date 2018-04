Škola personalistiky: jak si říct o zvýšení platu

Nejdůležitější je správně to načasovat, připravit si argumenty, zamyslet se nad reakcemi protistrany, mít vymyšlené varianty postupu a nic nepřehnat.

Správný okamžik je klíčový. Ve většině firem nastává při obvyklém ročním hodnotícím sezení s nadřízeným. Šéf během tohoto pohovoru očekává, že se tématu dotknete. Pokud dostáváte pozitivní zpětnou vazbu, jste chváleni, je ideální příležitost o zvýšení platu požádat. Mějte připravenou konkrétní představu, jak by se mzda měla upravovat.

Když tato sezení ve firmě nemáte, požádejte nadřízeného o setkání. Počkejte na správný okamžik, kdy není ve stresu, má dobrou náladu. Šéf je taky člověk, nezastavujte ho, když spěchá na jednání nebo jde na oběd. A připravte se, že se vás bude ptát, proč si vyšší plat zasloužíte.

Argumentujte chytře a konkrétně

Při argumentaci zapomeňte na věty typu: "nemůžu si dovolit pořádnou dovolenou" nebo "rodina je závislá na mém příjmu" či "všichni moji známí dostali přidáno". Opatrní buďte i s výhrůžkami, že pokud se nedomluvíte, odcházíte pryč.

Spíše svoje argumenty podpořte konkrétními údaji: co se vám v práci v poslední době povedlo, kolik jste firmě ušetřili peněz, nárůst klientů nebo obratu. Můžete rovněž využít, jak jste si zvýšili kvalifikaci či zlepšili jazykové znalosti, že jste převzali větší zodpovědnost a kompetence při řízení projektů nebo kolegů, školíte ostatní zaměstnance.

Obecně - snažte se svému šéfovi pomoci s argumentací, kterou bude on používat dále ve firmě. Před jednáním se podívejte na inzeráty na trhu práce. Je vaše kvalifikace žádaná? Existují reálné nabídky práce ve vašem oboru? Určitě není špatné vědět, kolik firmu stojíte na nákladech a kolik na druhou stranu podnik získá vaší prací nebo jaké je finanční rozpětí u vaší pozice na trhu. Mějte připravené odpovědi na námitky, proč vám nejde upravit mzda, ale buďte asertivní. Chybu neuděláte, když si pohovor zkusíte nanečisto, abyste měli příjemný a pevný tón hlasu a získali jistotu svého projevu.

Zamítne-li šéf žádost, zůstaňte klidní i přesto, že budete mít důvod ke vzteku. Většina zaměstnanců si stále stěžuje na špatné finanční podmínky, ale u řady firem se mzdy dokonce snižovaly. Položte svému nadřízenému otázku: "Co mohu udělat pro to, aby se mi plat zvýšil?" Nezapomeňte, že vhodnou alternativou může být firmou placený kurz na zvýšení kvalifikace nebo jazyková výuka. Můžete tím získat více, než kdyby vám zaměstnavatel přidal částku, která po započtení daní bude spíše symbolická.

Firma bude také spokojena, protože i pro ni to bude znamenat úsporu nákladů či další přínos díky vaší vyšší kvalifikaci. Navíc tím posílíte své postavení a zmenšíte pravděpodobnost, že se s vámi v budoucnu při snižování stavů zaměstnavatel rozloučí.

Zvýšení mzdy z pohledu šéfa firmy

Pro správné fungování oddělení i firmy je důležité mít nastavené pravidelné hodnocení zaměstnanců včetně ověření plnění jejich individuálních cílů a úkolů. Zaměstnanci by měli znát i způsob odměňování za mimořádné výkony. Snižuje to riziko odchodu kvalitních pracovníků ke konkurenci.

Na rozhovor o úpravě platu s podřízeným je nutné mít dostatek času, aby nekončil slovy: "Já už nemám čas, vrátíme se k tomu někdy v budoucnu." Zaměstnanec by mohl ztratit motivaci. Pak bude nutné vynaložit více úsilí, času i peněz na získání nového zaměstnance. Manažerské uvažování vždy musí zahrnovat i úvahu o nahraditelnosti pracovníka, nákladech na tuto změnu, ztrátu know-how, diskontinuitu...

Zjistěte si proto informace o tržní hodnotě dané práce. Analyzujte si výkony a platový vývoj zaměstnance, jak plní určené úkoly, jaká je spolupráce s ostatními odděleními, jaké je jeho postavení u klientů, zda bere na sebe větší odpovědnost, je ochoten pracovat občas přesčas, jaké speciální projekty udělal, jak reaguje na urgentní úkoly, jestli přinesl společnosti přidanou hodnotu či úsporu nebo finanční profit.

Setkání se zaměstnancem by mělo být korektní. Nechte ho předložit jeho návrh a věcně argumentujte. Nezapomínejte na úspěchy. Neříkejte žádné plané sliby a otevřeně ho informujte, pokud musíte úpravy konzultovat s vyšším vedením společnosti. Domluvte se na dalším postupu a ten dodržte. Výhodou, kterou ocení i zaměstnanec, je mít dopředu připraveny mantinely, co můžete nabídnout. Schválení zvýšení platu je začátkem.

Obě strany by si měly uvědomit, že tím to nekončí. Zaměstnanec by měl na sobě dále pracovat a nepodlehnout uspokojení, že je vše v pořádku a příště to zase vyjde. Zaměstnavatel má odměněného pracovníka dále motivovat vyššími cíli, zadávat mu nové projekty, které pro něj budou profesní výzvou, a výsledky s ním pravidelně hodnotit.