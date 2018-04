Jak si vybrat peníze z penzijního fondu?

Odbytné dostanete v případě, že jste spořili alespoň jeden rok a při požádání o výplatu peněz nesplnili zákonné podmínky pro jednorázové vyrovnání nebo doživotní penzi, tj. spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let či získat nárok na státní důchod (u dříve platných podmínek stačí spořit pouze jeden rok a dosáhnout věku 50 let). V tomto případě neobdržíte státní příspěvek ani jeho zhodnocení. Fond je povinen Vám peníze vyplatit do 3 měsíců. Zhodnocení příspěvků a příspěvky od zaměstnavatele podléhají 25% dani.