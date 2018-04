Jak si sjednat vhodné úrazové pojištění

Rodina Hruškových (otec 35 let, matka 32 let, děti 4 a 6 let) bydlí v rodinném domku v okresním městě. Otec pracuje na finančním úřadě a bere plat ve výši 16 000 Kč měsíčně. Matka pracuje v supermarketu a její plat činí 8 000 Kč.

Otec se asi před dvěma lety začal spolu s několika kamarády rekreačně věnovat cyklokrosu. Již si prožil několik pádů, při kterých zatím naštěstí vyvázl jen s několika drobnými „šrámy“.

Při výběru pojistných produktů je důležité snažit se o tzv. optimalizaci pojištění, tzn. volit takové produkty, které svou cenou a rozsahem pojištění odpovídají skutečným potřebám klienta. Je totiž zbytečné platit za pojištění více, než je nutné. Co nám může pomoci při optimalizaci?

Upřesňující otázky

Je potřeba především podrobněji definovat hlavní rizika:

1. Jaká úrazová rizika mohou vzniknout a s jakou pravděpodobností?

2. Jaké úrazy mohou mít negativní vliv na příjmy rodiny a její životní úroveň?

Odpovědi

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!

Nejvhodnější je, když si klient za pomoci poradce nalezne odpovědi na upřesňující otázky sám. Kvalitní návrh především u pojištění osob by totiž měl být založen hlavně na subjektivních pocitech dotyčného o míře a rozsahu určitého rizika, o kterém si myslí, že by jej mohlo ohrozit.

1. Jaká úrazová rizika mohou vzniknout a s jakou pravděpodobností?



Z hlediska pracovní činnosti klientovi kromě běžného rizika v dopravě do a ze zaměstnání žádné jiné příliš nehrozí a považuje tedy pravděpodobnost jeho vzniku za nízkou. Podobná situace je i v jeho mimopracovním čase.

Mnohem větší obavy má ale z možných úrazů při cyklokrosu, především pak z takových, jejichž následky by mu na dlouhou dobu nebo i případně trvale znemožnily vykonávat jeho zaměstnání.

2. Jaké úrazy mohou mít negativní vliv na příjmy rodiny a její životní úroveň?



Vzhledem k tomu, že otec je úředník, tak menší úrazy hlavně při pádu z kola, např. typu pohmožděnin, nekomplikovaných zlomenin končetin apod. nepovažuje za ohrožení svých příjmů. Krátkodobá pracovní neschopnost v řádu desítek dnů nebude mít podle něj výrazný negativní vliv na životní úroveň rodiny.

Při těžších úrazech by ovšem mohlo dojít k dlouhodobé pracovní neschopnosti (v řádu měsíců), trvalým následkům, příp. invaliditě, a to by vedlo k velkému poklesu příjmu otce, např. i o 40 až 50 %. V takové situaci by pak mohla mít rodina problémy s udržením svého životního standardu a navíc by jí mohly vzniknout vysoké dodatečné náklady v souvislosti se zdravotními následky otce, jako např. léky, rehabilitace, operace apod., příp. i nutnost nějakých stavebních úprav v domě.

Rodiče se za asistence poradce nakonec dohodli, že:

relativně dobrou životní úroveň by si udrželi v případě, že jejich celkové příjmy nepoklesnou dlouhodobě pod 22 000 Kč měsíčně,

budou chtít pojistit jen vážnější úrazy otce, jejichž následky způsobí dlouhodobé snížení jeho příjmů o 30 a více %

z vyplaceného pojistného plnění by chtěli mít možnost čerpat měsíčně rozdíl do této požadované životní úrovně (tj. min. 2 800 Kč měsíčně) po dobu alespoň 3 let, tj. celkem min. cca 100 000 Kč.

Těchto 100 000 Kč ovšem nemůže být pojistnou částkou, neboť plnění celé sumy by nastalo jen v případě poškození zdraví v rozsahu 100 % podle oceňovacích tabulek pojišťoven. Je třeba si totiž uvědomit, že snížení příjmů otce o např. zmiňovaných 30 % může být způsobeno i úrazy, které povedou k poškození zdraví mnohem menšího rozsahu, např. 25 % apod.

Návrh řešení

Při stanovení odpovídající pojistné částky pro trvalé následky úrazu musíme tedy vycházet z toho, že uvedených 100 000 Kč musí pojišťovna vyplatit již při poškození zdraví v rozsahu okolo 25 % podle oceňovacích tabulek a tzv. základní pojistná částka tedy bude cca 400 000 Kč. Vzhledem k tomu, že klient podstupuje při cyklokrosu zvýšené riziko úrazu, doporučili bychom tuto částku ještě o něco zvýšit, např. na 500 000 Kč.

Dále bychom doporučili sjednat úrazové pojištění s tzv. progresivním plněním. Znamená to, že pokud by nastalo větší poškození zdraví než uvedených 25 %, obdržel by klient několikanásobně větší plnění. Pojišťovny přitom používají různé modely nastavení progrese plnění, ale jen pro ilustraci uveďme příklad jednoho z nich:

v případě 30% poškození zdraví by náš klient dostal 240 000 Kč, resp. 300 000 Kč (tzn. 30 % z dvojnásobku základní pojistné částky)

v případě 100% poškození zdraví by náš klient dostal 1 600 000 Kč, resp. 2 000 000 Kč (tzn. 100 % ze čtyřnásobku základní pojistné částky)

Pojištění trvalých následků úrazu je možné sjednat jak samostatně, tak i jako připojištění například k životnímu pojištění. Pro představu o ceně úrazového pojištění pro našeho klienta si zde uveďme příklad jedné nejmenované pojišťovny, která toto pojištění nabízí jako zcela samostatně sjednatelné. Roční pojistné by se pohybovalo okolo 1 300 Kč, resp. 1600 Kč.

Závěr

Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti. Správným řešením by bylo provést rozsáhlejší analýzu pro celou rodinu, což ovšem přesahuje prostorové možnosti a účel tohoto článku.

Jak jsme již uvedli, téměř vše kolem pojištění osob je závislé na osobních pocitech a obavách klienta ze vzniku nějaké rizikové události, která by s sebou nesla negativní finanční důsledky pro požadovanou životní úroveň. Abyste neplatili za pojištění více než je nutné, měli byste si vždy zodpovědět alespoň námi výše uvedené dvě Upřesňující otázky. Kvalitní pojistná analýza rizik jich obsahuje ještě o něco víc, s více podrobnostmi a dobrý poradce by vám měl být schopen nastavit komplexní pojistný program přesně podle Vaší konkrétní situace.

Pozn.:

1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

2. Celý příklad se zabývá pouze pojištěním pro případ trvalých následků úrazu živitele bez jakýchkoliv dalších připojištění.

Rady a tipy:

Nabídka produktů a jejich ceny se u jednotlivých pojišťoven liší a rozdíly mohou být v některých případech velmi výrazné.





Je dobré nechat si předložit více nabídek a teprve pak se rozhodovat. Doporučujeme vám využít služeb nejlépe takového poradce, který není závislý na jedné konkrétní pojišťovně, zastupuje jich více a je tak schopen vám najednou poskytnout několik variant k výběru.





Jakýkoliv paušální přístup a snahy o prostý prodej „nějaké“ pojistky by vás měly přimět ke zvýšení pozornosti. Nenechte se do ničeho vmanipulovat bez důkladné analýzy vašich vlastních potřeb a přání.



