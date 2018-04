Příběh: Na začátku neporozuměl podmínkám banky a pak se nestačil divit

Příběh čtenáře Ondřeje nás přiměl prozkoumat blíže podmínky zrušení této služby u jednotlivých bank. Přestože v příběhu k žádné vyložené chybě, alespoň podle všeobecných obchodních podmínek, nedošlo, stojí za upozornění pro ostatní.

Jak „snadné“ je zrušit cestovní pojištění ke kartě či účtu

Před dvěma lety se Ondřej chystal na delší cestu do zahraničí a sháněl cestovní pojištění. Protože byl klientem České spořitelny, zašel se poptat tam. Bankéřka mu nabídla cestovní pojištění k osobnímu účtu za 55 korun měsíčně. Pojištění funguje po dobu 90 dnů nepřetržitého pobytu v cizině, jemu to přišlo výhodné, a proto smlouvu podepsal.

Když se vrátil, pár měsíců platil dál a letos v létě se rozhodl, že službu zruší. Navštívil tedy pobočku v Rakovníku a dozvěděl se, že pojištění okamžitě zrušit nejde. Jen v době, která se kryje s datem sjednání. "Protože jsem si ho sjednal v červenci, musím čekat zase až do července, než půjde zrušit. Do té doby musím platit 55 korun měsíčně za něco, co nechci," povzdechl si Ondřej, a aby měl jistotu, zašel ještě na jinou pobočku banky, tentokrát v Praze.

A tam mu pracovník na přepážce předešlou informaci potvrdil. "Zajímavé bylo, že sám uznal, že je to divné, a že se mu to vlastně taky moc nelíbí. Ptal se tedy spolupracovníků a po chvíli přišel s tím, že je mu to líto, ale zrušit to opravdu nejde a já dál musím platit," pokračuje Ondřej.

Podmínky jsou jednoduché, dobře je vysvětlit však složitější

Přestože se to může zdát divné, tato podmínka opravdu platí. Pokud si u České spořitelny sjednáte cestovní pojištění k osobnímu účtu, nebo k platební kartě, zavazujete se minimálně k roční platbě. "Cestovní pojištění zanikne po uplynutí běžného roku, na který bylo pojistné uhrazeno. Pokud například klient uhradí poplatek za pojištění 30. dubna 2012 a v průběhu září daného roku pojištění zruší, bude pojištěn až do 29. dubna 2013," vysvětluje Petr Podzimek z tiskového oddělení České spořitelny. Obě pojištění mají podobné podmínky, rozdíl je pouze v tom, že to k účtu se platí měsíčně, zatímco za to ke kartě zaplatíte na celý rok najednou.

Všeobecné obchodní podmínky však Ondřej nezkoumal, ostatně kdo to dělá, a spolehl se na informaci od paní na přepážce, které však neporozuměl správně. "Při sjednání mi možná řekla, že to je s roční platností. Neříkám, že jsem tu informaci nedostal, protože si to už nepamatuju. Ale i v případě, že to tak bylo, měl bych tomu správně porozumět. Roční platnost chápu tak, že to prostě budu rok mít za předpokladu, že to dřív nezruším. A proč si proboha musím hlídat dobu, kdy jsem to sjednával? Služba se totiž automaticky obnovuje, takže pak mám zase rok smůlu. Je to podle mě dost nesrozumitelné," stěžuje si čtenář.

Pohrozil, že odejde a vyhrál

Ondřej se však jen tak nedal. Oznámil bankéři, že chce účet u České spořitelny zrušit. "Odpověděl mi, že je to možná varianta, jak se placení zbavit, ale že to ještě s někým pořeší a ozvou se mi. Za tři dny mi oznámili, že se mi rozhodli vyjít vstříc a cestovní pojištění mi zruší okamžitě," končí svůj příběh Ondřej a dodává ještě perličku: "Úplně to samé se opakovalo s mojí přítelkyní. V září požádala o zrušení pojištění a na pobočce jí řekli, že to zrušit půjde až na konci července 2012. Na základě mé zkušenosti začátkem října reagovala stejně, že zruší celý účet. Za dva dny následoval telefonát o tom, jak si jí jako zákazníka váží a výjimečně ji vyjdou vstříc, tím že cestovní pojištění zruší a ještě jí vrátí jednu platbu 55 korun za září."

Nepřehlédněte Když si sjednáváte cestovní pojištění ke kartě (nebo účtu u ČS) důkladně se vyptejte, jaké jsou podmínky pro jeho zrušení.

V každém případě se ponořte do všeobecných obchodních podmínek a informace od přepážky zkontrolujte. Ne všude je znají do nejmenších podrobností.

Banku jsme požádali o vyjádření

"Nezaznamenali jsme žádnou reklamaci, nebo podání stížnosti na chování pracovníků pobočky ze strany klienta. Nejsme si tedy vědomi toho, že bychom nějakým způsobem pochybili," zněla odpověď z tiskového odboru Spořitelny. "Chtěl bych ještě doplnit, že všichni naši zaměstnanci v pobočkách tuto informaci poskytují a procházejí pravidelně školeními na všechny produkty, které nabízíme," dodává na vysvětlenou mluvčí banky Jan Holinka.

Ano, Ondřej si skutečně nestěžoval, nakonec to pro něj vlastně dopadlo dobře i bez stížnosti. Jen musel pohrozit odchodem.

Jak je to v jiných bankách

Příběh nás inspiroval k tomu, abychom se podívali, jaké podmínky při zrušení pojištění nabízejí jinde. Takovou vymoženost, že si můžete sjednat cestovní pojištění jak k osobnímu účtu, tak ke kartě má pouze Česká spořitelna. Ostatní banky nabízejí cestovní pojištění pouze k platebním či kreditním kartám. A zrušení je mnohde daleko jednodušší.

Způsob výpovědi služby je téměř u všech prakticky stejný, buď zajdete na pobočku, někde stačí zavolat na zákaznickou infolinku. Výpověď platí od data, které uvedete na žádosti o zrušení služby.

Nejsnazší to mají klienti Komerční banky . Ti mají totiž cestovní pojištění a základní asistenční služby automaticky v ceně karty, tedy službu jako takovou zdarma. Pokud se spokojí s rozsahem rizik, která se liší podle druhu karty a dobou, která je omezena na 60denní pobyt v kuse (jinde je to celých 90 dní), nemusí se o nic starat.

. Ti mají totiž cestovní pojištění a základní asistenční služby automaticky v ceně karty, tedy službu jako takovou zdarma. Pokud se spokojí s rozsahem rizik, která se liší podle druhu karty a dobou, která je omezena na 60denní pobyt v kuse (jinde je to celých 90 dní), nemusí se o nic starat. Citibank - stačí zavolat na nonstop zákaznickou linku CitiPhone, kde telefonní bankéř pojištění ke kartě zruší. Pojištění zaniká po půlnoci následující den po žádosti o zrušení. Platí se měsíčně.

- stačí zavolat na nonstop zákaznickou linku CitiPhone, kde telefonní bankéř pojištění ke kartě zruší. Pojištění zaniká po půlnoci následující den po žádosti o zrušení. Platí se měsíčně. ČSOB - zrušit lze jen na pobočce, platí se ročně dopředu, poplatek je účtován na začátku roku. Při změně nebo dodatečném sjednání uhradíte v plné výši nově požadovaného pojištění. Podle slov mluvčí banky Pavly Hávové však k takovým situacím dochází ojediněle a pracovníci na přepážkách vždy klienta upozorní, že je nesmysl sjednávat pojištění třeba v listopadu a naopak rušit v půlce roku, protože vždy musí zaplatit za celý rok.

- zrušit lze jen na pobočce, platí se ročně dopředu, poplatek je účtován na začátku roku. Při změně nebo dodatečném sjednání uhradíte v plné výši nově požadovaného pojištění. Podle slov mluvčí banky Pavly Hávové však k takovým situacím dochází ojediněle a pracovníci na přepážkách vždy klienta upozorní, že je nesmysl sjednávat pojištění třeba v listopadu a naopak rušit v půlce roku, protože vždy musí zaplatit za celý rok. Fio banka - zrušení jen na pobočce, pojištění zaniká písemnou výpovědí. Dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Platí se měsíčně.

- zrušení jen na pobočce, pojištění zaniká písemnou výpovědí. Dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Platí se měsíčně. GE Money Bank - osobně, nebo poslat žádost poštou. Když zrušíte cestovní pojištění na pobočce, zaniká v den, kdy navštívíte pobočku. Jinak zaniká dnem doručení písemné žádosti na zákaznické centrum. Platí se měsíčně.

- osobně, nebo poslat žádost poštou. Když zrušíte cestovní pojištění na pobočce, zaniká v den, kdy navštívíte pobočku. Jinak zaniká dnem doručení písemné žádosti na zákaznické centrum. Platí se měsíčně. mBank - na infolince, zaniká od půlnoci po dni výpovědi. Platí se měsíčně.

- na infolince, zaniká od půlnoci po dni výpovědi. Platí se měsíčně. Poštovní spořitelna - prakticky stejné jako u ČSOB, zrušit lze na finančním centru, požádat v elektronickém bankovnictví, nebo si vytisknout formulář na webových stránkách, vyplnit a zaslat poštou. Zaniká dnem, který předchází výročnímu dni počátku pojištění (může být i dříve, ale peníze nevrací), platí se ročně dopředu.

- prakticky stejné jako u ČSOB, zrušit lze na finančním centru, požádat v elektronickém bankovnictví, nebo si vytisknout formulář na webových stránkách, vyplnit a zaslat poštou. Zaniká dnem, který předchází výročnímu dni počátku pojištění (může být i dříve, ale peníze nevrací), platí se ročně dopředu. Raiffeisenbank - stačí zavolat na bezplatnou linku, nebo požádat písemně. Pojištění zaniká od půlnoci po dni výpovědi, platí se měsíčně.

- stačí zavolat na bezplatnou linku, nebo požádat písemně. Pojištění zaniká od půlnoci po dni výpovědi, platí se měsíčně. UniCredit Bank - na pobočce nebo telefonicky, zaniká v den zrušení. Platí se měsíčně.

- na pobočce nebo telefonicky, zaniká v den zrušení. Platí se měsíčně. Volksbank - osobně na pobočce nebo písemnou výpovědí poštou, pojištění lze ukončit ode dne následujícího po podání výpovědi. Platí se na rok dopředu, doporučují klientům směřovat požadavek na ukončení pojištění vždy k tomuto výročnímu termínu.

