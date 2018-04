Jak si stavební spořitelny předcházejí mladé klienty?

narodili se 1. 1. 1972 a později,

Mladí lidé a děti jsou perspektivními klienty stavebních spořitelen, proto se na ně také často speciálně zaměřují různé marketingové akce. Stavební spořitelny pro mladé vymýšlejí výhody, které mohou mít podobu slev na poplatcích, různých soutěží nebo navíc zdarma přidaných pojistných produktů. Tyto programy jsou určeny jak pro mladé lidi, kteří si uzavírají smlouvu sami za sebe, tak pro malé děti, za které smlouvu uzavírají jejich rodiče jako zákonní zástupci.Které stavební spořitelny tedy nabízejí speciální výhody pro své mladé klienty?Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky nabízí dětem a mladým lidem do 29 let svůj JUNIOR Program. Ten znamená jedinou, zato však klienty velmi oblíbenou výhodu:ve výši 25 %. Tedy místo obvyklého 1% cílové částky mladý člověk zaplatí za uzavření smlouvy pouze 0,75% cílové částky. Do JUNIOR Programu je každý, na koho se vztahuje, zařazen automaticky.Aktuální výše takto poskytované slevy se občas mění, není tomu tak dávno, co sleva činila celých 50% poplatku.Raiffeisen stavební spořitelna nabízí výhody pro mladé lidi v podobě jednoho ze svých tarifů spoření. Označení „tarif“ je zde obdobou toho, co v ostatních stavebních spořitelnách bývá nazýváno „variantou spoření“. Raiffeisen má celkem čtyři tarify, které se liší jednak rychlostí, za jak dlouho klient může získat nárok na přidělení cílové částky (tedy i úvěru ze stavebního spoření), jednak výší měsíční splátky tohoto úvěru a dobou jeho splácení.Jedním z těchto tarifů je tarif pro mládež, označovaný jako M tarif. Stavební spoření v tomto tarifu si může uzavřít každý, kdo není starší 25 let. Výhodou je zde– tento poplatek je ve výši pouze 0,75% cílové částky, zatímco u ostatních tarifů klient zaplatí 1%. Další výhodou je. (Ostatní klienti platí u Raiffeisen poplatek za vedení účtu ve výši 35 Kč za čtvrtletí.) Také výše minimálního měsíčního vkladu je snížena z 0,5 % cílové částky na 0,3%.M tarifu je jeho „pomalost“, není vhodný pro toho, kdo chce co nejdříve získat nárok na úvěr ze stavebního spoření . Jelikož koeficient ve vzorci pro výpočet ukazatele zhodnocení je u M tarifu nízký, narůstá ukazatel zhodnocení pomalu. Nárok na úvěr tedy také přichází pomalu. Pokud ale někdo na úvěr nechvátá, může pak využít dlouhodobého splácení: doba splatnosti může být až 21 let a měsíční splátka ve výši 0,30% cílové částky je nejnižší splátkou úvěru ze stavebního spoření v ČR.ČS – stavební spořitelna má pro své klienty mladších ročníků připraven program pojmenovaný SUMA. V roce 2001 v rámci tohoto programu nabízí jednak soutěž o mobilní telefony a jednak úrazové pojištění na jeden rok zdarma. SUMA se vztahuje na všechny, kdo letos dovrší nejvýše 29 let (narození po 1. 1. 1972 včetně).Dobudou zařazeni všichni klienti Buřinky, kteří splní současně všechny následující podmínky:Losování probíhá na konci každého kalendářního měsíce, losuje se pokaždé ze všech smluv uzavřených v roce 2001, které splňují uvedené podmínky a vylosováno bude celkově 53 výherců mobilu – za každý týden jeden. Výhru může každý obdržet pouze jednou.Další výhodou SUMY jeu ČS-Živnostenské pojišťovny. Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé v ČR i v zahraničí a je určeno pro ty, kdo splní současně všechny následující podmínky:Základní pojistná částka je stanovena pro smrt následkem úrazu a pro trvalé následky úrazu na 50 000 Kč. To není mnoho. Pro některá vyjmenovaná rizika se však pojistné plnění zvyšuje na dvojnásobek až dvacetinásobek této pojistné částky.Například dojde-li k úrazu při jízdě osobním automobilem, pojistné plnění bude dvojnásobkem základní pojistné částky (podmínkou je, že pojištěný bude připoután bezpečnostním pásem). Dojde-li k úrazu při oficiálně registrovaném letu, pojistné plnění bude dvacetinásobkem základní pojistné částky (tedy pojištěný, v tomto případě spíše jeho pozůstalí, by od pojišťovny obdrželi jeden milion Kč).Kromě toho pojišťovna vyplácí denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu 100 Kč na den.Českomoravská stavební spořitelna pro mladé přichystala program FOX PLUS, který jako výhodu nabízí také. Pojištění je sjednáno u První americko-české pojišťovny a je určeno pro všechny, kdo nedovršili ještě 31 let a zároveň splňují tyto podmínky:Denní odškodné je vypláceno ve výši 50 Kč na den pracovní neschopnosti, nárok na jeho vyplacení vznikne, pokud doba léčení úrazu v pracovní neschopnosti dosáhla alespoň 29 dní. Pojistná částka je stanovena ve výši 100 000 Kč.Kromě toho ČMSS ještě založila pro mladé lidi od 13 do 26 let. Členství v něm není vázáno na uzavření smlouvy o stavebním spoření. Klub pořádá kulturní a sportovní akce, zajišťuje pro své členy různé slevy, vydává vlastní klubový časopis FOX. Vstupní poplatek do FOX Klubu je jednorázový: 100 Kč pro ty, kdo spoří s Liškou, pro ostatní 300 Kč.Ostatní stavební spořitelny speciální výhody zaměřené pouze na mladé lidi v současnosti nenabízejí. Jak je vidět ze zde uvedeného přehledu, jde o výhody sice milé, ale nijak zvlášť významné. Úrazové pojištění s platností jediného roku a nevysokou pojistnou částkou není určitě dostatečnou ochranou před rizikem úrazu. Sleva na poplatku za uzavření smlouvy potěší, ale pokud činí pouze 25%, neměla by být určitě jediným kritériem pro výběr správného stavebního spoření. A různá losování o věcné ceny jsou také milým zpestřením, ale každý si jistě udělá představu, jaká je jeho pravděpodobnost, že něco vyhraje.