Jak si zařídit kancelář

Myslíte, že se ve vaší kanceláři zákazníci a obchodní partneři cítí příjemně? A vám slouží dobře? Pokud je ušmudlaná nebo naopak příliš okázalá, chybí v ní užitečné vybavení nebo přetéká zbytečnostmi, nejspíš ne. Jak ji zařídit, aby byla vizitkou vaší firmy?

Současný trend je jasný, vítězí střídmost, praktičnost, účelnost a elegance. Moderní kanceláře se stále více podobají obytným místnostem a odrážejí profesi. Například ředitel reklamní agentury si může dovolit "úlet" v podobě originálního svítivě zeleného křesla nebo kusu vydlabaného kmenu uprostřed místnosti - jeho zákazník od něj očekává dobré nápady a vidí, že je má. Notáři, advokátovi nebo účetnímu zase "sluší" elegance a důstojnost.

Zařízení by mělo být snadno přizpůsobitelné vaší momentální činnosti, náladě i návštěvám. Lepší než pevné zabudované kusy nábytku jsou tedy "pohyblivé" skříňky, police a kontejnery.

Nábytek vybírejte tak, aby sloužil co nejdéle. Na rozdíl od oblečení nebo bot totiž v případě kancelářského nábytku neplatí, že změna trendu "v časopisech" nutně znamená vyhodit veškeré zařízení a nahradit ho novým. Nábytek a vybavení kanceláře by proto měly být z dobře zpracovaných kvalitních materiálů. Pak stačí vylepšovat moderními doplňky. Poraďte se u architekta nebo designéra, případně se inspirujte ve specializovaném obchodě.

Co nesmí chybět

Kancelář není jen psací stůl s počítačem, i když u něj budete asi trávit nejvíc času. Nemělo by tu chybět ani místo pro jednání a odpočinek.

Kromě základního vybavení, tedy pracovního stolu, kvalitní židle nebo lépe křesla a skříněk, by tu měl být i další konferenční stůl. V kanceláři byste měli mít rovněž koutek pro relaxaci, například s pohovkou, relaxačním křeslem, květinou, akváriem a podobně. V některých firmách dokonce stojí kulečníkový stůl, běhací pás, na zdi basketbalový koš nebo terč pro šipky.

Protože mnoho lidí, kteří jsou nuceni dlouho vysedávat u počítače, trpí bolestmi zad, nabízí firmy s kancelářským nábytkem i stoly, u kterých můžete střídavě sedět i stát. Porady absolvované vestoje jsou podle průzkumů dokonce až o třicet procent času kratší, aniž utrpěla efektivnost.

Pracovní kout by měl být světlý, nejlépe u okna nebo kvalitního osvětlení. Počítač je třeba umístit tak, aby se v něm v žádnou denní či večerní hodinu neodráželo přirozené nebo umělé světlo. Stůl včetně přídavných zařízení, například kontejnerů a polic, má být prostorný tak, aby se na něj vešlo všechno, co potřebujete mít při ruce, nejen například tiskárna a drobné kancelářské pomůcky, ale aby na něm bylo i místo pro hrnek s kávou.

Oranžová, žlutá, modrá a zelená barva povzbuzují k vyššímu výkonu.

Techniku vybírejte s ohledem na své potřeby. Užitečný je notebook se zabudovanou wi-fi technologií, kvalitní kopírka, tiskárna a skener, telefon, fax i skartovačka.

Zdobit s citem

Pozor na přezdobení. V některých kancelářích to vypadá jako na výstavě domácích prací. Rodinné fotografie ano, ale nejlépe jeden, maximálně dva kusy. Lepší než přehlídka deseti hrnků a dřevěných sošek je jedna umělecká miniatura nebo originální obrázek. Květiny dají prostoru život, ale opět stačí jedna nápadnější v květináči a čerstvé řezané do vázy. Květiny by nikdy neměly být zvadlé nebo opadané v zahnívající vodě.

Dejte si pozor na vůni. Syrečky snědené z papíru hozeného do koše pod stolem těsně před jednáním mohou obchodního partnera vyděsit. Špatně se mu může udělat i z přemíry umělých deodorantů a osvěžovačů vzduchu.

Pečlivě vybírejte do své kanceláře i barvy. Mají být příjemné a neměly by příliš dráždit ani rozptylovat. Je to podobné jako s oblečením - přehnané a křiklavé odvádí pozornost od podstaty a vzbuzují otázku: která nedokonalost se má zakrýt? Jako základní proto zvolte některou z méně nápadných a tlumených, například šedou, hnědou nebo modrou. Takové můžete kombinovat a s citem doplnit výraznými tóny například červené, oranžové, žluté i modré nebo zelené. Na červenou pozor, působí agresivně jako výstraha a má sexuální podtext, někdo z ní může být neklidný, a u někoho dokonce navozuje pocit hladu. Když chcete mít červenou ve své kanceláři, tak raději jen na části zdi nebo třeba na jednom křesle.

Naopak oranžová, žlutá, jasně modrá a zelená patří k "optimistickým" barvám, které povzbuzují k vyššímu výkonu a navozují dobrou náladu. Tyto barvy se hodí na doplňky, například pomůcky, pohovku, křeslo nebo nádobí. Když na stěnu, tak raději jen na jednu nebo část, podobně jako u červené.