Jak si zlevnit hypoteční úvěr

Snižte si daně

Stát umožňuje odečíst úroky z hypotéky z daňového základu. Zaměstnanci mohou jejich předpokládanou výši nahlásit ve své mzdové účtárně. Ta jim o ně bude snižovat již v průběhu roku zálohy na daň. Zatímco ještě letos byli všichni, kdo chtěli úroky odečíst, nuceni podat sami daňové přiznání, v příštím roce to má být jinak. Za zaměstnance může vyřídit snížení daní účtárna.

Ostatní podávají přiznání jako dosud s tím, že úroky uvedou v příslušné kolonce. Potvrzení o zaplacených úrocích potřebné pro účtárnu nebo jako příloha k daňovému přiznání vystaví banka. Obvykle ho svým klientům automaticky posílá na začátku roku.

Státní podpora? Momentálně ne

Možnost získat k hypotéce státní podporu je v současné době jen hypotetická a týká se navíc lidí do 36 let, kteří si pořizují starší bydlení. Ještě v roce 2004 mohli žádato podporu ve výši jednoho procenta, během loňska však klesla na nulu. „Je-li totiž průměrná sazba úroku nižší než pět procent, příspěvek se neposkytuje,“ vysvětluje generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil. Ale pokud o ni klienti požádali, mají šanci, že jim stát začne opět přispívat.

A to za předpokladu, že se průměrné úrokové sazby zvýší nad danou úroveň. „To však prozatím neočekáváme,“ dodává Jan Sadil. Pokud by se sazby zvedly nad 5 procent, činila by státní podpora jedno procento, v případě, že by byly mezi 6 až 7 procenty, přispíval by stát dvěma a v pásmu od 7 do 8 procent třemi procenty.

Porovnejte nabídky bank

Banky dnes nabízejí mnoho typů hypotečních úvěrů, které se liší nejen účelem, ale i cenou. Zatímco některé ústavy mají ve svých nabídkách před sazbou slovíčko „od“, jiné uvádějí, že úrok garantují všem zájemcům. Sazba „od“ znamená, že nejnižší úrok získá klient s nejlepší schopností splácet. Garantovaný úrok je pro všechny. Podobně jako prodejci automobilů, i hypoteční banky vyšly na jaře se zvýhodněnými nabídkami a akcemi, které dokážou šetřit peněženku žadatele.