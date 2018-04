Jak si zajistit 4 500 korun i do dalších let

V roce 2004 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření. Přinesla některé změny, nejvíce se to dotklo výše státní podpory a podmínek pro její nárokování a výplatu. Pro smlouvy uzavřené do 31.12.2003 je možné získat státní podporu ve výši 25 % z ročně uspořené částky, maximálně však z 18 000 korun, tedy 4 500 korun.

Na smlouvy uzavřené po 1.1.2004 se vztahují nové podmínky. Možné je získat pouze 15 % z ročně uspořené částky, jejíž horní hranice byla stanovena na 20 000 korun. Maximální státní podpora u nových smluv tedy činí 3 000 korun.

Jak si zajistit výhodnější státní podporu i do dalších let

Státní podpora ve výši až 4 500 korun za rok se tedy týká smluv, které byly uzavřeny do konce roku 2003, před tím, než novela zákona o stavebním spoření vstoupila v platnost. Ovšem může se stát, že ani těmto starším smlouvám se nevyhne její snížení. Dojde k tomu v případě, kdy jsou tyto smlouvy v současnosti vedeny bez státní podpory. (Což se stane, pokud má účastník sjednáno několik souběžných smluv najednou.) Pokud si chce majitel

takovéto starší smlouvy zachovat výhodnější státní podporu i do budoucna, musí požádat o změnu a státní podporu nárokovat ještě za rok 2004.

To je umožněno novelou zákona jako přechodné opatření (článek II zákona o stavebním spoření, Přechodná ustanovení, odstavec 3):

"Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabyde účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona."



Máte-li tedy starší smlouvu bez státní podpory, můžete na ni letos až do konce roku požádat o státní podporu za kalendářní rok 2004 a pokračovat ve spoření s výhodnějšími podmínkami i v dalších letech. Pokud máte uzavřeno více starších „přednovelových“ smluv, státní podporu můžete nárokovat pouze na jediné z nich.

V obecném případě bude tedy vhodné nárokovat státní podporu do dalších let u smlouvy, která bude trvat nejdelší dobu. Což samozřejmě nemusí být ta nejnovější, nejpozději uzavřená. Doba spoření není shora nijak omezena, spořit je možné déle než pět let. Podmínkou je pouze to, aby se všechny vklady spolu s úroky a státní podporou „vešly“ do cílové částky, která nesmí být přespořena. Můžete mít například dvě smlouvy uzavřené do konce roku 2003. Jednu starší, sjednanou před několika lety, s výhodnějším úročením vkladů a dostatečně vysokou cílovou částkou. Druhou uzavřenou později, s nižšími úrokovými sazbami na vklady i úvěr, na kterou se chystáte čerpat úvěr. Zde by mohlo být výhodné ponechat státní podporu na starší smlouvě a udělat si z ní dlouhodobý spořicí účet s vysokým výnosem, který je možné po pěti letech kdykoli vybrat.

Co se stane se smlouvou, u které není v současnosti žádána státní podpora

Poté co od ledna vstoupila v platnost novela zákona, objevovaly se různé výklady jejího znění a stanovovala se pravidla, jak se bude v praxi postupovat. Je nutné dodat, že některé z těchto informací se v průběhu předcházejících měsíců měnily. K dalším otázkám okolo státní podpory se vrátíme v příštím komentáři. Zde si uvedeme, jak je to se změnou nároku na státní podporu u „přednovelových“ smluv, u kterých o ni bude účastník žádat až po 31.12.2004.

Situace: Smlouva byla uzavřena do 31.12.2003 a k 31.12.2004 na ni účastník o státní podporu nežádá. Tím tedy nevyužije možnosti, kterou mu nabízí přechodné ustanovení novely zákona. O státní podporu na ni požádá v roce 2005 či později. V tomto případě se uplatní kombinace starého a nového zákona. Smlouva se bude nadále řídit podmínkami zákona před novelou, pouze výše státní podpory bude vypočítávána podle nového znění. To znamená, že klient bude moci získat 15 % z ročně uspořené částky v maximální výši 20 000 korun, nejvýše tedy obdrží 3 000 korun ročně. Nic jiného se však ve smlouvě nemění. Minimální doba spoření jako podmínka pro výplatu státní podpory zůstane pět let. Ročně přespořené částky nad 20 000 korun se budou do dalších let převádět jako základna pro výpočet státní podpory bez omezení, tak jako dosud. U nových smluv sjednaných podle nového zákona je naopak takovéto převádění přespořených částek možné jen u smluv, u kterých byla po celou dobu žádáno o státní podporu.

Toto je aktuální oficiální výklad, na začátku letošního roku se však hovořilo i o jiných řešeních, takže můžeme jen doufat, že k zásadním změnám již nedojde.

V příštím komentáři si řekneme, jak se řeší časový souběh několika smluv a co přináší změna nároku na státní podporu u smluv uzavřených podle nového zákona.



Jsou vám jasná pravidla týkající se stanovení výše a přiznání nároku na státní podporu podle nového zákona? S jakými problémy se státní podporou jste se setkali?