Jak si vybrat vhodné povolání

10:00 , aktualizováno 10:00

Můj syn, vozíčkář, bude příští rok maturovat na gymnáziu a z různých důvodů nemá v současné době zájem o studium na vysoké škole. Proto hledáme kurz nebo nějakou kratší formu studia, která by mu zajistila možnost pracovat jako masér nebo rehabilitační pracovník. Syn je celý život v kontaktu s rehabilitačními zařízeními a myslím, že má poměrně dobrou představu, co všechno se v rehabilitačních zařízeních dělá a že to rozhodně nejsou jen silové masáže. Je studium tohoto oboru pro mého syna vhodné? Nalezl by vůbec uplatnění v oboru? J.P., Praha