Udělejte si před dovolenou v práci „tahák“, radí psycholog

Začátkem dovolené vaše práce přece nekončí. Je zbytečné se stresovat. Ovšem počítejte s tím, že na dovolené zapomenete spoustu informací a úkolů. „Proto je užitečné připravit si tahák, kde si vypíšete všechny rozpracované úkoly, resty, problémy, projekty a nápady, kterým se po návratu z dovolené budete věnovat,“ radí psycholog Dalibor Špok. Podle něj takový papírek s úkoly umožní snížit známý návratový stres a o to lépe využít dovolenkového odpočinku k opětovnému ponoření do práce.

S maličkostí se na dovolené nevyrušuje!

Vyplatí se dopředu informovat o dovolené partnery nebo klíčové zákazníky. Vyhnete se tak zbytečným telefonátům a zaplněné e-mailové schránce. Do té nastavte zprávu, že jste mimo kancelář s odkazem, na koho se obracet v případě urgentních situací.

A s tímto kolegou se domluvte, ať vás kontaktuje pouze v případě opravdových krizí. „Je znakem kultivované firemní kultury, že vás šéf či kolega nevyrušuje na dovolené s každou maličkostí,“ tvrdí Dalibor Špok a upozorňuje, že dovolená je pro regeneraci duševních sil extrémně důležitá.

Jako prevence stresu a vyhoření existují čtyři typy odpočinku, na které by lidé neměli zapomínat. Jde o:

přestávky v práci během dne

volno po pracovní době

odpočinek o víkendu

několik větších bloků během roku, tedy dovolenou

Průzkum Mimo letní prázdniny si hlavní dovolenou vybírají 3 z 10 zaměstnanců, nejvíce v září.

73 % lidí volí dovolenou do dvou týdnů v kuse, volno delší než tři týdny vcelku si bere jen 13 % zaměstnanců.

Dvě třetiny Čechů během dovolené zůstávají v kontaktu s prací, takřka čtvrtina ji řeší intenzivně. Zdroj: LMC

„Aby měla dovolená kýžený efekt, je nutné pamatovat na několik důležitých zásad, které lze shrnout do jediného slova: změna. Je důležité změnit prostředí a změnit typ aktivit.

Pokud si pouze vezmete volno, budete sedět doma, více se dívat na televizi a občas vyřídíte pracovní e-maily, pak od takové dovolené načerpání nových sil rozhodně nečekejte,“ radí psycholog a dodává, že je důležité změnit i to, čemu se věnujeme mentálně: zcela se odpoutat od práce, vypnout pracovní telefon, zavřít pracovní notebook a zapomenout na e-mailovou poštu. A věnovat se něčemu odlišnému - koníčkům, odpočinku, pohybu, regeneraci.

Skutečně „vypnout“ ovšem dokáže na dovolené jen málo lidí. Díky smartphonům, tabletům a dostupnosti internetu má řada lidí neustále otevřenou pracovní poštu, a tak se jim povinnosti vůči zaměstnavatelům vkrádají i do soukromého času.

Alespoň 14 dní, nejlépe tři neděle

Psychologové obecně doporučují větší bloky dovolené. Osvědčené jsou minimálně dva týdny v kuse, raději i více. Regenerace sil je totiž pomalá. Pár dnů trvá, než se vypojíte ze starých stereotypů, než si trochu odpočinete a začnete si dovolené skutečně užívat. „Je škoda již třetí den myslet na to, že se musíme brzy vrátit do práce. To dokáže takovou krátkou dovolenou zkazit,“ míní psycholog Dalibor Špok.

Ovšem podle průzkumu společnosti LMC právě Češi volí poměrně často krátké, rozdrobené dovolené. „V evropském kontextu se tuzemský přístup poněkud vymyká, v řadě zemí jsou nejběžnější třítýdenní i delší dovolené v kuse. Výsledkem české dovolenkové askeze je mimo jiné fakt, že pouze třetina zaměstnanců si během roku vybere všechno volno, na které má nárok,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik z LMC.