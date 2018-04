Jak si snížit daňový základ

Úvěry ze stavebního spoření a hypotéky

Z daňového základu lze odečíst za rok úroky z úvěrů až do výše 300 tisíc korun, pokud:

- kolaudace bytu či domu proběhla do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy

Zaplacené úroky od daní odečíst nelze, jestliže

- nemovitost pořízenou pomocí hypotéky nevyužívá majitel k bydlení, ale například ji pronajímá

- úvěrem byl zaplacen družstevní podíl, který nový majitel nekupoval přímo od družstva

Každá stavební spořitelna a hypoteční banka vystavuje na počátku roku svému klientovi potvrzení o skutečně zaplacených úrocích a výhled na další rok. Pokud čerpá úvěr více osob - například jsou-li v úvěrové smlouvě uvedeni manželé - může si úroky odečítat z daňového základu ten, pro kterého je to výhodnější, anebo oba, ale rovným dílem.

Životní pojištění

Z daňového základu si lze díky životnímu pojištění odečíst až 12 tisíc korun ročně, a to v případě, že:- jde o důchodové či kapitálové životní pojištění- pojistné smlouvy jsou uzavřeny nejméně na pět let- pojištění končí nejdříve v roce, kdy je pojištěnému 60 letČástku nelze odečíst, pokud:- jde o „obyčejné“ rizikové pojištění (pro případ smrti) a různá připojištěníKlienti životní pojišťovny by měli dostat potvrzení o výši zaplaceného pojistného.

Penzijní připojištění

Snižuje daňový základ až o 12 tisíc korun ročně v případě, že:

- klient penzijního fondu spoří více než 500 korun měsíčně (daně lze totiž snížit o obnos nad 500 korun), maximální odpočet se vztahuje na klienty, kteří si ukládají každý měsíc 1500 korun

Potvrzení o zaplacených částkách vystaví penzijní fond.

Jak zahrnout odpočty do daní?

Stavební spoření, životní pojistka, penzijní připojištění

1. Zaměstnanec, který nepodává daňové přiznání

Do 15. února musel předat své mzdové účtárně potvrzení o zaplacených částkách, kopie smluv o životním pojištění či úvěru ze stavebního spoření, případně další doklady, na kterých se s účtárnou domluví. Může to být například nájemní smlouva či výpis z listu vlastnictví. Současně požádal o roční zúčtování daně z příjmu. Další náležitosti již vyřídí účtárna za něj.

2. Zaměstnanec, který podává daňové přiznání

Pracovník požádá mzdovou účtárnu o potvrzení o zdanitelných příjmech. Odpočty pak zahrne do vlastního daňového přiznání. K němu je třeba přiložit originály dokladů o zaplacených částkách a u životní pojistky a úvěru ze stavebního spoření i kopie smluv, případně výpis z katastru nemovitostí.

3. Podnikatel

Částky si sám zahrne do svého daňového přiznání.

Hypoteční úvěr

Ten, kdo si chce snížit daně o úroky z hypotéky, musí podat daňové přiznání, ať už je zaměstnaný, nebo podniká. Pokud je v pracovním poměru, požádá svoji mzdovou účtárnu o potvrzení o zdanitelných příjmech a z něj vyjde při vyplňování přiznání. Stačí mu jednodušší formulář A. Ostatní si úroky zahrnou do daní v rámci daňového přiznání typu B.