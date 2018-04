Bezpečná hypotéka neždímá rodinný rozpočet. Pět kroků, jak na to

Modelový příklad – bezpečná hypotéka Rodina Kovalových se dvěma mladšími dětmi se rozhodla pro koupi bytu za tři miliony korun. Mají k dispozici 700 tisíc korun z prodeje zděděného pozemku. Čisté příjmy mají: manžel 30 tisíc a manželka 20 tisíc korun. Vstupní údaje: Kupní cena 3 000 000 Kč

Vlastní zdroje 450 000 Kč

Hypoteční úvěr 2 550 000 Kč (85 % LTV)

Chtějí splatit za 20 let

Úroková sazba v případě hypotečního úvěru 2 % p. a.

Plánované zhodnocení diverzifikovaného portfolia podílových fondů 5 % p. a. Představou žadatele je, že úvěr bude splacen za 20 let. Při splatnosti 20 let činí měsíční splátka 12 900 korun. Při prodloužení splatnosti na 30 let je měsíční splátka 9 425 korun. Rozdíl mezi splátkami činí 3 474 korun. A právě s touto částkou lze navíc disponovat v případě 20leté splatnosti, 3 474 korun mohou Kovalovi pravidelně odkládat stranou do rezervy. Sice měsíčně stále platí 12 900 korun, ale liší se struktura platby.