Jak si zřídit službu volání ze zahraničí, takzvaný roaming

Oskar

Tarifní zákazníci

Pro aktivaci roamingu je třeba uhradit vratnou zálohu 5000 korun v Oskarových obchodech nebo převodem z vybrané sítě bankomatů KB a ČSOB označených logem Oskar či ji zaplatit převodem z účtu a následně službu aktivovat na OskarLince *077.

Informaci o tom, zda je služba Oskar v zahraničí aktivní, získá majitel telefonu v Oskarově Internetové Samoobsluze nebo v Oskarově Hlasové Samoobsluze na čísle *077 v části Můj Oskar pod volbou Mé služby.

Zákazníci s Oskartou

Před odjezdem do zahraničí je třeba službu roaming aktivovat v Oskarově Internetové Samoobsluze nebo v Oskarově Hlasové Samoobsluze na čísle *077 v části Můj Oskar pod volbou Mé služby. Stejným způsobem se roaming i ruší.

T-Mobile

Tarifní zákazníci

O aktivaci služby roaming lze požádat již při podpisu smlouvy na poskytování služeb sítě T-Mobile nebo později prostřednictvím Infolinky T-Mobile na čísle 4603. Na stejném čísle je možné požádat o službu WorldClass, která umožňuje v rámci partnerské sítě vybraných zemí volat za paušální sazbu.

Chtěli byste si na dovolenou půjčit? Navštivte naši specializovanou sekci spotřebitelských úvěrů. Zákazníci, kteří mají s operátorem smlouvu alespoň půl roku a platbu provádějí formou inkasa nebo mají dobrou platební morálku, nemusí před aktivací roamingových služeb skládat žádnou finanční zálohu. Ostatní musí složit zálohu 5000 korun, a to ve značkové prodejně T-Mobile nebo na zvláštní účet společnosti. Aktivace probíhá až po obdržení zálohy. Možnost používat mobilní telefon v zahraničí bez nutnosti skládat zálohu nabízí služba Holiday Roaming. Volat je možné z vybraných zemí do České republiky, nikoli do třetí země.

Zákazníci s Twistem

Twist Roaming je aktivován automaticky po uskutečnění prvního odchozího hovoru v České republice. Deaktivovat či reaktivovat tuto službu lze v profilu na t-zones nebo přes Infolinku T-Mobile 4603.

Eurotel

Tarifní zákazníci

Aktivace je zdarma, pokud byly tři poslední faktury řádně uhrazeny, neplatí se žádná záloha. V opačném případě činí vratná záloha 5000 korun. S aktivací poradí na bezplatné lince *11.

Zákazníci s Go

Je třeba zavolat na Go linku *88 anebo 800 11 00 88 a aktivovat Go roaming podle instrukcí hlasového informačního systému.

Zákazníci s Go