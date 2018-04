Jak si urychlit úvěr ze stavebního spoření

Aby mohl být spořitelnou poskytnut úvěr ze stavebního spoření (a zde se bavíme o úvěrech „řádných“, nikoli překlenovacích), je nutné dosáhnout takzvaného přidělení cílové částky. Tím účastník spoření dosáhne toho, že mu spořitelna připraví k výplatě uspořenou částku, připsané zálohy státní podpory a úvěr – samozřejmě pokud o něj účastník žádá. Poté je třeba provést krok, kterému se říká přijetí přidělení cílové částky. Klient spořitelně oznámí, zda přidělení úvěru přijímá, nebo zda jej bude chtít přijmout až někdy později. Pokud úvěr vůbec nechce, další možností je požádat o výplatu naspořených prostředků, nebo dále pokračovat ve spoření. Spoření se rozhodně nemusí ukončovat po pěti letech, v každém případě je však nutné počkat s výplatou až do konce pětileté lhůty, která je zákonem stanovena jako jedna z podmínek pro přiznání státní podpory.

Pro přidělení cílové částky a úvěru je nutné splnit tři hlavní podmínky:

· Dosáhnout minimálně stanovené výše hodnotícího čísla.

· Naspořit na účet spořitelnou stanovenou minimální částku, která bude tvořit akontaci úvěru. Všechny spořitelny v současnosti požadují naspořit minimálně 40% cílové částky, u některých z tarifů je to i 50%.

· Smlouva musí trvat alespoň dva roky.

Z těchto tří podmínek vyplývá, jaké existují možnosti pro uspíšení přidělení úvěru.

Pokud jde o úvěr, je třeba zdůraznit, že ani při splnění všech tří podmínek není zaručeno, že bude skutečně poskytnut. Klient musí spořitelně předložit odpovídající zajištění (např. ručitele, zástavu nemovitosti, vinkulaci vkladu) a také prokázat dostatečnou úvěruschopnost (dostatečné příjmy pro bezproblémové splácení úvěru).



Hodnotící číslo

Každá stavební spořitelna má svůj vlastní vzorec pro výpočet hodnotícího čísla a stanovuje si jeho konkrétní minimální výši, které musí klient dosáhnout. Vždy je ale v zásadě konstruováno na podobném principu. Dává do vztahu zásluhu každého účastníka na tvorbě společného fondu s jeho požadavky na výši prostředků, které mu budou z tohoto fondu půjčeny. Fond stavebního spoření je vytvářen vklady všech klientů spořitelny a slouží jako zdroj financování úvěrů.

Klientova „zásluha“ se měří objemem vkladů, které do společného fondu již vložil a

výši jeho „požadavku“ odráží objem úvěru, který chce čerpat. Výše úvěru závisí mimo jiné na výši sjednané cílové částky. Například pokud budou dva klienti ukládat na své účty vždy ve stejný okamžik stejně vysoké vklady, pak ten, kdo bude mít cílovou částku nižší, získá úvěr dříve (pokud budou všechny ostatní podmínky a parametry jejich smluv shodné). Pokud bude chtít druhý klient získat úvěr ve stejném termínu přidělení, bude muset ukládat vyšší částky.

Kromě toho kdo chce získat úvěr rychleji, má možnost zvolit si rychlejší variantu (tarif) spoření. Většina spořitelen nabízí několik variant, označují se například jako „rychlá", „standardní", „pomalá". (Hypo stavební spořitelna má jinak konstruovaný produkt a jednotlivé varianty podle rychlosti přidělení nerozlišuje.) Tyto varianty rozhodují o rychlosti přidělení úvěru a zároveň o rychlosti splacení úvěru. Kdo chce ze společného fondu prostředky dříve, musí je pak také dříve vrátit. To znamená kratší dobu splácení úvěru a vyšší měsíční splátky. To je nutné vzít v úvahu před uzavřením smlouvy, aby se nestalo, že výše splátek budou pro dlužníka příliš vysoké. Každá varianta má stanový koeficient, který se používá při výpočtu hodnotícího čísla. Vyšší koeficient u rychlejších variant spoření (tarifů) přispívá k rychlejšímu růstu hodnotícího čísla. Přibližně by se dal způsob výpočtu hodnotícího čísla, který odráží jeho výše uvedené vlastnosti, zobecnit takto:

výše zůstatku na účtu k rozhodnému dni x koeficient rychlosti tarifu

-----------------------------------------------------------------------------------------

výše cílové částky

Rozhodný den je termín, ke kterému se počítají výše hodnotících čísel. V některých spořitelnách toto hodnocení probíhá každý měsíc, někde pouze jednou za čtvrtletí.

Jak si urychlit získání úvěr ze stavebního spoření

Pokud použijeme výše uvedený vzorec, znamená to snažit se o zvýšení hodnoty v čitateli ve vztahu k výši jmenovatele. Co tedy může udělat účastník stavebního spoření, který již má na účtě nějaké prostředky naspořeny a zjistí, že bude úvěr potřebovat rychleji než původně zamýšlel?

1/ Náhradní řešení - překlenovací úvěr

Dvouletá čekací doba je určena zákonem o stavebním spoření a nelze ji nijak ovlivnit. Pokud žadatel potřebuje úvěr na financování bytových potřeb dříve, může spořitelnu požádat o překlenovací úvěr. Z něj bude platit po celou dobu pouze úroky, jelikož se neumořuje, takže se tato varianta může poněkud prodražit. Po přidělení řádného úvěru jím bude jednorázově splacen.

2/ Rychlejší spoření

Přidělení úvěru lze uspíšit samozřejmě ukládáním vyšších vkladů na účet. Spořit není nutné pouze pravidelně měsíčně, kdykoli je možné uložit mimořádný vklad. Čím dříve a čím více se na účet uloží, tím rychleji poroste hodnotící číslo.

3/ Snížení nebo rozdělení cílové částky

Toto řešení lze samozřejmě použít pouze v případě, kdy bude na financování daného bytového záměru stačit nižší než původně zamýšlená částka, nebo pokud byla ve smlouvě sjednána cílová částka zbytečně vysoká. Kromě urychlení růstu hodnotícího čísla to pomůže v případě, kdy není možné kvůli nedostatku vlastních prostředků včas naspořit ani požadovanou čtyřicetiprocentní akontaci úvěru. Snížením nebo rozdělením cílové částky bude pro nižší úvěr stačit naspoření nižší sumy.

O snížení cílové částky je možné požádat u všech spořitelen. Pokud jde o rozdělení cílové částky, provádí je pouze ČMSS a Wüstenrot. Při rozdělení původně sjednané cílové částky na více smluv jednoho účastníka zůstane celá uspořená částka na smlouvě původní. Nová smlouva tedy bude mít na počátku nulový vklad i nulové hodnotící číslo, nebude se však za její uzavření platit vstupní úhrada.

4/ Změna varianty spoření na rychlejší

Jak již bylo řečeno, každá varianta má stanoven jiný koeficient ovlivňující růst hodnotícího čísla.

Na variantě ale mohou být navíc závislé i další parametry stavebního spoření, proto

je třeba jim věnovat pozornost. Například VSS KB od volby varianty spoření odvozuje i možnost výběru úrokové sazby úvěru, Wüstenrot a Raiffeisen zase výši akontace úvěru. Dále varianta může určovat výši měsíčních vkladů (Raiffeisen) a v každém případě volba varianty určuje výši splátek úvěru - rychlejší přidělení úvěru musí být vykompenzováno jeho rychlejším splacením. Dále může být na volbu varianty vázána možnost čerpání určitého druhu překlenovacího úvěru, některé speciální produkty je možno sjednat pouze v některých z variant, které spořitelna nabízí a podobně.



Změny smlouvy nejsou zadarmo

Po provedení každé z těchto změn smlouvy se vždy znovu přepočítá výše hodnotícího čísla, takže výsledek je takový, jako by byla od počátku uzavřena

smlouva s nižší cílovou částkou nebo v rychlejší variantě. Zaplacená vstupní úhrada za uzavření smlouvy se ze snížené části nevrací a navíc je většinou nutné zaplatit poplatek za provedení změny ve smlouvě.Kromě toho mají některé stavební spořitelny v obchodních podmínkách zakotvenu možnost odložit přidělení cílové částky po provedení změny smlouvy až o dvanáct měsíců. Konkrétně ČMSS a Raiffeisen by mohly přidělení odložit až o dvanáct měsíců, v praxi se však toto opatření již delší neuplatňuje. Stavební spořitelna České spořitelny má tuto lhůtu stanovenu na šest měsíců.Každou změnu smlouvy musí spořitelna schválit, není na ni automaticky zaručený nárok.

Jak jste řešili situaci, kdy jste potřebovali získat úvěr ze stavebního spoření co nejdříve? Požádali jste si o překlenovací úvěr? Máte zkušenosti s prováděním změn ve smlouvě?



