Jak si vybrat brokera

Hlavní službou, kterou obchodník s cennými papíry (broker) svým klientům nabízí, je zprostředkování nákupu cenných papírů. Brokeři, kteří se zaměřují na služby pro drobné investory, nabízejí převážně zprostředkování nákupu akcií vzhledem k vysokým minimálním objemům obchodů u dluhopisů. Většina obchodů s akciemi probíhá na burzách, na kterých mohou obchodovat pouze jejich členové, což právě brokeři zpravidla jsou. A to je právě jeden z hlavních důvodů, proč je nutné při nákupu i prodeji akcií využít služeb brokera.

Při výběru obchodníka s cennými papíry (brokera) je třeba vzít v úvahu řadu faktorů počínaje velikostí firmy a její reputací, škálu a cenu nabízených produktů, zdali nabízené služby poskytuje kvalitně a zdali neposkytuje zavádějící informace o nabízených službách, apod. Následující tabulka shrnuje základní kritéria, která bychom měli mít na paměti při výběru svého obchodníka:

Licence obchodníka s cennými papíry Dobrá pověst a silné finanční zázemí Spolehliví akcionáři u nově založeného brokera Důvěryhodnost banky, u které má broker svůj účet On-li přístup k účtu (přes Internet) Kvalita doplňkových služeb (např. nákupy na úvěr či přístup k IPOs) Jste-li aktivní obchodník: Jste-li opatrný investor: Nízké poplatky Možnost konzultace po telefonu Přístup k nezpožděným cenám Dobré informační zázemí včetně podnikových analýz Rychlé provedení obchodu

Chcete-li obchodovat často (několikrát do měsíce), musíte mít dobrý přehled o trhu a možnost rychle zadávat pokyny. Proto je vhodné mít on-line přístup ke svému obchodnímu účtu přes Internet. Abyste mohli využít zaváhaní trhu ke vhodnému nákupu, musíte mít přístup k nezpožděným cenám a aktuálnímu zpravodajství. Trh může zaváhat pouze na malý okamžik, a proto by Váš broker měl provádět příkazy k nákupu či prodeji velmi rychle (odborně se tomu říká rychlá exekuce). Jelikož budete obchodovat často, bude výhodnější zvolit brokera s co nejnižšími poplatky. Pokud stále ještě váháte mezi několika brokery, můžete se rozhodnout podle doplňkových služeb, které broker nabízí. Jako aktivnímu obchodníkovi se Vám může hodit možnost nákupu na úvěr, krátké prodeje (prodej zapůjčených akcií a spekulace na pokles ceny) nebo investice do opcí či futures.