Přehledně: Radíme, jak snížit riziko vloupání do bytu či domu

"Rodinné domy jsou větším lákadlem, protože je zde menší riziko, že si zloděje někdo všimne. V případě bytu jsou navíc pro zloděje obvykle jedinou možnou cestou dvoje dveře – vchodové a do konkrétního bytu, oboje obvykle slušně zabezpečené.

U rodinného domu stačí většinou překonat jedny dveře, popřípadě klasické okno, ale velmi oblíbenou cestou jsou i balkonové a francouzské dveře," popsal nejčastější cestu nechtěných návštěvníků Jan Šepek z ČSOB Pojišťovny.

Nenahrávejte zbytečně zlodějům

Za tři týdny je tady léto a s ním spojené dovolené – pro zloděje nejlepší sezona v roce. Abyste nepatřili mezi postižené, ke kterým letos zavítají, držte se našich rad a doporučení.

Facebook představuje pro bytové zloděje cenný zdroj informací. Nepište veřejně o svém termínu dovolené. Poučte v tomto směru i své děti. Nechlubte se ani tím, jaké drahé věci jste si do domácnosti pořídili.

To, že nejste doma, ale na zahraniční dovolené, nenechávejte ani na vzkazu v telefonním záznamníku či v soukromém e-mailu.

Před dovolenou zamkněte pečlivě všechny dveře i okna, kterými by se zloději mohli do bytu dostat. Nezapomeňte ani na sklepní, podkrovní a střešní okna. Zloději jsou schopni dostat se dovnitř každým otvorem větším než lidská hlava.

Okna bytů především v přízemí zabezpečte mřížemi nebo bezpečnostními fóliemi. Pořiďte si kvalitní bezpečnostní zámek v kombinaci s dalšími zabezpečovacími prvky, například závorou.

Nikdy nenechávejte klíče na domluvených místech – pod rohožkou či v květináči. Jsou to první místa, kam se zloději podívají.

Okna ponechte volná. Pokud stáhnete rolety či zatáhnete závěsy, dáváte tím zlodějům signál, že nejste doma. Na balkonech mějte pověšených pár kousků prádla.

Domluvte se se sousedy či příbuznými, aby po dobu vaší nepřítomnosti párkrát byt zkontrolovali a vybrali poštovní schránku. Mohou také na balkoně vyměnit pověšené prádlo jako důkaz toho, že v bytě někdo je.

Postarejte se o to, aby váš dům a především vchod nezakrývaly husté keře a stromy. Zloději upřednostňují přístup maskovaný keři či stromy, protože se cítí bezpečněji.

Vlastníte-li nějaké cennosti (šperky, cenné sbírky apod.), uložte je raději po dobu své nepřítomnosti v bezpečnostní schránce v bance. Pro všechny případy si také udělejte seznam a fotky všech cenných věcí.

Nenechávejte doma zbytečně vysoké částky peněz. Ještě před odjezdem je uložte do banky. Nezapomeňte schovat i klíčky od auta, ty jsou mezi prvními věcmi, které zloději v bytě hledají.

Pečlivě si uschovejte i doklady o koupených drahých spotřebičích. Výrobní číslo na dokladu často policii usnadní pátrání po vašem odcizeném majetku.

Na trhu je mnoho zajímavých vychytávek, s jejichž pomocí můžete zloděje oklamat a lépe ochránit svůj majetek.

Například simulátor běžící televize, který budí zdání, že se ve svém bytě večer díváte na televizi. Simulátor se sám po setmění zapne a po několik hodin generuje světlo, jaké vydává zapnutá televize.

Řadu zlodějů dokáží zastrašit kamery. Nechcete-li investovat tisíce korun do instalace bezpečnostního systému, pořiďte si atrapy kamer. Od těch pravých jsou k nerozeznání. Také maketa sirény s blikajícím LED světýlkem může zloděje odradit.

V Praze je největší pravděpodobnost vloupání do bytů i domů

Praha proti ostatním krajům vede v pravděpodobnosti vloupání jak do bytů, tak do rodinných domů. Zloději zde neoprávněně vniknou do domácností třikrát častěji, než je celorepublikový průměr. Naopak nejbezpečněji se mohou cítit majitelé rodinných domů i bytů ve Zlínském a Pardubickém kraji.

Vyplývá to z údajů ČSOB Pojišťovny, která porovnala počty rodinných domů a bytů v jednotlivých krajích se zaznamenanými vloupáními.

Detailněji k jednotlivým krajům

Hlavní město Praha

Na 1. místě v žebříčku pravděpodobnosti vloupání jak v kategorii rodinných domů, tak bytů. Zhruba třikrát větší pravděpodobnost v obou kategoriích oproti celorepublikovému průměru.

Na 2. místě v žebříčku pravděpodobnosti vloupání v kategorii rodinných domů, ale na 10. v kategorii bytů.

Patří k bezpečnějším lokalitám. Pravděpodobnost vloupání do rodinného domu je v tomto kraji zhruba čtyřikrát vyšší než do bytu.

Zloději vykrádají více byty než rodinné domy. Riziko vloupání do rodinného domu je ale vyšší.

Počet vloupání do bytů i rodinných domů je zhruba na stejné úrovni, nicméně riziko vloupání do rodinného domu je tu přibližně čtyřikrát vyšší než do bytu.

Po Praze druhá nejméně bezpečná lokalita s tím, že i absolutní počty vloupání patří k těm vyšším mezi kraji.

Rodinné domy jsou zde jednoznačně vykrádány častěji. Pravděpodobnost nechtěné návštěvy je zde téměř sedmkrát vyšší v porovnání s byty.

Patří k bezpečnějším lokalitám, i když pravděpodobnost návštěvy zloděje v rodinném domě je tu přibližně desetkrát vyšší v porovnání s byty.

Druhá nejbezpečnější lokalita v České republice, v zaznamenaných vloupáních převažují rodinné domy. Pravděpodobnost nechtěné návštěvy je v nich zhruba osmkrát vyšší v porovnání s byty.

Patří mezi bezpečnější lokality. Zloději se zde zaměřují především na rodinné domy, které jsou přibližně osmkrát ohroženější skupinou než byty.

Zloději se zde zaměřují především na rodinné domy. Pravděpodobnost, že v tomto kraji navštíví rodinný dům, je zhruba pětkrát vyšší v porovnání s byty.

Patří mezi bezpečnější kraje v České republice.

Vůbec nejbezpečnější lokalita v České republice. Kraj s druhým nejnižším počtem vloupání v ČR – celkem pouze 221 vloupání do rodinných domů a bytů. I zde se zloději zaměřují převážně na rodinné domy, pravděpodobnost nechtěné návštěvy je v nich přibližně osmkrát vyšší v porovnání s byty.

Patří spíše k méně bezpečným lokalitám, ale především díky vyšším absolutním počtům vloupání. Pravděpodobnost nechtěné návštěvy v rodinném domě je v tomto kraji více než třikrát vyšší v porovnání s byty.

Zdroj: ČSOB Pojišťovna na základě statistik ČSÚ a Policie ČR