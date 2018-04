Zlomená ruka odřízla ženu od peněz. Do banky ale můžete i se sádrou

Pouhý den před tím, než si zlomila ruku, totiž Lenka vyčerpala na platební kartě téměř celý limit za nákup zařízení do bytu. V peněžence měla jen pár korun, se kterými by rozhodně do obnovy limitu nevystačila. Její původní plán vybrat si peníze na pobočce vzal kvůli úrazu za své. Ve zraněné ruce neudržela ani tužku, natož aby se podepsala podle podpisového vzoru.

Lenka svou situaci nakonec vyřešila půjčkou od příbuzných. Nicméně ne vždy se podaří najít spřízněnou duši, která bude ochotna vás po určitou dobu sponzorovat. Pak vám nezbude nic jiného, než navštívit svou banku a doufat, že vám peníze i přes vaši indispozici vydají.

Připravte si dva platné doklady totožnosti

I přesto, že se banky s podobnými případy nesetkávají často, tvrdí, že jsou na ni připraveny. Ke každému případu přistupují individuálně. "Zohledňuje se například to, jak vysokou částku chce klient vybrat, zdali bankéř zná daného klienta osobně a podobně," upřesňuje Eva Chaloupková ze Citibank.

Nicméně prakticky vždy pracovníci na přepážce požadují předložení dvou platných dokladů totožnosti, například kombinaci občanského průkazu s řidičákem, pasem či rodným listem. S tímto přístupem se setkáte třeba v Citibank, ČSOB, Poštovní spořitelně či UniCredit Bank.

Jestliže budete i přes obtíže schopni se podepsat, byť třeba ne podle vzoru, bude po vás Poštovní spořitelna podpis chtít.

"V UniCredit Bank po klientovi požadujeme předložení dvou dokladů totožnosti a zároveň kontaktujeme jeho domácí pobočku či přímo osobního bankéře, který může klientovu totožnost dále garantovat," upřesňuje Petr Plocek praxi v bance.

Můžete zmocnit i další osobu

GE Money Bank nabízí řešení, kdy klient zmocní dalšího člověka a ten pak může s penězi nakládat. "Určená osoba připojí svůj podpis na zmocnění a předloží k identifikaci platný občanský průkaz. Majitel účtu také předloží platný občanský průkaz a pokud to situace bude vyžadovat i další doklad s fotografií," vysvětluje mluvčí banky Pavel Zúbek.

V Komerční bance se s klientem dohodnou na dočasné změně podpisového vzoru. Umožní mu zvolit jednoduchou formu podpisu, kterou v dané chvíli zvládne. Pokud však není majitel účtu vůbec schopen se podepsat či ovládat bankomat, může s účtem disponovat pouze za přítomnosti notáře na pobočce. Nebo může někomu udělit plnou moc notářským zápisem.

Udělit přes notáře plnou moc jinému člověku po vás budou požadovat i některé další banky, pokud kvůli zranění či jiným okolnostem navždy ztratíte možnost se podepisovat. Připravte se ale na to, že notář po vás bude chtít tisícikorunový poplatek.

Raiffeisenbank stačí kód ze SMS

V Raiffeisenbank se podle jejího tiskového mluvčí Tomáše Kofroně příliš často nesetkávají s tím, že by se klienti při výběru hotovosti na pobočce před pracovníkem banky podepisovali. I když tuto možnost pochopitelně mají, v drtivé většině případů využívají u eKonta takzvanou SMS autorizaci.

"Jde o potvrzení podobné jako u internetových transakcí. Klientovi přijde SMS kód do mobilu a on ho přečte bankéři," vysvětluje Kofroň.

Za změnu podpisového vzoru zaplatíte jen u Poštovní spořitelny

Nejen vinou zranění, ale i třeba stáří se vám může stát, že vám bude dělat velké problémy se podepisovat podle vzoru. Máte pochopitelně možnost si ho v bance změnit.

Stačí, když se dostavíte na pobočku, která vede váš účet a tam si vytvoříte nový podpisový vzor. Za změnu podpisu po vás naprostá většina bank nebude chtít žádný poplatek. Výjimkou je Poštovní spořitelna, které si naúčtuje 26 korun.