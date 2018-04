Jak spočítají daň zaměstnanci i lidé s hypotékou

Komu je určen tiskopis A?

A) zaměstnanci splácející hypoteční úvěr, kteří si chtějí o úroky snížit daňový základ

B) zaměstnaní s více zaměstnavateli

C) zaměstnanci s jedním zaměstnavatelem, u kterého nepodepsali prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

- Každá firma by za svého pracovníka měla odvádět zálohy na daň z příjmu a sociální a zdravotní pojistné. Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, jeden pak odečítá takzvané odčitatelné položky. U něj se pak do 15. února podepisuje takzvané prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.

- Jestliže by však měli lidé v pracovním poměru navíc vedlejší příjmy vyšší než 4 tisíce korun (například z příležitostného prodeje, honorářů a podobně), musí podat přiznání na formuláři B.

Jak spočítat daň?

1. Základním podkladem pro výpočet daně je potvrzení o zdanitelných příjmech, a to od všech zaměstnavatelů. Požádejte o ně ve mzdové účtárně. Na potvrzení jsou mimo jiné údaje o příjmu, zaplaceném pojistném a zálohách na daň.

2. Nejdříve sečtěte hrubé příjmy od všech zaměstnavatelů, od výsledné částky odečtěte zaplacené pojistné (údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech).

Stáhněte, vyplňte, odevzdejte!

Formulář daňového přiznání sám počítá daň, sociální a zdravotní pojištění! Naleznete jej na TÉTO ADRESE

3. Výsledný obnos ještě snižte o takzvané odčitatelné položky podle zákona. Většina lidí si odečítá základní částku 38 040 korun. Výjimkou jsou ti, kteří pobírají starobní důchod - kolik peněz si mohou odečíst, je popsáno v Pokynech k vyplnění přiznání. Daně si můžete snížit ještě o další odčitatelné položky (například na dítě, dary na dobročinné účely, úroky z hypoték, životní pojistné a podobně), jejich výčet najdete rovněž v „Pokynech“, které jsou součástí tiskopisu daňového přiznání.

4. Výsledné číslo zaokrouhlete na celé stovky korun dolů, pokud vám vyjde například 53 645 korun, použijte pro výpočet daně 53 600 korun.

5. Z čísla, které jste takto získali, spočítejte podle tabulky uvedené v „Pokynech“ daň.

6. Daň porovnejte s již zaplacenými zálohami (jsou uvedeny na potvrzení o zdanitelných příjmech). Pokud je daňová povinnost vyšší, pak budete muset státu doplatit, v opačném případě požádejte o vrácení peněz. Letos tak můžete učinit přímo na formuláři daňového přiznání, který je na straně 4.

Přeplatek obvykle vzniká lidem, kteří na konci roku odečítají úroky z hypotéky, úvěru ze stavebního spoření či platby na životní pojistky či penzijní připojištění. Pokud si peníze nechtějí vyzvedávat zpětně a čekat na ně celý rok, mohou své mzdové účtárně oznámit předpokládanou výši částek a požádat, aby jim byly pravidelně snižovány již v průběhu roku zálohy na daň.

Co přiložit k daňovému přiznání

- potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů

- potvrzení o úrocích z hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, o platbách životního pojištění a penzijního připojištění

- potvrzení o darech na dobročinné účely

Seznam příloh je uveden na straně 3 daňového přiznání.

Kdy musíte státu zaplatit daň?

*Když prodáte dům, byt, pozemek, chatu, členský podíl v družstvu

- v případě, že v bytě nebo rodinném domku bydlíte méně než dva roky nebo je nemovitost obchodním majetkem. Dvouletá lhůta neplatí pro družstevní byty převedené do osobního vlastnictví, stačí, když v nich dva roky bydlíte, nemusíte je po tuto dobu vlastnit.

- v případě chaty, garáže a podobné nemovitosti, pokud jste je vlastnili méně než pět let nebo jsou-li obchodním majetkem

- v případě členského práva u družstevních nemovitostí, pokud peníze znovu nepoužijete na bydlení

*Když pronajímáte nemovitost

- pokud vedlejší příjem z pronájmu přesáhne čtyři tisíce korun ročně

- pokud nemovitost vlastní manželé, daní příjmy jeden z nich.

*Když prodáte auto

- jestliže je vlastníte méně než jeden rok nebo je obchodním majetkem

*Když prodáte nábytek, elektroniku, sportovní potřeby...

- pokud jsou obchodním majetkem

*Když příležitostně prodáte ovoce a zeleninu ze zahrádky, příležitostně poskytnete službu či pronajmete nějakou věc

- pokud příjmy přesáhnou deset tisíc korun ročně

*Když dostanete honorář

- do tří tisíc korun měsíčně od jednoho plátce je deseti procenty daní ten, kdo peníze vyplácí, vyšší obnos zdaňuje příjemce

*Když vyhrajete

- zdaňuje se výhra ze soutěže, která není schválená ministerstvem financí

- výhry z vědomostních televizních soutěží vyšší než deset tisíc korun podléhají dvacetiprocentní srážkové dani.