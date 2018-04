Osvědčené tipy, jak si při pohovoru umět vyjednat slušný plat

Nejčastějšími chybami, kterých se Češi u přijímacího pohovoru dopouštějí, je zbytečná skromnost a vnitřní pocit, že licitovat o platu je něco nepatřičného. Podle psychologů za to může dobré vychování a mnohdy i falešné přesvědčení, že druhá strana dá přednost výkonnému a skromnému pracovníkovi.

Příkladem je paní Renata z Prahy. Když u pohovoru přišla řeč na to, jak vysoký plat by chtěla mít, reagovala: "Představovala bych si 20 až 25 tisíc korun." Dopustila se přitom několika zásadních chyb.

Abyste dosáhli svého a vycházeli z jednání o platu jako vítěz, zkuste si osvojit praktické rady, které doporučují profesionálové. Jejich zkušenosti se vám mohou hodit u přijímacího pohovoru, na obchodní schůzce i v běžném životě.

Zjistěte si, jaký plat odpovídá dané pozici

Na vyjednávání o platu se dobře připravte. Zjistěte si předem, jak vysoký plat bývá v dané pozici obvyklý. K vyhledání této informace můžete využít například informační systém, který je zveřejněný na webu ministerstva práce a sociálních věcí (zde).

Detailnější informace o platech můžete najít i na některých pracovních portálech. Například "Platometr" na portále jobDNES.cz přihlíží i k délce praxe, vzdělání, pohlaví a velikosti města, ve kterém zaměstnanec pracuje.

Stanovte si pak vlastní platový cíl, tedy minimální a maximální částku, o kterou chcete licitovat. Mějte přitom na paměti, že své platové požadavky můžete prosadit jedině tehdy, když budete při vyjednávání věcní a milí.

Nevykládejte karty příliš brzy na stůl

Při jednání nikdy nezmiňujte platové rozpětí, které jste si stanovili. Tedy žádné: "Chtěl bych plat 20 až 25 tisíc korun." Jestliže budete požadovat plat v určitém rozpětí, zaměstnavatel toho vždy využije. Zajímat ho bude pouze nejnižší částka a k horní hranici vůbec přihlédne. S největší pravděpodobností vám pak sdělí, že 20 tisíc korun je maximum, co si firma může dovolit. Ve skutečnosti ale mohl mít připravených i třeba více než 25 tisíc korun.

Chybou je i to, když rovnou sdělíte minimální částku, za kterou jste ochotni pracovat. "Pokud byste se na této částce dohodli, není to žádný úspěch. Pokud skončíte níže, je to hloupá chyba," říká Ondřej Hlaváček, specialista na lidské zdroje a ředitel poradenské společnosti Neumann & Partners. Jak dodává, vhodnější je formulovat platové požadavky pomocí otevírací nabídky. "Jde o mírně nadsazenou sumu, která lehce překračuje optimální výši platu," upřesňuje.

Stanovte si přiměřený vyjednávací prostor

Vycházejte z toho, že zaměstnavatel neví, za jakou minimální částku jste ochotni pracovat. Stejně tak vy nevíte, kolik nejvýše můžete od zaměstnavatele dostat. Proto je velmi důležité stanovit si přiměřený vyjednávací prostor. Měl by být co nejširší, ale nikoliv přemrštěný, a to už při formulování otevírací nabídky.

"Jestliže považujete za minimum 20 tisíc a optimum je pro vás 25 tisíc korun, otevírací částku stanovte na 27 tisících. Jestliže bude zaměstnavatelovo maximum na 25 tisících, je reálné, že dosáhnete svého," vysvětluje personalista a dodává: "Limity zaměstnavatelů nejsou absolutní, obvykle jsou ochotni ustoupit. Zaměstnavatelé vás potřebují stejně tak, jako vy potřebujete je. Zvláště pak, máte-li co nabídnout a působíte na pohovoru dobře a sebejistě. Jde jen o to dohodnout se tak, aby byly spokojené obě strany."

Hlídejte si i řeč vlastního těla

Při pohovoru si dejte pozor na to, jak se chováte. Na místě je vždy zdvořilost. Mějte přitom na paměti, že úspěšné vyjednávání o platu je stejně napínavé jako poker. Chovejte se proto jako karetní hráči a zaměřte se i na řeč vlastního těla.

"Hlídejte si svá gesta, aby neprozrazovala nic, co by mohlo podkopávat vaši pozici. Jde například o nejisté sezení, klepání prsty o stůl, neustále tikající pohled nebo klopení zraku. Tím vším dáváte najevo nejistotu, nedostatek sebevědomí i poddajnost," radí šéfka Casina Ambasador Zdeňka Belecová, na co si dávají pozor karetní hráči v momentě, když blufují.

Při blufování a licitaci o svém platu zkrátka dbejte na to, abyste neprozrazovali nic o svých vnitřních pocitech. "Své finanční požadavky formulujte zaměstnavateli sebevědomě a přesvědčivě. Řiďte se intuicí, citem i zdravým rozumem," uzavírá personalista Ondřej Hlaváček.

