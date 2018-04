Praktické rady, jak si doma udělat dobrý finanční plán a ušetřit

Pokud nemáte dostatečný přehled, jaké finanční produkty trh aktuálně nabízí, obraťte se raději na poradce a vybírejte je spolu. Při vytváření dlouhodobé finanční strategie berte v potaz následující praktické rady.

1. Příjmy

Jednoduché je to pro ty, kdo mají jen mzdu. Ale nezapomeňte ani na příjmy z pronájmu, sociální dávky, alimenty, přivýdělek z podnikání. Nejde o daňové přiznání, počítejte opravdu se všemi penězi i třeba se spropitným, jestli nějaké dostáváte.

2. Výdaje

Jestliže si vedete něco jako domácí účetnictví, bude to pro vás hračka. Jestli ne, začněte sepisovat všechny pravidelné platby. Nájem, elektřina, splátky půjček, kapesné pro děti, členství v kuželkářském spolku atd. Odhadněte, kolik měsíčně utratíte za jídlo, drogerii, oblečení a další věci.

3. Úspory a účet

Bilance příjmů a výdajů by měla ukázat, jak jste na tom. Ideální je, když příjmy převyšují výdaje. Pokud tomu tak není, projděte náklady ještě jednou, tentokrát se záměrem snížit je. Sepište si, kde plánujete šetřit, ať se máte v následujících měsících čeho držet. Vybere si banku, kde buď nebudete platit vysoké poplatky, nebo nejlépe žádné. Porovnejte ceny dodavatelů energií, telefonních operátorů, internetu a dalších.

4. Rezervy

"Finanční rezerva by měla být ve výši alespoň trojnásobku měsíčních příjmů. Pokud je rozpočet zatížený vyššími pravidelnými platbami, jako je třeba splátka hypotéky, mělo by to být ještě více," doporučuje Ilona Katzová z Modré pyramidy.

Fakta 18 % obyvatel ČR nikdy nejednalo s poradcem.

72 % lidí ví, kolik peněz vydělává jejich partner.

43 % kapesného utratí české děti za sladkosti a potraviny. Zdroj: průzkumy Partners, ČNB

Rezerva musí být rychle dostupná (takzvaně likvidní), takže třeba termínovaný vklad nebo penzijní spoření se moc nehodí.

Vhodný je buď druhý účet v bance, nebo konto spořicí. Pokud rezervu ještě nemáte, začněte s jejím budováním. Nevznikne hned, ale když budete posílat na zvláštní účet třeba pětistovku, snad ji vytvoříte dříve, než ji budete potřebovat.

5. Pojištění

Pokud nemáte tolik úspor, abyste bez problémů překlenuli třeba půlroční pracovní neschopnost či těžké následky úrazu, vyplatí se sjednat si pojištění. Základem je pojištění trvalých následků úrazu – levnější typ pojistky, kterou plně využijete, když je opravdu zle (amputovaná končetina, invalidní vozík, poškození zraku či sluchu). Životní pojištění je vhodné tam, kde jsou na příjmu pojištěného závislí další lidé (nevydělávající manžel, děti).

6. Majetek

Ze zákona musíte mít povinné ručení. Důležitá a poněkud podceňovaná je odpovědnost v běžném občanském životě. Tento typ pojištění nabývá významu s platností nového občanského zákoníku, kdy se uvolnily limity pro odškodnění. U pojištění domácnosti či nemovitosti zvažte pojistná nebezpečí, která se vás mohou týkat. Je zbytečné platit za pojištění sesuvu půdy, když dům stojí na rovině.

"Na pojistce majetku nešetřete. Když se pojistíte na méně, než je jeho hodnota, pojišťovna v případě pojistné události uplatní takzvané podpojištění. Sníží vyplacenou částku, protože jste se nepojistili dostatečně," vysvětluje Tomáš Kučera ze společnosti Benefita.

7. Půjčky

Půjčujte si jen na věci nezbytně nutné a pouze v případě, že jste si jisti svou schopností splácet. Kreditní kartu používejte jen tehdy, když víte, že zvládnete splácet vždy v bezúročném období, jinak by úvěr vyšel příliš draho. "U půjček je důležité sledovat nejenom nízkou úrokovou sazbu, ale zejména nízké, nebo nulové náklady úvěru, třeba poplatky. Některé produkty nabízejí i další výhody, jako jsou bonusy při řádném splácení, odklad splátek bez sankcí a podobně," říká Dagmar Prajzlerová ze společnosti Partners.

8. Spoření

Volte produkty se státní podporou: stavební spoření, doplňkové penzijní spoření. Využívejte spořicích účtů či termínovaných vkladů, to když se bojíte, že byste peníze utratili dříve, než našetříte částku potřebnou na to, co jste si předsevzali.

9. Investice

O investicích uvažujte až ve chvíli, kdy máte volné finanční rezervy. Investovat veškeré peníze, nebo si dokonce na investici půjčit je krajně nerozumné. Musíte počítat s tím, že můžete i prodělat. Není dobré zavazovat se k "povinné" investici u životního pojištění. Hradit dopředu poplatky za investování se obvykle nevyplácí. Sice dostanete slevu, ale nevíte, zda v investici vydržíte předpokládaný počet let, jaká bude inflace, zda se poplatky v průběhu let nezmění apod.

Zapamatujte si Postup pro finanční plán