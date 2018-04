Potřebujete levný byt? Řešením může být dražba či obálková metoda

Pokud pominete lokality, v nichž se ceny realit trvale drží dole, asi nejlevněji se dá byt koupit v dražbě, do níž ho poslal exekutor. Přehled takových řízení najdete na internetu, ale úplně hladká tahle cesta k novému bydlení není.

"Nízká cena je většinou spojena s minimem informací. Nedělají se prohlídky, nevíte nic o lidech či firmách, které byt užívají, není jasné, v jakém je vlastně stavu," varuje před přílišným nadšením Jiří Pácal, ředitel společnost Central Europe Holding, jež se zabývá obchodem s nemovitostmi.



Přednosti a nevýhody Nedobrovolná či dobrovolná dražba - byty z majetku státu, nízká cena, neznámý stav bytu. Obálková metoda - prodej obecních bytů, kvalitní bydlení, neznámý stav bytu, většinou již předem daný soubor požadavků, které je nutné splnit (text kupní smlouvy, doba na úhradu kupní ceny...), někdy platby i podpisy předem, dlouhá doba dokončení obchodu. Koupě bytu v levné lokalitě - nízká cena, neznámý stav bytu.

Zájemci by měli počítat i s tím, že budou muset řešit vystěhování věcí, někdy i s původními majiteli, a to může být lidsky nepříjemné. Můžete se samozřejmě zajímat i o bydlení v dobrovolných dražbách, ale tam už ceny tak příznivé nebývají, protože se prodávající snaží cifru vyhnat co nejvýše.

Dražba jen pro silné povahy

Nákup nemovitosti v nedobrovolné dražbě s sebou nese několik rizik, která mohou převážit nad původně nízkou cenou. Jedním z nich je třeba to, že se člověk tak zabere do přihazování, že se nakonec uváže k zaplacení vyšší ceny, než je ta tržní – přitom v okamžiku, kdy je byt přiklepnut, je obchod považován za uzavřený. Pokud za byt nezaplatíte, propadne vám jistina, která bývá několik desítek, ale často i pár set tisíc korun.

Jestli se i s vědomím těchto nebezpečí chcete ucházet o koupi nemovitosti v dražbě, protože nabídka je skutečně velká, stačí si vytipovat tu, o kterou máte zájem, na webových portálech. Ještě před složením dražební jistiny si prostudujte dražební vyhlášku, kterou rovněž najdete na webu. Dá se z ní vyčíst nejen to, zda v nemovitosti někdo bydlí, ale také další zádrhele. Na internetu najdete i znalecký posudek, týkající se tržní ceny bytu.

Některé nemovitosti se navíc prodávají spolu s břemenem v podobě původních obyvatel. Pokud se neodstěhují dobrovolně, bude možná nový majitel muset přistoupit k soudnímu vystěhování, přičemž se může stát, že soud rozhodne o tom, že jim musí zajistit náhradní ubytování.

Nevíte, kolik nabídli ostatní

Další možností je prodej obecních bytů pomocí obálkové metody, který už mnoho let probíhá v mnoha městech. "Hlásit se do výběrových řízení u státních institucí může být výhodné, pokud nabídka unikne pozornosti ostatních. Jinak je to vlastně stejné jako u dražby – kupujete za nejvyšší cenu z nabízených," upozorňuje opět Jiří Pácal. U těchto prodejů lidem nemusí vyhovovat ani pevně daný harmonogram, nutnost složit předem vratnou kauci a fakt, že uzavření obchodu a předání bytu může trvat poměrně dlouho.

Užitečné adresy Byty a domy poslané exekutory do dražby: www.portaldrazeb.cz

www.exdrazby.cz Prodej majetku včetně bytů ministerstva obrany: www.onnm.army.cz

Přesto je o ně trvale velký zájem, což dokládají například zkušenosti vedení Kladna nebo Olomouce. "Někdy se samozřejmě stane, že nabídka na byt nepřijde – pak se buď upraví cena, nebo se to zkusí znovu," uvádí mluvčí Kladna Vilém Frček. Cenu i vítěze tu schvaluje rada města na návrh privatizační komise, přičemž zájemce o byt nemusí mít do té doby s Kladnem vůbec nic společného. Stačí, když složí vratnou zálohu padesát tisíc korun.

To, za kolik byt vítěz nakonec získal, tu sice nezveřejňují, ale zájemcům o tuto informaci by částku sdělili. V poslední době tady nabízeli například byt 3+1 v Ústecké ulici s vyvolávací cenou milion korun. Cena 70metrového bytu se stejnou dispozicí v Tylově ulici začínala na necelém půl milionu korun. Většina nabízených bytů je však jednopokojových.

Olomouc tímto způsobem prodává už jen menší část bytů v domech, které se povedlo privatizovat již dříve. "O odkoupení bytu se může ucházet kterákoli fyzická nebo právnická osoba, nicméně každý uchazeč musí splnit veškeré náležitosti stanovené městem, jako je minimální kupní cena, včasné doručení nabídky, složení požadované kauce a tak dále," vyjmenovává mluvčí města Radka Štědrá.

Byty jsme zlevnili, láká ministerstvo

Že se vyvolávací ceny nemovitostí mohou vydávat i směrem dolů, dokládají byty nabízené ministerstvem obrany. Ministerstva totiž prodávají přebytečné nemovitosti podobně jako obce, jenže jejich nabídka je v posledních letech menší.

Nedávno například ministerstvo obrany znovu inzerovalo volný byt 3+1 v Pardubicích, který dříve nabízelo za 1,258 milionu korun, za rovný milion, protože za vyšší cenu byl nulový zájem.

Úřady musí nejdříve vycházet ze znaleckého posudku, teprve v dalších kolech mohou cenu postupně o pět až deset procent snižovat. Před časem ministerstvo obrany nabízelo byt 3+1 v pražské Troji za čtyři a tři čtvrtě milionu korun, v sedmém kole ho zájemce získal téměř o dva miliony levněji. Podle mluvčího Petra Sýkory se většina bytů prodala až po podobném zlevnění. Ještě několik bytových domů, byty jen výjimečně, doprodává také ministerstvo vnitra.