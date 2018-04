Jak snížit účet za elektřinu o 20 000 korun

Drobnosti, které pomohou ušetřit wattmetr

Přístroj na měření spotřeby elektrické energie dokáže měřit již od 1,5 W, proto je vhodný i na měření spotřeby v pohotovostním režimu, zastrčí se do zásuvky, do něj se zapojí měřený přístroj a na displeji hned vidíte spotřebu ve wattech. Cena od 700 korun, přístroj půjčuje ČEZ a PRE. Ušetříte: Když vyměníte nejvíc "žeroucí" spotřebiče za úsporné, ušetříte tisíce korun za rok. vypínací zásuvky

Prodlužovací kabel s více zásuvkami a vypínačem, kterým můžete jednoduše vypojit všechny přístroje najednou, aniž byste je vytahovali ze zásuvky. Cena od 90 korun. Ušetříte: Domácí spotřebiče ve spícím režimu vás stojí až 4 000 korun ročně. Důsledným vypínáním zásuvek, do kterých jsou zapojeny, tuto částku ušetříte. časový spínač

Přístroj, který zapne i vypne spotřebič v předem nastaveném čase, možnost týdenní i denní kombinace. Vyrábí se v provedení do zásuvky, nebo se dá zabudovat přímo do rozvodné skříně. Cena od 200 korun. Ušetříte: Pokud elektřinou ohříváte vodu nebo topíte, odebíráte část proudu v nižším tarifu. Když současně budete prát, mýt nádobí, péct a žehlit, bude váš účet nižší až o 4 000 korun. stmívač

Reguluje intenzitu osvětlení, vypadá jako vypínač s ovládacím kolečkem, případně šňůrový pro ovládání stolních lamp, může být i s dálkovým ovládáním. Vhodný pro klasické a halogenové žárovky, pokud máte doma úsporné zářivky, stmívač nepoužívejte. Ušetříte: Záleží na četnosti a způsobu používání, úspora se počítá ve stokorunách ročně. Cena od 190 korun.