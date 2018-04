Jak skončí domácí fondy? Budeme muset investovat v Rusku?

Čisté prodeje fondů skončily opět v záporu. Největší „zásluhu“ na tom má odliv 2,37 mld. Kč z IKS Dividendového, který je určen pro firemní klientelu. Příčina je pravděpodobně stejná jako v případě ČSOB Výnosového předminulý týden – změna zákona o DPH. V předcházejícím týdnu činil odliv prostředků z IKS Dividendového 99 mil. Kč, a celkový objem majetku ve fondu se tak z původních necelých 4 miliard korun snížil na 1,4 mld. Kč. (ČSOB Výnosový si připsal 323 mil. Kč.) Drobní investoři do domácích fondů správců z Unie investičních společností v minulém týdnu vložili dalších 54 mil. Kč. Nejúspěšněji investory lákal ISČS Sporoinvest (+38 mil. Kč), ČSOB Akciový mix (+15 mil. Kč) a trojlístek nejúspěšnější doplňuje tentokrát dluhopisový fond ISČS Sporobond (+14 mil. Kč). Nejvíce peněz naopak drobní investoři odnesli z fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů (ale např. i z fondu ČSOB stability (-5,8 mil. Kč), u kterého bylo na začátku týdne obnoveno obchodování).

Na konci týdne se z nejvyšších výnosů mohli radovat podílníci akciových fondů, které v průměru zhodnotily portfolio o 2,6 %. Světové akciové trhy, ani pražská burza nedosáhly ani takových hodnot. Ze zahraničních burz si nejvíce připsal NASDAQ (+1,67 %), což vysvětluje nejlepší umístnění fondu ČPI Fond nové ekonomiky. Ten získal za týden vysokých 4,2 % a v ročním horizontu se posunul na 38% výkonnost. Na druhém a třetím místě skončily fondy ISČS Sporotrend (+3,5 %) a Eurotrend (+3,4 %). ISČS Sporotrend v ročním horizontu dosáhl na výnos 45,44 % a jen těsně se tak přiblížil za lídra fondů denominovaných v korunách, ING český akciový fond, který v

ročním horizontu zhodnotil prostředky podílníků o 45,91 %. Průměrný výnos za akciové fondy dosahuje na ročním horizontu 26,1 %.

Všechny akciové fondy skončily za poslední týden v kladných číslech, až na jedinou výjimku. Tou je ČPI Fond farmacie a biotechnologie, u kterého došlo k poklesu o -0,28 %. I v ročním horizontu se tomuto fondu nevede nejlépe. Výnos 3,6 % je oproti 26% průměru na nízké úrovni.

Dluhopisové trhy zažily minulý týden několik výrazných pohybů. Po zveřejnění příznivých makroekonomických údajů v USA došlo k prudkému růstu výnosů na dluhopisových trzích, což se přelilo i do Evropy a k nám. Přestože následně došlo ke korekci, skončily dluhopisy za minulý týden v záporu. U nás nejvíce rostly výnosy na dlouhém konci výnosové křivky. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 27 bazických bodů. Všechny dluhopisové fondy kvůli propadu cen dluhopisů skončily ve ztrátě, opět s výjimkou. Tou jsou v tomto případě fondy IKS Plus bondový a ISČS Trendbond. Těm pomohlo zveřejnění plánu na snížení sociálních výdajů v Polsku a v Maďarsku např. prohlášení premiéra, že podporuje brzké snížení úrokových měr (ty

Moody's Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1* A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3** Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C *ČR,**Rusko

jsou v Maďarsku stále vysoké, např. desetiletý vládní dluhopis se obchoduje s výnosem 6,8 %). Nepříznivou situaci na dluhopisovém trhu ilustrují dva fondy, které v ročním horizontu dosahují výnosu nižšího než 2 % -(-1,4 %) a(-1,9 %).

Důležitou změnou, která bude mít dopad na dluhopisové trhy v následujících měsících, je zvýšení ratingu Ruska agenturou Moody’s na investiční stupeň. Rating se zvýšil hned o dva stupně z Ba2 na Baa3 (viz ratingová stupnice Moody's - zvýšení se týká především dluhopisů emitovaných v zahraničních měnách a eurobondů). Důvodem je podle Moody’s posílení snahy vlády řešit fiskální politiku a problémy s dluhem, výrazný posun v poměru zadluženosti, ale i neutuchající růst ruské ekonomiky (přesto, že ten je dán zejména nerostným bohatstvím a růstem cen surovin). Zařazení Ruska do investičního stupně (u Standard & Poor’s a Fitch je stále ve spekulativním stupni) by mělo přilákat vlnu zahraničních investorů. Zájem se očekává hlavně od institucionálních klientům, jakými jsou např. investiční a podílové fondy a penzijní fondy. Mohlo by se tak stát, že až se domácím společnostem nebude jako výnosný region zamlouvat ani současný „hit“ - přistupující země do EU (Polsko, Maďarsko,…), začnou u nás nabízet fondy investující převážně do ruských dluhopisů.

Poměrně úspěšné byly fondy peněžního trhu, nejvíce si připsal fond Živnobanka Sporokonto (+0,19 %) a zdá se, že až na dvě výjimky skončí všechny fondy na konci roku nad 2,5 % výkonností. (Výjimkami

jsou tady, který se však sloučí s ostatními fondy ve společnostia fond, který by měl být do konce roku sloučen s.)

Ze smíšených fondů byl nejúspěšnější ČSOB středoevropský s týdenním výnosem 2,74 %, v ročním horizontu je na třetí příčce s 19 %. Stále nejlepší mix dluhopisů a akcií nabízí IKS Balancovaný s 30% ročním zhodnocením.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Fond nové ekonomiky 4,15% ČPI Fond farmacie a biotec -0,29% ISČS SPOROTREND 3,46% ČPI Fond ropného a energet 1,11% ISČS EUROTREND 3,40% ČSOB Akciový Mix 1,25% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,63% ISČS BONDINVEST -0,66% ISČS TRENDBOND 0,47% ISČS SPOROBOND -0,59% Živnobanka obligační fond -0,07% IKS dluhopisový -0,56% Fondy fondů IKS fond fondů 2,38% ISČS GLOBALTREND 2,24% Peněžního trhu Živnobanka Sporokonto 0,19% J&T AM PERSPEKTIVA - P -0,93% OPF AKRO OBLIGACE 0,14% ISČS MERKUR 0,01% IKS peněžní trh 0,05% ČPI Peněžní 0,02% Smíšené ČSOB středoevroproský 2,74% 1.IN Fond bohatství -0,55% IKS balancovaný 1,91% AKRO Český -0,41% Pioneer Trust 1,58% ČSOB stability -0,27% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 323,1 IKS Dividendový -2370,7 ISČS SPOROINVEST 38,0 IKS dluhopisový -17,9 ČSOB Akciový Mix 15,2 Živnobanka Sporokonto -17,5

Zdroj: UNIS ČR