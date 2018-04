Jak skloubit práci a studium anglického jazyka v Austrálii

Jsou dvě možnosti, jak najít kurs angličtiny v Austrálii. Brouzdat po internetu a zkontaktovat některou školu přímo, anebo využít některou z českých agentur. Je docela pravděpodobné, že po dotazu přímo v australské škole budete tak jako tak odkázáni na českou agenturu. Kdo chce tedy "chytře" ušetřit zprostředkovatelská procenta české agentury, většinou neuspěje a jen si přidá námahu. Obdobné je to se získáním víza. Je možné si zajet na nejbližší australskou ambasádu - do Vídně, kde několik pracovnic vyřizuje žádosti dohromady pro Českou republiku, Slovensko a některé ze zemí bývalé Jugoslávie. Hovoří tam česky, jsou korektní, avšak profesionálně opatrné. Jejich agenda totiž patří mezi rizikovější země. A mají toho k vyřizování stohy. České agentury mnohdy vyřizují víza bez další finanční přirážky. Procedura je poněkud zdlouhavá, zahrnuje i lékařskou prohlídku u smluvních doktorů v Praze či Brně. Je tedy vhodné podat první žádost tři až čtyři měsíce před dnem zamýšleného odletu.



Kolik to všechno stojí



Školné je v průměru od 200 do 250 australských dolarů (AUD) týdně. Jeden AUD je zhruba 19 korun. Slevy jsou možné, pokud váš pobyt překročí 20 týdnů. Samostatné ubytování v australské rodině jednolůžkový pokoj s polopenzí stojí 200 AUD týdně, z toho je asi 150 kalkulováno na ubytování. Největší tuzemská zprostředkovatelská agentura se sídlem v Brně si účtuje za ubytování s polopenzí 205 AUD týdně a zajistí je obvykle na prvé čtyři týdny pobytu. Poté si spořivý Čech zpravidla najde volný byt, který sdílí s více spolužáky. Cena za holý pronájem může pak pro jednotlivce klesnout podstatně pod 100 AUD týdně. Nevýhodou je menší pohodlí a riziko, že se po večerech bude mluvit jinak než dobrou angličtinou. Na různé další registrační poplatky, pojištění, vízové poplatky počítejte celkem asi s 15 tisíci korunami. Cena letenky? Největší kouzelníci s cenami dokážou čas od času stlačit cenu trasy Praha - Sydney a zpět až skoro k 30 tisícům korun. Raději však mějte zhruba dvacetiprocentní rezervu navíc.



Při studiu si lze přivydělávat



Počáteční investice přes sto tisíc korun je nutná. Australské zastupitelství ve Vídni začne uvažovat o vízu až poté, co má potvrzení, že jste zaplatili školu. Tuzemské agentury však umožňují zaplatit z horentně působící sumy třeba jen čtvrtinovou zálohu a hned pak začnou vyřizovat vaše vízum. A kdyby náhodou vízum nevyšlo (pokud není žadatel výrazně nemocný, o neúspěšném případu nevím), agentura vám téměř celou zálohu vrátí. K pracovnímu povolení se lze propracovat až v Austrálii, a to v případech, kdy váš studijní pobyt trvá alespoň 12 týdnů. Pracovní povolení získáte v Sydney za poplatek 50 AUD a čtrnáctidenní čekání na vyřízení. Pak můžete pracovat 20 hodin týdně. Nejčastěji seženete místo pomocníka v kuchyni, číšníka nebo servírky, skladového dělníka, opatrovatelky dětí. Minimální plat je 10 dolarů na hodinu. Šťastný je ten, kdo sežene práci za 15 dolarů.

Nepotkal jsem se s nikým, kdo by práci nesehnal (včetně naprostých jazykových začátečníků), když opravdu shání. Někteří pracují načerno, ale riskují tím zrušení víza. Skloubit práci se studiem je náročné. Celodenní (full time) angličtina začíná půl deváté ráno a končí ve tři čtvrtě na dvě odpoledne, pak následuje dalších 60 minut sledovaného samostudia ve studovně nebo u počítače. Navíc bývají téměř denně domácí úkoly do jedné hodiny práce. Naši studenti pracující na půl úvazku začínají kolem šesté odpoledne, končí kolem desáté večer. Marketingová manažerka jazykové školy v Sydney Tanya Costello je však přísná; přivýdělek je podle ní pouze kvůli kapesnému, nikoliv kvůli životním nákladům. Zanedbávání školy kvůli práci může vést k okamžitému zrušení víza i bez předchozího varování studenta.



Studium završí certifikát



Jaký typ certifikátu můžete na škole získat? Jakýkoliv britský, zejména FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), dále IELTS zkoušku jako nutnou jazykovou vstupenku na vysokou školu, a dále zkoušku LCCI z obchodní angličtiny. Naděje na získání osvědčení je vysoká, asi 90 procent, protože do závěrečné osmitýdenní nebo dvanáctitýdenní přípravy jste připuštěni pouze po úspěšném vstupním testu. A velkou část závěrečné přípravy zabere nácvik na zcela analogických neostrých testech. Pro školu je procento úspěšnosti prestižním ukazatelem - a tak pro vás udělá všechno možné, abyste uspěli. Domácí úlohy během závěrečného soustředění ovšem zaberou dvě až tři hodiny denně. Ještě přitom pracovat je podle těch, kteří to pár dní zkusili, čirá sebevražda. Ale i základní vysvědčení po absolvování školy je cenné. Obsahuje pět známek z klíčových jazykových schopností, délku studia, dosaženou úroveň pokročilosti. Svědectví pro kohokoliv ve vyspělém světě, že s vámi může počítat jako s rovnocenným partnerem.



