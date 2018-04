Jak snižovat riziko investice?

Jako reprezentanta akciového trhu jsme používali index S&P 500, který obsahuje 500 nejvýznamnější amerických společností. Riziko (rozptyl) tohoto indexu byl přibližně 18 %. Podobné hodnoty bychom dostali i při použití jiných indexů, které obsahují třeba tisíce společností.

Podobně funguje rozkládání rizika v případě dluhopisů. Investicí do několika různých dluhopisů snížíme riziko ztráty z důvodů nesplacení jednoho dluhopisu. Jestliže máme v portfoliu 100 různých dluhopisů, znamená nesplacení jednoho z nich ztrátu pouze 1 % z hodnoty portfolia. Investicí do mnoha dluhopisů se nevyhneme riziku poklesu nebo růstu úrokových sazeb. Na změnu úrokových sazeb reagují všechny dluhopisy stejně a je jedno, jestli je emitentem dluhopisu Telecom, ČEZ nebo Komerční banka.

Do jakých podílových fondů můžete investovat?

Riziko se dá rozložit i mezi různé typy aktiv

Zatím jsme rozkládali riziko mezi jednotlivé akcie a dosáhli toho, že riziko akciového portfolia bude nižší než riziko jednoho cenného papíru. Přesto mají akcie určité riziko, kterému se dalším rozkládáním nedá čelit. Nezbývá nic jiného, než smíchat dluhopisy a akcie a nástroje peněžního trhu.

Rozložení investice mezi jednotlivé třídy aktiv (akcie, dluhopisy a peněžní trh) přináší další výhody. Jsme schopni snížit riziko (a zachovat výnos) nebo zvýšit výnos (a zachovat riziko). Např. je možné najít takové portfolio, které má lepší vlastnosti než samotná investice do dluhopisů. Investice do samotných dluhopisů měla průměrný výnos 5,31 %. Portfolio ve složení 17 % peněžního trhu, 49 % dluhopisů a 34 % akcií mělo výnos 7,57 % při srovnatelném (mírně nižším) riziku. Je známo, že investice ve složení 20 % akcie a 80 % dluhopisy má nižší riziko než samotné dluhopisy a přitom má vyšší výnos. V našem případě by tato investice měla výnos o 2,4 % vyšší než investice do samotných dluhopisů a zároveň o 0,27 % nižší riziko.

Peněžní trh je na našem grafu reprezentován bodem s nejnižším výnosem. Kolem peněžního trhu je dost bodů, které mají srovnatelné riziko, ale vyšší výnos. Např. portfolio složené z 85 % z peněžního trhu, 10 % dluhopisů a 5 % akcií má riziko jen o 0,05 % vyšší, ale výnos o 0,55 % vyšší. Nadvýnosu ve výši cca 0,5 % ročně je dosaženo díky vhodné diverzifi kaci portfolia. Nejlepší portfolia vytvořila křivku, nad kterou se další diverzifi kací nelze dostat. Každý investor si tak může vybrat portfolio, které odpovídá jeho vkusu. Volí kompromis mezi výnosem a přijatým rizikem.

Graf: Výnos a riziko různě složených portfolií z akcií, dluhopisů a peněžního trhu

Portfolia mají různé výnosy a různá rizika. Při vhodné volbě můžeme získat portfolio, které má lepší charakteristiku výnos × riziko, než např. samotné dluhopisy. V grafu jsou použity hodnoty akcií, dluhopisů a peněžního trhu z posledních 80 let

v USA.

Právě kvůli široké diverzifikaci portfolia je vhodné používat pro investování podílové fondy, které obsahují ve svých portfoliích desítky nebo stovky cenných papírů. Při investici např. do akciového fondu vlastníme tolik akciových titulů, že nás neohrozí fi nanční problémy jedné společnosti. Protože akcie mají svá specifi cká rizika, je vhodné tento fond kombinovat ještě s fondy dluhopisovými nebo fondy peněžního trhu.