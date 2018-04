Finanční gramotnost: rozdělte si peníze na díly, budete bohatší

Člověk má nějaký příjem a vedle toho i nějaké životní výdaje. A do těch je třeba vnést pořádek a pravidla, abychom mohli být bohatší a nezávislejší.

Učila jsem se od bohatých a mocných - investičních fondů, bankéřů a pojišťovacích společností. Nikdo neumí s penězi pracovat lépe než ti, kdo je řídí, vytvářejí a umí je rozmnožovat. Přizpůsobila jsem si jejich pravidla vlastním podmínkám, které mi dávají volnost, svobodu a nezávislost.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve významných finančních domech v Česku.

Je autorkou knih Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven, Profese pojišťovací zprostředkovatel aneb Co by měl každý „Pojišťovák“ vědět a Tahák na úspěšné podnikání. www.financeproradost.cz

Pravidlo, které mi výborně funguje a které učím i na přednáškách a seminářích, je 1+7+2. Je to rovnice, která dohromady dává 10 a má poukazovat na to, že jen ten kdo má všech deset pohromadě a zdravý selský rozum, může být úspěšný, v tom co dělá. Samotná rovnice představuje rozdělení příjmu do tří hromádek:

1 = 10% z měsíčního příjmu je odměna pro mě. Za práci, kterou musím každý měsíc odvést. Cílem je udělat si každý měsíc radost a těšit se ze života. Na tuto položku nezapomínejte.

7 = 70% je částka, kterou musím vynaložit na svůj každodenní život, a patří sem veškerá režie života jako jídlo, oblečení, bydlení, režie s bydlením, pojištění, děti, výdaje spojené s majetkem a další. Cílem je maximálně efektivně a optimálně nastavit své režijní výdaje, abychom neplatili příliš mnoho za příliš málo.

2 = 20% je částka, kterou každý měsíc odkládám do takzvané železné rezervy. Cílem je vytváření vlastního bohatství, které mi může přinášet další příjmy vedle mé práce a vytvářet zabezpečení na období, kdy se sama rozhodnu jít na odpočinek. S hromádkou železné rezervy má být totiž pracováno tak, aby mi byla už dnes zdrojem takzvaných pasivních příjmů. To znamená, kdy peníze bez mé účasti vytvářejí další peníze. Patří sem například příjmy dividend, příjmy z pronájmů, příjmy z licencí či autorských práv.

Sestavte si finanční rozvahu

Někteří lidé mohou namítnout, že si nevydělají tolik peněz, aby si je mohli takto rozdělit. Radím jim v takovém případě podívat se na příjmy z jiného úhlu. Doporučuji jim sestavit si své vlastní finanční účetnictví.

Postupujte poctivě a zapište si na papír veškeré příjmy a výdaje, které máte, byť jsou korunové. Obraz vaší finanční situace musí být co nejvěrnější. Pro lepší přehlednost uvádějte částky jak v měsíčním sledování, tak ročním.

Pokud od sebe pak odečtete tyto dvě položky, tedy výdaje a příjmy, dostanete výsledný pohled na vaši finanční situaci a finanční nezávislost. Jestliže vám vyšly příjmy vyšší než výdaje, pak gratuluji. Své finance zatím řídíte dobře.

Pokud vám však vyšly výdaje větší než příjmy, pak žijete na dluh a je třeba se vrátit k finanční mapě a podívat se na položky, které váš rozpočet nejvíce zatěžují, a s těmi se pokusit něco udělat. Mohu vás ujistit, že nic není ztraceno a se vším se dá pracovat.

V dalších dílech seriálu o finanční gramotnosti poradíme, jak některé z rodinných výdajů správně nastavit.