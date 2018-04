Jak sladit život manažera s rodinným životem?

Nebere péči o rodinný krb a o děti jen okrajově a nestará se jen o vnější, hlavně finanční zajištění. Do svých dlouhodobých i krátkodobých plánů zahrnuje rodinu, aniž by záležitosti spojené s domácími pracemi a výchovou dětí chápal jako nepříjemné či obtížné. Učí se je brát spíše jako přelaďující, umožňující změny v činnosti či dokonce relaxační. Jako šéf musí mnohé své podřízené ostatně také leckdy vychovávat. Výchova vlastních dětí by pro něj tedy měla být příjemnou změnou, mimo jiné i proto, že v ní začíná od začátku a jejich pokroky jsou také viditelnější.

A jsou to jeho děti, jejichž dětství rychle uteče. Spolupráce celé rodiny v domácnosti i při všestranné zájmové činnosti pak spoluvytváří pevné rodinné spojenectví a posléze i plnohodnotné přátelství rodičů navzájem i s dětmi již dospělými. Je pochopitelné, že vždy velmi záleží na rozdělení rolí v rodině a na tom, zda je žena zaměstnána nebo ne. Rozumný vrcholový manažer proto nemůže myslet jen na sebe, na svou náročnou práci, prestiž a moc, ale musí umět v životě nacházet i další možnosti a příležitosti.

Měl by umět být i "obyčejným" člověkem, který doma nedominuje, ale přiměřeně se zapojuje a pomáhá tam, kde je třeba. Měl by také umět trpělivě naslouchat nejen manželce, ale i dětem Nebudou proto postupně lepšími top manažerkami ženy, které musí zvládat celý komplex problémů jak v rodině, tak v podniku a dokážou si vše zorganizovat tak, aby i nezbytné či namáhavé činnosti uměly brát také jako relaxaci?



