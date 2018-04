Jak si vybrat penzijní fond, který vydělá

Zatímco staré penzijní připojištění garantovalo nezáporné výnosy, nové účastnické fondy by dlouhodobě měly vynášet více výměnou za trochu adrenalinu. Konečně mohou začít skutečně investovat, nejen parkovat peníze ve státních dluhopisech. Start byl sice pomalejší a některé menší fondy už prošly sloučením, protože včas nedosáhly zákonem požadovaného objemu majetku, to ale neznamená, že jde o špatný produkt.



Jen je ho třeba správně využít. Naprostá většina klientů volí konzervativní fondy, jsou v nich tři čtvrtiny z aktuálně naspořených pěti miliard korun. Státní podpora je tak velké lákadlo (a marketing penzijních společností ji patřičně zdůrazňuje), že je snadné úplně zapomenout na vhodnou investiční strategii.

Pokud se teprve chystáte začít spořit a zbývá vám do penze více než 20 či 30 let, měli byste zvážit přinejmenším vyvážený fond. Ale i ti, kterým zbývá do penze jen pár let, mohou vydělat. Ukážeme si to na příkladech.

Příklad 1 Spoření na poslední chvíli

Paní Nová má sedm let do penze a chce ještě něco naspořit. Do doplňkového penzijního spoření (DPS) bude ukládat 2 000 korun měsíčně, ale protože se bojí rizika, zvolí konzervativní fond.



Přehled fondů Povinné konzervativní: jejich založení ukládá správcům zákon; neinvestují vůbec do akcií, převažují státní dluhopisy



jejich založení ukládá správcům zákon; neinvestují vůbec do akcií, převažují státní dluhopisy Ostatní konzervativní: nepatrně méně konzervativní než ty první



nepatrně méně konzervativní než ty první Vyvážené: typicky investují max. 40 % do akcií, zbytek do dluhopisů.



typicky investují max. 40 % do akcií, zbytek do dluhopisů. Dynamické: typicky investují až 80 % do akcií.



Pro ilustraci předpokládejme zhodnocení jedno procento ročně. Protože na první tisícikorunu dostane klientka státní podporu 230 korun a druhou si může odečíst od daňového základu, efektivní zhodnocení za sedm let nebude jen jedno procento, ale mnohem vyšší: 5,9 procenta ročně.

Včetně výnosu ze státní podpory tak naspoří paní Nová zhruba 207 tisíc korun (pro jednoduchost předpokládáme, že 1 800 korun uspořených na dani vloží na konci roku do penzijního fondu).

I bez rizika tedy slušně vydělá, takže pro ni je konzervativní fond dobrá volba. Ostatně penzijní společnosti mají povinnost do konzervativních fondů převést prostředky klienta pět let před jeho penzijním věkem, pokud to výslovně neodmítne.

Příklad 2 Mladý a zodpovědný

U mladého klienta je to ale trochu jinak. Panu Mládkovi je 30 a začíná spořit tisíc korun měsíčně. Do penze podle současných předpokladů půjde v 68 letech. Když si zvolí konzervativní fond, při stejném zhodnocení naspoří za 38 let 684 tisíc korun. To není špatná suma, ale jaká výsledná míra výnosu? Pouhá dvě procenta ročně.

Ať už bude zhodnocení samotného fondu jakékoliv, na takto dlouhém horizontu se státní podpora „naředí“ a k efektivní výnosové míře přidá jen zhruba jedno procento ročně. Jinak řečeno, když si zvolíte ultra-konzervativní fond s nízkým očekávaným zhodnocením, státní podpora z vás milionáře neudělá.

Pokud by se pan Mladý odvážil investovat dynamicky, například při pětiprocentním výnosu naspoří (i se zmíněnou brzdou v podobě převedení do konzervativního fondu v posledních pěti letech před důchodem) přes 1,3 milionu korun. Každé procento ročního zhodnocení navíc znamená díky dlouhému horizontu statisícový rozdíl v naspořené sumě.

Výnos samozřejmě není garantovaný, ale příklad ukazuje, že na volbě investiční strategie záleží.

Důležité je používat hlavu

Určitě není dobrý nápad bezhlavě riskovat, ale alespoň nějaké akcie byste ve svém portfoliu mít měli.

Pomiňme teď teoretické poučky z učebnic financí, stačí rčení „nedávat všechna vejce do jednoho košíku“. Pokud nevěříte státu, že vám nadělí štědrou penzi z 1. pilíře a chcete si spořit, je poněkud zvláštní obratem 100 procent penzijních úspor investovat do státních dluhopisů. Česká republika je sice bezpečný dlužník, ale za 20 či 30 let se může mnohé změnit.

Pokud máte do penze minimálně 15 až 20 let a budete mít v době čerpání peněz vlastní bydlení nezatížené hypotékou, není důvod bát se čistě akciového penzijního fondu. Pokud do penze půjdete za 10 až 15 let a DPS bude představovat podstatnou část vašich úspor, neuděláte zřejmě chybu s vyváženým fondem.

Mezi tím je samozřejmě mnoho dalších možností a faktorů, které by měl váš finanční poradce či osobní bankéř posoudit, než s vámi smlouvu podepíše.

Jak jsou na tom penzijní společnosti Správce / fond

Poplatek* Výnos 2014 Max. podíl akcií Aktuální podíl akcií ** "Ostatní" konzervativní fondy AXA Dluhopisový 0,8 % 3,7 % 0 % 0 % Conseq Dluhopisový 0,8 % 5,0 % 0 % 0 % ČP Spořící 0,8 % 2,4 % 0 % 0 % ČSOB Garantovaný

0,8 % 1,6 % 10 % 0 % Vyvážené fondy Allianz 0,5 % 2,1 % 40 % 30 % AXA 0,8 % 4,7 % 65 % nezveřejňuje ČP 0,8 % 2,4 % 40 % 17 % ČS 0,8 % 4,1 % 40 % 17 % ČSOB 0,8 % 3,8 % 40 % 33 % KB 0,8 % 3,5 % 50 % 34 % Dynamické fondy Allianz 0,6 % 2,8 % 80 % 71 % ČP 0,8 % 2,0 % 80 % 29 % ČS 0,8 % 7,0 % 80 % 41 % ČSOB 0,8 % 3,3 % 80 % 33 % KB 0,8 % 5,8 % 90 % 46 % Conseq Glob. akciový 0,8 % 13,2 % 100 % 89 % ING Svět. akcií 0,8 % 4,7 % 100 % 59 % * Všechny fondy uplatňují ještě poplatek z výkonnosti 10 %; případné dočasné poplatkové prázdniny nejsou zohledněny.** Poslední dostupný údaj, typicky k 31.12.2014; u části fondů odhad. Vynechány dva fondy ING, které budou v nejbližší době sloučeny. Zdroj: výkaz penzijních společností



Na značce tak moc nezáleží

Jak si ale vybrat konkrétní penzijní společnost? Podle výnosů za poslední dva roky? Nebo podle značky?



Jméno moc nenapoví, všechny penzijní společnosti patří do velkých a renomovaných finančních skupin. Většina jich také pojmenovala fondy podle stejného mustru, takže na trhu je šest „Vyvážených“, pět „Dynamických“ a dva, které se odvážily v názvu použít slovo „Akciový“.

Základní mantinely pro investování mají fondy také velmi podobné. Vcelku malé rozdíly jsou i v poplatcích – ty jsou natvrdo regulované zákonem.

Výnosy zatím nejsou oslnivé. Některé fondy otálely s investováním, než shromáždily větší objem příspěvků. V roce 2013 tak světový akciový index MSCI posílil o 20 procent, zatímco většina fondů přešlapovala na místě. V roce 2014 více vydělaly ty, které vsadily na americké akcie a posílení dolaru, naopak ty s větším podílem Evropy a české koruny dopadly hůře. Letos v lednu zase s výsledky zamíchalo oznámení „kvantitativního uvolňování“, po kterém evropské akcie prudce posílily. Kolísání zkrátka k investování patří.

Důležitá je strategie a nepodlehnout kolísání

Dlouhodobě by fondy měly vývoj trhů kopírovat lépe, každopádně pokud už chcete pravidelně spořit do akcií, není důvod volit fond, který se jako dynamický tváří jen podle názvu. Přehled toho, jak moc nebo málo odvážně fondy investují, najdete v tabulce.

Ať už zvolíte fond té či oné značky, neuděláte zásadní chybu. Tunelování se bát nemusíte, fondy jsou striktně regulované. Důležitější pro to, jak se budete mít v penzi, je nastavit vhodnou investiční strategii, při prvním zakolísání trhů se nevyděsit a pokračovat ve spoření.