Třináct způsobů, jak v domě snížit spotřebu energie

Existuje řada opatření, která lze udělat, aby se roční suma za energie snížila. Nejefektivnější je zateplení domu – obvodového pláště, střechy a výměna oken. Patří sice mezi nejdražší, ale úspora za energie může být v řádech desetitisíců ročně.

Úspory jsme počítali na starší, nezateplený, průměrně velký dům s obytnou plochou kolem 150 m2 se sedlovou střechou a podkrovím. Údaje jsou pouze orientační a mohou se dům od domu lišit.

Zateplení domu sice vyjde na statisíce, ale dosažená roční úspora nákladů na vytápění je nejvýraznější.

Úspora: 15 až 30 procent nákladů na vytápění, to je přibližně 9 tisíc korun za rok

I když zateplíte plášť domu, teplo utíká směrem nahoru. Jeho úniku lze zabránit dotatečným zateplením střechy.

Úspora: 10 až 20 procent nákladů na vytápění, tedy asi sedm tisíc korun za rok.

Nová okna propustí z domu ven minimum tepla, a to čtyř i pětkrát méně tepla než stará. Záleží, jaké okno a zasklení zvolíte.

Úspora: 10 procent, to je přibližně 3,5 tisíce korun za rok.

Ať topíte plynem, uhlím nebo dřevem, staré kotle mají nízkou účinnost, proto pro dosažení tepelné pohody v bytě spotřebujete více paliva. Moderní kotle palivo ušetří, spotřebují ho totiž pro dosažení stejné tepelné pohody méně.

Úspora: 5 až 15 procent nákladů na vytápění, což je asi do pěti tisíc korun za rok.

Topíte-li nejdražšími druhy, mezi které patří elektřina nebo lehké topné oleje, změňte ho za jiný, levnější: dřevo, biomasu, tepelné čerpadlo. Někdy může být levnější volbou i plyn s moderním kondenzačním kotlem.

Úspora: podle ceny paliva i několik desítek tisíc korun ročně.

Uspořit na topení umí i správná regulace programovatelným pokojovým termostatem a termostatickými ventily na radiátorech.

Úspora: pět až 15 procent nákladů na vytápění, což dělá až pět tisíc korun za rok.

Při klasickém větrání okny teplo zbytečně utíká ven. Při řízeném větrání se vzduch nasává do systému, ve kterém předá teplo čerstvému vzduchu zvenku, který se pak žene zpět do místností. Podmínkou je perfektní utěsnění, hlavně oken a dveří. U nás je systém využíván převážně v pasivních domech. Pořízení není úplně levné, vyjde od 60 do 350 tisíc korun.

Úspora: asi 15 až 20 procent nákladů na vytápění, tedy asi pět tisíc korun ročně.

Menší spotřebu zajistí úsporné baterie s perlátory vody či úsporné sprchové hlavice. Ušetříte i používáním úsporných splachovacích ventilů na WC.

Úspora: do 30 procent nákladů na vodu, to jsou až dva tisíce korun.

Solární kolektory nepracují celý rok, ohřívání bojleru elektřinou nahradí obvykle ze 75 procent. Úspora je ale ve srovnání s pořizovacími náklady (kolem 100 tisíc korun) malá, zvlášť pokud rodina používá na ohřev vody sníženou sazbu na elektřinu. Pokud byste solárními panely však ohřívali například i bazén, pak by se investice vyplatila mnohem více.

Úspora: až 75 procent nákladů na ohřev vody, v penězích to dělá až šest tisíc korun za rok

Změnou stávajícího dodavatele elektřiny či plynu můžete ušetřit tisíce korun ročně. Na webu existují kalkulačky spotřeby, kde si můžete spočítat, u koho by vás energie vyšla nejlevněji.

Úspory: až pět tisíc korun ročně.

Dvanáct let stará kombinovaná chladnička spotřebuje 2,7 krát více elektřiny než stejně velká nová. Také kompaktní zářivky uspoří stovky korun ročně.

Úspora: 16 procent, to je asi 2 500 korun za rok.

Za každý stupeň, o který snížíte teplotu v místnosti, zaplatíte méně. V obývacím pokoji stačí teplota 21 °C a v ložnici 19 °C.

Úspora: 6 procent za každý stupeň směrem dolů. Pokud celoročně snížíte teplotu v domě o 1°C, ušetří se cca 2 100 korun za rok.

Pokud zvolíte tepelné čerpadlo, ušetříte za vytápění (patří mezi nejlevnější) a i za elektřinu pro celou domácnost. Dostanete totiž výhodný tarif, kdy celý byt či dům "pojede" 22 hod. v nízkém tarifu a dvě hodiny ve vysokém tarifu, což je zajímavé i přes poměrně vysoké pořizovací nákaldy (od 200 tisíc korun.)

Úspora na elektřině za domácnost: přibližně 36 procent, to je necelých pět tisíc korun ročně.

Odborná spolupráce: Jan Truxa, společnost EkoWATT CZ