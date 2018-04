Jak si vybrat nejvýnosnější stavební spoření

V letošním roce stavební spořitelny zaznamenaly velmi významný propad, nových smluv bylo sjednáno mnohem méně než v roce 2003. Je to především proto, že ti, kdo si chtěli sjednat stavební spoření, tak raději učinili již loni. Může za to novela zákona o stavebním spoření, která snížila výši státní podpory z 25 % na 15 % ročně uspořené částky. Ti, kdo mají smlouvu sjednanou za starých podmínek, získají ročně až 4 500 korun, zatímco podle současných pravidel je maximální výše státní podpory 3 000 korun.

Přesto se nové smlouvy sjednávají i letos a budoucí klienti se ptají, kde si smlouvu uzavřít. Na začátku je nutné si ujasnit, zda bude stavební spoření použito jako úvěr na financování bytových potřeb, a nebo pouze jako spořící produkt pro zhodnocování úspor. Pokud bude klient čerpat úvěr, jednoznačně by měl porovnávat úvěrové podmínky a úvěrová kritéria jednotlivých spořitelen. Výnosy ze spoření v tomto případě nejsou až tak rozhodující. Pokud však chce pouze spořit, je třeba porovnávat především poplatky a úrokové sazby z vkladů.

Co nabízejí stavební spořitelny

Úrokové sazby

Výše úrokových sazeb z vkladů je u většiny spořitelen shodná a činí 2 % p.a. Výjimkou jsou pouze Wüstenrot a Hypo stavební spořitelna. U Wüstenrotu si klient může vybrat ze dvou možností, a to buď 1,5 %, nebo 2,5 %. (Výše této sazby ovlivňuje výši úrokové sazby z úvěru, lépe úročené vklady se pojí s vyšším úročením úvěru.) Úrokové zvýhodnění pro klienty, kteří si nevezmou úvěr, má v současné době už pouze HYPO stavební spořitelna (ve spořicím tarifu NS/EU). K základnímu úročení 2% sazbou může klient získat 50 % základního úročení navíc, pokud splní předepsané podmínky. Mezi ně patří mimo jiné i nutnost ukládat na účet předepsané minimální vklady alespoň jednou za rok. Naopak u Wüstenrotu má klient možnost spořit víceméně libovolně. Rozhodování mezi těmito dvěma spořitelnami tedy může záviset právě na tom, zda bude chtít klient spořit pravidelně (alespoň jednou ročně), nebo zda si chce ponechat velkou volnost. Podobně libovolně spořit můžete i v SS ČS (Stavební spořitelna České spořitelny).

Ti, kdo budou chtít ukládat opravdu minimální částky do 250 korun měsíčně, by si mohli zvolit na spoření právě Wüstenrot, jelikož tato spořitelna umožňuje sjednat smlouvu s cílovou částkou již od 20 000 korun. HYPO stavební spořitelna má minimální cílovou částku stanovenou až na 50 000 korun.

Poplatky

Velmi diskutovaným tématem jsou poplatky za vedení a správu účtu. Klientům se nelíbí, že je stavební spořitelny každoročně navyšují, a to bez možnosti se tomu nějakým způsobem bránit. Výše těchto úhrad totiž není uvedena ve smlouvě, ale stanovuje se v aktuálních sazebnících, které se čas od času aktualizují. Přitom není nikde stanovena ani maximální hranice, do které by jejich výše mohla růst. Nepříjemné je to především u smluv s nízkými zůstatky, kde tyto poplatky činí dosti významnou položku. Pokud budeme hledat spořitelnu s nejnižším poplatkem za vedení účtu, nalezneme velmi podstatné rozdíly. Nejlevnější správu účtu má SSČS, a to 235 korun ročně, další je Wüstenrot s 250 korunami ročně. Ostatní spořitelny mají úhrady za vedení spořícího účtu ve výši 280 až 300 korun ročně, nejvíce si účtuje HYPO stavební spořitelna, a to 360 korun ročně. O poplatkové politice a přístupu ke klientům však vypovídají i další stanovené úhrady, jak je vidět z níže uvedené tabulky. Ve výsledku pak v některých případech SS ČS účtuje svým klientům ne nejnižší, ale naopak nejvyšší roční poplatky a HYPO spořitelna zdaleka není nejdražší. Bezkonkurenčně nejnižší poplatky v současné době má Wüstenrot spořitelna.

Jak na úvěr ze stavebního spoření?

Některé spořitelny totiž před časem vymyslely zcela nový poplatek, který začaly účtovat klientům se staršími smlouvami. Chtějí si tak alespoň částečně nahradit ztráty z vysokých úroků, které těmto klientům musí platit. Starší smlouvy jsou totiž úročeny mnohem vyššími sazbami než dnes, například 4% až 5%, což je z pohledu dnešních tržních úrokových sazeb skutečně hodně. Tento poplatek nazývají úhradou za vedení. Že není nízký, ukazuje následující tabulka především u VSS KB, která s ním přišla první. Zdaleka nejvíce však penalizuje své „nejstarší“ klienty SS ČS, která jim ročně účtuje 550 korun! (Viz poznámky pod tabulkou.)

Pokud k tomu všemu přičteme i nenápadnou úhradu za roční výpis z účtu, rozdíly v poplatcích jednotlivých spořitelen budou najednou velmi zřetelné. Ukazuje to poslední sloupec tabulky. Celkové roční poplatky, které jsou v něm uvedené, se vztahují na starší smlouvy, kde je účtován i poplatek za vedení úrokového zvýhodnění.



Stavební spořitelna Nejvyšší úroková sazba z vkladů (%) Minimální cílová částka (Kč) Vedení účtu (v Kč za rok) Úhrada za roční výpis z účtu (v Kč za rok) Úhrada za správu úrokového zvýhodnění u starších smluv (v Kč za rok)* Celkové roční poplatky u starších smluv s úrokovým zvýhodněním (v Kč)** ČMSS 2% 40 000 290 zdarma 100 390 HYPO*** 2% + 1% 50 000 290 - 360 zdarma - 360 Raiffeisen 2% 50 000 280 20 90 390 SS ČS**** 2% 40 000 235 - 550 20 - 570 VSS KB 2% 50 000 300 30 180 510 Wüstenrot 2,5% 20 000 250 zdarma - 250

Zdroj: stavební spořitelny

Poznámky: *úhrada za správu úrokového zvýhodnění se vztahuje pouze ke starším smlouvám, kde je při nečerpání úvěru k základnímu úročení připisováno i úrokové zvýhodnění

**poslední sloupec obsahuje součet tří předcházejících sloupců

***HYPO - klient, který si nebere úvěr, získá při splnění stanovených podmínek k základní 2% sazbě navíc úrokové zvýhodnění ve výši až 50% základního úročení. Celková úroková sazba se tedy bude blížit 3 % p.a. Popl. za vedení účtu je ve výši 290 Kč jen u tarifů NS a NU, pro nově uzavírané smlouvy i pro tarify před NS a NU činí 360 Kč.

****SS ČS – úhrada 235 Kč platí pro nově sjednávané smlouvy. U smluv sjednaných do 30.11.2002 činí 470 Kč, u smluv sjednaných do 30.6.2000 činí 550 Kč.

Při sjednávání smlouvy je významnou položkou také úhrada za uzavření smlouvy. Téměř všude činí 1 % z cílové částky, u HYPO pak 1,2 % či 1,8 %. Vyšší poplatek v HYPO s sebou přináší některé výhody a po splnění předepsaných podmínek může klient obdržet zpět jako dodatečné úrokové zvýhodnění 1 % z cílové částky. Pro mladé lidi má slevu na vstupní úhradě VSS KB a Raiffeisen. U VSS KB zaplatí mladí do 29 let za uzavření smlouvy 0,75 % z cílové částky, u Raiffeisen sleva platí jen do 25 let a vstupní poplatek tu činí 0,85 % z cílové částky.

Která spořitelna nabízí nejvíce?

Pokud chcete tedy pouze spořit a nepomýšlíte na úvěr, vhodné by byly především HYPO stavební spořitelna a Wüstenrot. V první získáte úročení téměř 3% úrokovou sazbou, druhá při úročení 2,5 % nabízí volnost ve spoření a možnost sjednání nízké cílové částky. Z hlediska výnosnosti spoření by se mladým lidem vyplatilo využít slevu na úhradě za uzavření smlouvy u VSS KB či Raiffeisen pouze v případě, kdy by spořili velmi nízké vklady v poměru k vysoké cílové částce. Což však není příliš výhodná varianta a stavební spořitelna by mohla být dokonce proti, jelikož má v obchodních podmínkách stanovenu minimální výši měsíčního vkladu, kterou by měl klient spořit.

