Šest rad, jak vyzrát na kreditku, abyste vydělali vy a ne banka

"Kreditní kartu jsem si pořídila ze zvědavosti, abych si vyzkoušela, jak funguje. Za rok jsem s ní na nákupech ušetřila zhruba 1 600 korun," přibližuje svou zkušenost naše redakční kolegyně Zuzana Kohoutová.

A jak s kreditkou zacházet, aby vám sloužila a nemuseli jste se bát, že vás zažene do finančních problémů? Zmapovali jsme šest základní rad.

1. Řekněte si, jak chcete kreditu používat

V Česku je nyní vydáno přes dva miliony kreditních karet. Lidé, kteří je používají, se podle aktuální sondy ČSOB dělí na dvě základní skupiny. První skupina se na kreditky dívá postaru a konzervativně. Hradí s nimi hlavně větší částky a bere je jen jako půjčku. Tedy možnost čerpat finanční rezervu v případě, že nastane v domácnosti neočekávaná situace.

Druhá skupina se již na kreditky dívá novým pohledem, s kreditkami platí i malé částky, používá je prakticky denně pro běžné nákupy u obchodníků a těží z benefitů. První rada proto zní: "Zvažte, do jaké skupiny "kreditkářů" patříte."

2. Jsem kreditkář patřící do 1. skupiny

Jestliže kreditku berete jen jako rezervní zdroj financí, přihlížejte při jejím výběru k délce bezúročného období. Tedy k tomu, po jakou dobu můžete peníze banky použít zdarma. Toto bezúročné období bývá od 45 do 55 dnů. Dále přihlížejte k tomu, zda je třeba platit poplatek za vedení karty. V prvním roce může být zdarma, v dalším ale může stát již několik desítek i stovek korun měsíčně. Zjistěte si také, jaký úrok zaplatíte, jestliže se vám nepodaří dlužnou částku vrátit v bezúročném období. A počítejte s tím, že úvěrový limit, který vám finanční instituce povolí, záleží na tom, kolik si měsíčně vyděláváte.

3. Jsem kreditkář patřící do 2. skupiny

Pokud patříte do 2. skupiny, pochopili jste, že tato kartička prošla během několika let výraznou proměnou a vyplácí se při aktivním využívání. Vhodnou kreditku tudíž chytří "kreditkáři" vybírají oproti 1. skupině i podle toho, jaké benefity k ní mohou získat a kolik peněz tím ušetří. Banky a nebanky přicházejí se stále zajímavějšími lákadly, proto se vyplatí je sledovat.

Nově můžete získat například slevy za každou platbu kreditkou a nikoliv jen u vybraných obchodníků. Některé kreditky prodlouží záruku na zakoupené zboží, nebo dokonce vrátí peníze zpět v případě, že vám zboží během určité doby někdo ukradne nebo poškodí. Novými lákadly jsou také nejrůznější asistenční služby, jako třeba zajištění řemeslníka. A existují i další "fajnovosti", například vstup do VIP salónků na letištích po celém světě. Další rada zní: "Vždy sáhněte po takových odměnách, které skutečně využijete."

4. Kreditka musí sedět kapse a zvyklostem

Z nabídky kreditních karet vybírejte zároveň tak, aby vám karta nediktovala a neměnila vaše spotřební zvyklosti. Pokud budete chtít sáhnout například po kreditce, která zlevňuje nákupy u obchodníků, zmapujte si nejprve, kolik měsíčně utrácíte a zda předepsanou výši útraty skutečně dosáhnete. Od odměny za nákupy nezapomeňte odečíst měsíční poplatek za vedení karty, abyste zjistili, nakolik se vám její pořízení skutečně vyplatí. Pokud se dostanete do červených (záporných) čísel, poohlédněte se raději po nějaké příznivější nabídce. To se vyplatí i v případě, že již kreditní kartu máte. Můžete totiž zjistit, že ta vaše v porovnání s novinkami již moc výhodná není. K porovnání kreditních karet můžete použít například srovnávač na FINmarket.cz.

5. Na kreditku u bankomatu zapomeňte

Kreditka není debetka. Stále si to plete hodně lidí. Kreditka vám umožňuje utrácet půjčené peníze. Debetní karta slouží k čerpání vašich vlastních peněz, které máte uložené na běžném účtu. Tento rozdíl vnímejte zvlášť tehdy, když stojíte před bankomatem a chcete vybrat hotovost. Stále hodně lidí totiž používá kreditku i k výběru hotovosti z bankomatu. Jen za první pololetí letošního roku se uskutečnilo přes dva miliony takových výběrů. A je to špatná zpráva. Banky si totiž za takový výběr naúčtují vysoký poplatek, některé 80 i více korun. Proto si zapište do paměti: "Na kreditku u bankomatu zapomeňte! K výběru hotovosti slouží debetní karta."

6. Vydělá ten, kdo si ohlídá včasné splácení

Aby vás kreditka nedostala do finančních problémů, musíte půjčené peníze vrátit včas. Jedině tak budete mít "půjčku z plastu" zadarmo. Umí si to ohlídat již stále víc lidí, řada "kreditkářů" ale čas od času chybuje a není důsledná. Banky z toho samozřejmě těží, protože roční úrokové sazby na kreditních kartách jsou jedny z nejvyšších, v rozpětí 19 až 24 procent.

Vsaďte proto na důslednost. Na svém běžném účtu si nastavte automatickou splátku svých útrat na kreditní kartě. Tedy povolte bance, aby ke konkrétnímu datu inkasovala částky, které vám v daném měsíci půjčila na útraty. Podle aktuálního průzkumu to zatím dělá každý desátý držitel kreditní karty. Při prvním inkasu si nezapomeňte ohlídat, zda vše proběhlo v pořádku. Může se totiž stát, že inkaso nenastavíte dobře, platba neproběhne, nebo se uhradí jen část peněz a hned začnou naskakovat tučné úroky. Převést peníze lze samozřejmě i jednorázovým příkazem. To již ale vyžaduje určitou disciplínu, abyste je stihli vrátit včas.

