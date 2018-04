Jak si vybrat střední školu?

Váš syn má několik možností, jakou zvolit střední školu. Pokud si skutečně vybere řezbářský obor, dojíždění, případně internát jej bohužel asi nemine. První možností je tříletý učební obor umělecký řezbář. V celé republice se vyučuje v příštím školním roce pouze na dvou školách a obě jsou v Praze. Ale obě také nabízejí možnost ubytování. Střední odborné učiliště nábytkářské a technické na Novém Zlíchově v Praze 5 (http://www.volny.cz/sou-nt-zlichov) je škola veřejná a součástí přijímacích zkoušek je talentová zkouška z kreslení a modelování.

Střední odborné učiliště uměleckořemeslné v Praze 9 (http://www.volny.cz/souumelec) je škola soukromá a uchazeče do oboru rovněž přijímá na základě talentových předpokladů. Druhou možností je studijní obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva ­ práce řezbářské. Tento obor je čtyřletý, zakončuje ho maturitní zkouška a vyučuje se na středních odborných učilištích. V příštím školním roce jej syn může studovat v již zmíněné škole v Praze 5 anebo na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové (informace: souhnn@souhnn.ishk.cz; www.souhnn.ishk.cz, www.souhnn.ishk.cz). Také tato škola nabízí ubytování.



Co se stane, když soukromá škola zkrachuje? Je v tomto případě škola povinná zprostředkovat studentům přestup na jinou školu?

To je velký problém. Žádná taková zákonná povinnost neexistuje. Doporučujeme proto v případě zájmu o studium na soukromé škole si jako jeden z prvních bodů velmi pečlivě prostudovat smlouvu mezi příslušnou školou a studentem, respektive jeho zákonnými zástupci. Dobré je také podívat se do registru sítě škol neboli ověřit si, zda jsou obory, které škola nabízí, schváleny ministerstvem školství.



Poradna vzniká ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Bližší informace o studijních a učebních oborech středních škol a jejich aktuální nabídce ve školním roce 2003/2004 lze získat v příručce Kam na školu anebo na adrese www.nuov.cz.