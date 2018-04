Jak si zajistíte slušný důchod

Z adání:

Rozvedená žena ve věku 40 let žije nedaleko Prahy v bytě v osobním vlastnictví. Její průměrný čistý měsíční příjem ze zaměstnání a alimentů (1.500,- Kč) je 20.000,- Kč.

Má dvě děti: dcera (22 let) již žije samostatným rodinným životem. Syn (20 let) studuje 2 rokem VŠ v Praze a při studiu si přivydělává měsíčně 1.000,- Kč.

Žena využívá několika finančních produktů:

o stavební spoření - spoří třetím rokem 1.500,- Kč měsíčně a uspořené prostředky chce využít na dovybavení bytu a dovolenou.

o úrazové pojištění - platí pojistné ve výši 350,- Kč měsíčně a pojistné částky jsou optimální.

o penzijní připojištění – spoří pátým rokem měsíčně 1.000,- Kč a předpokládá, že uspořené prostředky ji pomohou zlepšit životní úroveň v důchodovém věku

Současné měsíční náklady obsahují:

o výše uvedené finanční produkty - 2.850,- Kč

o náklady na bydlení a provoz domácnosti – 4.500,- Kč

o obživa – 4.000,- Kč

o náklady na financování synova studia – 2.000,- Kč

o ostatní náklady (doprava, kultura, ošacení apod.) – 2.500,- Kč

Současné náklady celkem: 15.850,- Kč

Současná finanční rezerva: 4.150,- Kč.

Požadavky a cíle:

Paní XY by si chtěla zajistit dobrou životní úroveň i po odchodu do starobního důchodu (v 61 letech).

O tázky:

Jak si přilepšit na penzi?

1. Je stávající penzijní připojištění vhodnou a dostatečnou formou pro zajištění standardní životní úrovně v důchodu?

2. Jaké jsou v jejím případě další možnosti spoření na důchod?

O dpovědi a návrh řešení:

Úvaha

Než přistoupíme k výpočtům, je vhodné si definovat, co je myšleno „standardní“ a „dobrou“ životní úrovní. Pro zajištění „standardní životní úrovně“ můžeme počítat s pokrytím základních životních potřeb typu bydlení, provoz domácnosti, obživa, ošacení apod.

Pro zajištění „dobré životní úrovně“ připočtěme ještě využití volného času (cestování, koníčky atd.), obecné finanční rezervy k jakémukoliv využití apod. Pro náš příklad si stanovme, že „dobrou životní úrovní“ rozumíme případ, kdy se dané ženě podaří naspořit 1,5 násobek z částky, která ve „standardním“ případě po odchodu do důchodu pouze dorovnává sumu měsíčních nákladů. Aby výpočty byly korektní, je dobré počítat i časovou hodnotu peněz, která je ovlivněna předpokládanou mírou inflace.

Představme si tedy situaci ženy po odchodu do starobního důchodu (za 21 let). Odpadá nám příjem v podobě alimentů ale zároveň i výdaje na studia syna.

A. Výpočet pro zajištění „standardní životní úrovně“

Budoucí přibližné základní náklady při inflaci 2 %: o náklady na bydlení a provoz domácnosti – 7.000,- Kč

o obživa – 6.000,- Kč

o ostatní náklady (doprava, kultura, ošacení apod.) – 3.800,- Kč Náklady celkem – 16.800,- Kč. Předpokládaná přibližná výše důchodu za 21 let při nárůstu mzdy o 1,5 % ročně - 9.000,- Kč.

Pro zajištění „standardní životní úrovně“ je nutné dorovnat měsíčně - 7.800,- Kč. Toto dorovnání by podle představ klientky bylo potřebné udržet po dobu min. 10 let. Potřebná počáteční částka (výše úspor) pro postupné čerpání měsíčního dorovnání při následné inflaci 2 % a postupném 4% zhodnocování zbytkové části úspor je cca - 850.000,- Kč.

K naspoření této částky stačí naší klientce spořit cca 2.500,- Kč měsíčně s výnosem 5 % ročně při inflaci 2 %. Pro tento účel můžeme využít stávajícího penzijního připojištění, které bychom navýšili o 500,- Kč měsíčně (celkem 1.500 Kč), pro spoření dalších 1.000,- Kč můžeme i z důvodů daňových odpočtů využít např. investiční životní pojištění a takto bychom relativně snadno dosáhli požadovaného výsledku (případné daňové odpočty z penzijního připojištění a životního pojištění v našem výpočtu neuvažujeme, ale při jejich dalším započítání by stačilo spořit i méně).

B. Výpočet pro zajištění „dobré životní úrovně“

„Dobrou životní úroveň“ jsme výše definovali jako o 50 % vyšší než „standardní“.

Pak tedy pro zajištění „dobré životní úrovně“ je nutné dorovnat měsíčně cca - 11.700,- Kč. Toto dorovnání by podle představ klientky bylo potřebné udržet po dobu min. 10 let. Potřebná počáteční částka (výše úspor) pro postupné čerpání měsíčního dorovnání při následné inflaci 2 % a postupném 4% zhodnocování zbytkové části úspor je cca - 1.275.000,- Kč.

K naspoření této částky stačí naší klientce spořit asi 3.600,- Kč:

o cca 1500,-Kč měsíčně formou penzijního připojištění (viz výše)

o pak 1000,-Kč měsíčně formou investičního životního pojištění (viz výše)

o a pro zbývajících 1100,-Kč bychom mohli využít např. podílové fondy, které můžeme s ohledem na dostatečně dlouhý časový horizont (21 let) nakombinovat do dynamického portfolia (např. 30 % dluhopisů a 70 % akcií)

Z ávěr:

Uvedené návrhy řešení jsou jen jednou z několika dalších možností, jak dosáhnout požadovaných cílů paní XY. Jistě by se našly i jiné konstrukce a kombinace vhodných produktů. Jejich popis ovšem přesahuje hranice tohoto článku a navíc by bylo nutné provést důkladnější analýzu situace dané osoby. Přesto jsou navrhovaná řešení v našem případě použitelná a relativně vhodná.

Pozn. k výpočtům: Veškeré výpočty jsou pro účely tohoto článku zaokrouhleny a jsou tak jen orientační.



