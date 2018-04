Jak si užít dovolenou za pár korun?

Přemýšlíte-li o tom, kolik máte vyčlenit z rozpočtu na rodinnou dovolenou v Česku, přidejte k loňským vydáním zhruba tři až pět procent. O tolik by měly podle Jaromíra Beránka, ředitele společnosti Mag Consulting, která se zabývá monitorováním cestovního ruchu, narůst ceny rekreačních pobytů.

Větší vzestup cen, až o deset procent, se dá očekávat v oblastech oblíbených zahraničními turisty. Majitelé hotelů a restaurací už o Velikonocích zaregistrovali z jejich strany o hodně větší zájem než loni. Týká se to zejména Prahy, ostatních velkých měst a dalších atraktivních míst, jako je například Český Krumlov. Pokud se chystáte jinam, můžete pořídit dovolenou za stejné peníze nebo jen o málo dráž než loni.

„Naše ceny se neměnily,“ konstatuje tiskový mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha. „Drželi jsme je od roku 2002 na stejné úrovni, letos jsme je zvýšili jen o inflaci,“ doplňuje Miroslav Švehla z cestovní kanceláře Sport-S. V souvislosti s plánovaným nárůstem DPH u restaurací od 1.května už sice cestovní kanceláře nebudou měnit katalogové ceny, ale lidé, kteří si budou stravování na dovolené obstarávat sami, za jídlo utratí určitě o něco více.



P od stanem za hubičku

Kemp, chatová osada či pronajatá chalupa, penzion a nakonec hotel, tak vypadá pořadí cen za ubytování od nejlevnějších po nejdražší. V kempu zaplatí zájemce o stanování denně nejčastěji 30 až 50 korun za stan a stejné částky také za každou osobu a parkování auta. Výdaje za ubytování se tak vyhoupnou u čtyřčlenné rodiny nejméně na 180 korun za den, což je 1260 korun za týden.

Neplatí vždy stoprocentně, že kemp je nejlevnější. V turisticky opomenutých lokalitách se dá často najít ubytování v penzionu za stejné peníze jako v kempu na atraktivním místě. „Přetrvává zájem o jižní Čechy, jižní Moravu, Jeseníky a Šumavu,“ uvádí Petr Krč, obchodní ředitel cestovní kanceláře Atis.

Kdo chce na dovolené ušetřit, ale přitom nesleví z nároků na kvalitu ubytování, má několik možností. První je využití různých typů slev, kterých cestovní kanceláře nabízejí mnoho. Platí přitom, že co ubytovací zařízení, to jiná sleva, i když je nabízí stejná cestovní kancelář. Největší slevy se týkají rodinných pobytů, kde malé děti často neplatí nic a větší až do 15 let mají podstatnou slevu. „V naší nabídce je několik hotelů a penzionů speciálně určených pro rodiny s dětmi či seniory. U nich je výhodný poměr mezi cenou a službou,“ potvrzuje Petr Krč. Upozorňuje také na nabídku novinek, u kterých díky zaváděcím cenám může rodina podstatně ušetřit.

I ten, kdo nemusí výběrem termínu dovolené kopírovat prázdniny, zaplatí méně. „Ve vedlejší sezoně jsou pobyty až o třicet procent levnější než v hlavní sezoně,“ říká Tomáš Brejcha z Čedoku.



N ové trendy: více pohybu

Co nového nabízejí cestovní kanceláře oproti loňskému roku? Zejména širší možnosti využití času při dovolené. Není těžké v nabídce objevit hotely či penziony, kde je možné si vedle koupání zajezdit na kole, zahrát tenis, volejbal a naučit se třeba základy golfu. A také přibylo zařízení schopných uspokojit co nejvíce požadavků klientů. „Lidé dávají přednost aktivní dovolené, pídí se i po relaxaci a stále víc zájemců si vybírá kvalitní, tří- a vícehvězdičkové hotely,“ vysvětluje Tomáš Brejcha.

Speciální pobyty si mohou rezervovat lidé, kteří chtějí relaxovat či absolvovat regenerační pobyt v lázních. Například týden takové péče s deseti lázeňskými procedurami přijde v Luhačovicích o 3500 korun dráž než bez nich, tedy zhruba na 7000 až 10 000 korun.

Jakou dovolenou pořídíte za dva, tři a čtyři tisíce korun? Kolik stojí tuzemské pobyty ve vyhledávaných oblastech a kolik zaplatíte za jednotlivé druhy ubytování?

