Jak sjednat pojistnou smlouvu

1. Ujasněte si, co chcete pojistit a zda na to máte

Pojistit je možné skoro vše. Otázka je, zda potřebujete pojistit denní odškodné pro případ úrazu již od prvního dne, či vyplácení 500 korun měsíčně v případě, že se stanete trvale invalidní. Čím víc nebezpečí pojistíte, tím víc zaplatíte – pravidlo celkem logické. Řekněte si předem, kolik měsíčně či ročně jste ochotni platit. Rozumná cena za úrazové pojištění by se neměla pohybovat v tisících měsíčně. V takovém případě jde buď o pojistku nesmyslně drahou, či zbytečně vysokou.

2. Porovnejte nabídky pojišťoven

To je nejsložitější část procesu. Málokde vám řeknou hned podmínky a cenu, častější je snaha o domluvení schůzky „u vás doma, kde vám vše vysvětlím“. To je však poněkud časově náročná varianta, navíc někomu, kdo už věnoval čas na osobní schůzku, se těžko odmítá. Buďte asertivní, žádejte orientační propočet pro porovnání.

3. Požádejte o smlouvu

Jste-li blízko rozhodnutí, požádejte o všeobecné i doplňkové pojistné podmínky, které jsou součástí smlouvy. Není to sice zábavné čtení, ale zvláště u bodů „pojistná událost“, „výluky z pojištění“ a „určení výše plnění“ by ve vás měly podnítit zvědavost. Nejasnosti si nechte vysvětlit.

4. Smlouvu si znovu přečtěte

Pojistná smlouva vstoupí v platnost od dohodnutého dne. Kdybyste však změnili názor, osm týdnů od jejího podpisu si můžete vše rozmyslet. V tomto termínu můžete smlouvu zrušit. Samozřejmě písemně.

5. Na pojistku nezapomeňte

V případě, že nastane pojistná událost, vzpomeňte si na pojistku v šuplíku. Udělejte to co nejdříve, zrychlíte tím řízení. Pokud zapomenete, počítejte s tím, že promlčecí doba je čtyři roky od chvíle, kdy se neštěstí stalo.

V bance na běžném účtu máte úspory v bezpečí, ale příliš tu nevydělávají. Mohou se dokonce znehodnocovat. Co s tím?

Čtěte v aktuálním tématu ZDE .

C o znamená u pojistek

trvalé následky úrazu

– pojišťovna platí jen tehdy, když není možné následky úrazu zcela vyléčit

denní odškodnéza každý den léčby následků úrazu

– dostanete sjednanou sumu, některé pojišťovny však stanovují maximální dobu léčby pro konkrétní úraz

denní dávka za každý den pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci

–dostanete sjednanou sumu, i zde bývá stanoven limit nejdelší možné léčby

smrt úrazem

– peníze dostanou pozůstalí, v případě, že pojištěný zemřel na následky úrazu

rizikové pojištění

– pojistné, které platíte, jde celé na krytí rizika, nic si nespoříte, vše patří pojišťovně, pojistku můžete ukončit a o nic nepřijdete

pojištění se spořící složkou

– obvykle je součástí životních pojistek, pojistné se dělí na část kryjící riziko a spořící složku, na počátku smlouvy jde většina peněz na krytí rizika, až po několika letech se poměr mění, kdo ukončí smlouvu předčasně, dostane odbytné, to se v prvních letech blíží nule

lineární pojistné plnění

– vypočítává se ze sjednané pojistné částky, uzná-li pojišťovna 50% poškození, vyplatí polovinu pojistné částky

progresivnípojistná částka

– roste spolu se stupněm poškození, když například pojišťovna uzná 50% poškození, vynásobí pojistnou částku dvakrát, 100% poškození čtyřikrát a z vypočtené částky pak vyplatí příslušné procento

riziková kategorie

– pojišťovny dělí klienty do několika kategorií, podle toho, jak je u nich statisticky pravděpodobná možnost úrazu, rizikovější jsou sportovci a některá povolání

nepojistitelní

– některé druhy sportů (např. paragliding, horolezectví, skialpinismus) a některá povolání (např. kaskadér, vymahač dluhů, příslušník zásahové jednotky) odmítají některé ústavy pojistit vůbec