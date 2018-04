Jak si za málo peněz zajistit slušný důchod

P ožadavky a cíle:

• Na základě častých parlamentních i mediálních diskusí na téma reforem důchodového systému se rozhodl nespoléhat na „státní důchod“ a sám si chce spořit měsíčně cca 10 % (1700,- Kč) ze svých příjmů za účelem vylepšení starobního důchodu.

• V této souvislosti ho zajímají tyto otázky:

1. Jaké produkty finančního trhu jsou nejvhodnější pro naplnění výše uvedených cílů a proč?

2. Je možné nějak zajistit naspoření alespoň poloviny předpokládané konečné částky v případě, že se stane v průběhu spoření plně invalidní, jeho příjmy se tím sníží a nebude schopen spořit zmíněných 10 % současných příjmů?

3. Kolik naspoří celkem za předpokladu, že do starobního důchodu půjde v 63 letech?

4. Jakou měsíční rentu může odčerpávat z naspořené částky tak, aby mu vydržela po dobu 10 let (do 73 let věku)?

O dpovědi a návrh řešení:

1 . Výběr produktů – úvaha

Když se řekne spoření k důchodu, většina lidí si představí nejčastěji penzijní připojištění, příp. životní pojištění. Využít je ovšem možné i další spořící produkty a při návrhu řešení by se na ně nemělo zapomínat.

Vedle obecné bezpečnosti vybíraných produktů by hlavním cílem měla být snaha o maximalizaci efektivního výnosu, a to především z pohledu možných státních podpor, daňových úlev a při delším časovém horizontu i využití výnosového potenciálu akcií. Přihlédnout bychom měli i k případnému pojištění úspor pro případ plné invalidity.

Pro našeho klienta by bylo nejjednodušší uzavřít penzijní připojištění na částku 1500,- Kč měsíčně a zbylých 200,- Kč spořit například formou stavebního spoření. Ovšem tím bychom nezajistili požadovanou ochranu úspor v případě invalidity, takže je potřeba zvolit jiné řešení, viz dále.

2. Invalidita a ochrana úspor

Pokud by se náš klient stal plně invalidní a nemohl by spořit zvolených 1700,- Kč měsíčně, chtěl by přesto určité úspory ve stáří mít. Toto je možné vhodně zajistit tak, že využijeme pro spoření životní pojištění, jehož součástí bude tzv. zproštění od placení pojistného. Vzhledem k tomu, že není nutné v našem případě mít žádnou pojistnou částku pro případ smrti a časový horizont pro spoření je dostatečně dlouhý, navrhneme klientovi investiční životní pojištění nejlépe bez pojistné částky pro případ smrti a pojistné můžeme rozložit do dynamického portfolia s obsahem akcií. Výše pojistného bude taková, aby klient naspořil polovinu konečné částky, viz dále.

3 . Kolik naspoří do 63 let věku?

Vzhledem k tomu, že zatím neznáme přesné rozložení měsíční částky 1700,- Kč mezi jednotlivé produkty, pomůžeme si pro výpočet konečné částky odhadem, při kterém budeme uvažovat úrokovou sazbu raději někde uprostřed mezi konzervativní a dynamickou úrovní, např. 4,5 % p.a.

Zjistíme, že klient tak naspoří cca 1 200 000,- Kč. Polovinu této částky (cca 600 000,- Kč) bychom tedy měli ochránit pro případ invalidity, takže nyní vypočteme výši potřebného pojistného pro investiční životní pojištění, což bude v našem případě 550,- Kč. Zbytek do 1700,- Kč, tj. 1150,- Kč použijeme do penzijního připojištění.

Teprve teď můžeme náš původní odhad upřesnit výpočtem s konkrétními produkty a vyjde nám, že klient může naspořit cca 1 450 000,- Kč, z toho cca 880 000,- Kč v penzijním připojištění a cca 570 000,- Kč v investičním pojištění (viz poznámky na konci).

4. Jakou rentu může měsíčně čerpat?

Jak výhodné je spořit v pojišťovně?

Více ZDE .

Pokud by klient chtěl z této naspořené částky čerpat rentu tak, aby mu vydržela po dobu 10 let, pak jestliže budou úspory na nějakém likvidním účtu dále úročeny úrokovou sazbou např. 4,2 % p.a., může měsíčně odebírat cca 14 800,- Kč.



Z ávěr:

Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom vytvořit i další koncepty. Někdo by mohl třeba namítnout, že renta cca 15 000,- Kč měsíčně za 30 let nebude nic moc, že peníze ztrácí na hodnotě apod. Pochopitelně by bylo možné provést výpočet i se zohledněním časové hodnoty peněz, ale i tak můžeme říct, že zde použité produkty svým výnosem pokrývají minimálně inflaci a tudíž časový vliv není tak výrazný.

Na příkladu našeho klienta je ovšem především vidět, že i navenek jednoduchý požadavek v sobě ukrývá prostor pro více možností, stojí za to se nad nimi trochu zamyslet a nespokojit se jen s často jednostrannými a omezenými nabídkami.

Pozn.:

1. Ve výpočtech není zohledněna časová hodnota peněz.

2. Zhodnocení u penz. připojištění se s ohledem na dynamický profil klienta předpokládá ve výši 4 %.

3. Zhodnocení u investičního životního pojištění se s ohledem na dlouhý časový horizont předpokládá ve výši 7 %.

4. Daňové odpočty a daně ze zisku u penz připojištění i u životního pojištění jsou zohledněny a vycházejí z dnes platné legislativy.

R ady a tipy:

- Penzijní fond vybírejte podle finanční síly akcionáře, výše nákladů a připisovaných zhodnocení

- U životního pojištění se kromě finanční stability pojišťovny zajímejte o rozsah pojistné ochrany, tj. čtěte pojistné podmínky, zajímejte se o výluky, omezení pojistného plnění a podobně

- U investičního pojištění se seznamte s výší poplatků, které si pojišťovna strhává ze zaplaceného pojistného

- V případě investičního pojištění také dbejte na správné nastavení investiční strategie a pravidelně ji přizpůsobujte podle aktuální situace na kapitálovém trhu

Spoříte si sami na důchod, nebo se spoléháte na stát? A pokud spoříte na stáří, jakým způsobem? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

Komerční prezentace: