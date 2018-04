Jak si usnadnit nástup do zaměstnání po škole?

Přechod ze školního prostředí do zaměstnání, kde jsou obvykle lidé různého vzdělání, stáří i povah, není snadný. Nejde jen o to s novými kolegy slušně vycházet, ale je potřeba pracovně komunikovat a často vytvářet také jeden pracovní tým. Absolventi zvyklí být "hvězdami" školních kolektivů tak mnohdy tvrdě narážejí. Pokud se jim nepodaří úspěšně se poprat se svou novou rolí, jsou zklamáni. I z těchto důvodů dost často odcházejí z firmy ve zkušební době nebo v průběhu prvního roku po nástupu do zaměstnání. Odborníci však doporučují vyčkat a nedělat radikální rozhodnutí v krátké době po nástupu do práce.Kdo chce počáteční problémy minimalizovat, měl by již při výběru svého zaměstnavatele zjišťovat objektivní možnosti a podmínky ve firmách ve svém okolí, srovnávat je, a získat tak představu o možnostech uplatnění. "V zaměstnání je velmi důležité snažit se pochopit očekávání svých nadřízených a spolupracovníků, vyžadovat jasné vysvětlení jejich představ o splnění úkolu," míní František Bělohlávek z konzultační společnosti Traicon-Transform. Někdy je to těžké - na absolventy doslova napumpované nejmodernějšími poznatky dopadne po příchodu do zaměstnání tvrdá realita v podobě používání zastaralejších technologií, než o jakých se vykládalo ve škole. Ani způsoby řízení nemusí odpovídat nejnovějším trendům. Snaha vše naráz změnit nedopadne obvykle dobře. Už proto ne, že v praxi nejsou důležité jen teoretické vědomosti, ale také praktické zkušenosti.Hodně problémů nastává kvůli nedostatečné komunikaci. Nejde přitom zdaleka o to zeptat se jen tehdy, když si člověk neví rady. "Můj šéf na mě neměl čas, takže jsem při nástupu znala jen rámcově svou pracovní náplň. Sebrala jsem odvahu, sepsala na papír všechno, co mě zajímá, a poprosila ho o schůzku, kde jsme si všechno vyjasnili," vzpomíná na své pracovní začátky Marcela Němcová. Zaměstnání to nejsou jen pracovní úkoly. Je to také schopnost zařadit se do pracovního kolektivu namíchaného z různých povah. Kolegové ocení zájem o práci, správně volenými dotazy lze snadněji proniknout do zvyklostí pracovního kolektivu a vyhnout se nepříjemnostem. Ale i když se člověk snaží sebevíc, stejně se chybám nevyhne. "Doporučuji nezoufat kvůli počátečním obtížím, protože chybami se člověk učí a dopouštějí se jich skoro všichni. Důležité je věřit, že se nesnáze překonají a za půl roku nebo za rok se tyto problémy budou jevit jako směšné," míní František Bělohlávek. Absolventi by se podle jeho zkušeností neměli bát prosadit své vlastní nápady, přestože vedení firmy mohou připadat zpočátku jako nereálné. "Znám absolventa školy, který plný elánu a myšlenek ze své diplomové práce chtěl zavádět v jednom závodě nové metody, ale narazil na pochybnosti zahraničního vedení. Nevzdal se, přesvědčoval a dále se snažil; po roce vytrvalého úsilí ho totéž zahraniční vedení pověřilo přenášením českých zkušeností s uvedenými metodami do ostatních závodů světového koncernu," uvádí František Bělohlávek.Nástup do práce není jen změnou životního rytmu, ale dost často i stylu života. Absolventi si musí někdy zvykat na každodenní ranní vstávání, dochvilnost a také na jiný styl oblékání. "Doporučovala bych jim, aby pečovali o svůj zevnějšek i šatník. Většinou si žádá obměnu nebo minimálně rozšíření, s jednou sukní děvčata nevystačí a uvolněný módní styl se do každého pracovního prostředí také nehodí," uvedla ředitelka personální agentury Mercury Group Alice Hamidová. Na některých pracovních pozicích předepisuje firemní manuál dokonce určité oblečení; zaměstnanci se ním seznamují brzy po nástupu a musí jej dodržovat.