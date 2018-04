Jak spolehlivě „zabít“ poradu

Jednodenní kurz stojí od dvou a půl do tří tisíc korun

Dozvíte se nejen to, jak poradu vést, ale i to, jak ji vhodně začlenit do programu pracovního dne či jak na ní motivovat své kolegy k vyšším výkonům nebo k vyšší identifikaci s firmou.

Kromě instrukcí, co a proč dělat, se však odborníci shodují také na tom, čeho se naprosto vyvarovat. Následující chyby jsou poměrně časté a z porady spolehlivě udělají pustou ztrátu času.

Stihneme toho co nejvíc

Zahltit poradu všemi možnými údaji a informacemi je nesmysl. Nakonec si stejně nikdo nebude pamatovat všechno. Navíc mezi poradou a následnými debatami zaměstnanců existuje nepřímá úměra (takzvaný poporadní syndrom): čím méně pracovníci rozuměli poradě, tím více času pak stráví diskusemi o ní.

Rada: Raději svolejte dvě kratší porady ve dvou dnech a na každou si připravte související témata. Utřídit si nové informace pak nebude pro vaše kolegy tak složité, na kratších poradách navíc snadněji udrží koncentraci od začátku do konce.

Já to tady vedu

Ať už poradu vede kompetentní nadřízený nebo kdokoli z jeho kolegů, musí mít vždy na paměti, že lidé jsou zvědaví na informace. Nikoli na toho, kdo je podává. Nutit své kolegy poslouchat sáhodlouhý monolog nebo je pouštět ke slovu jen na základě osobních sympatií, to je vynikající způsob, jak jim pro příště všechny porady naprosto znechutit.

Rada: Poradu byste měli vést tak, aby právě vaše slova zaznívala co nejméně. Když už potřebujete něco dlouze vysvětlit, požádejte poučeného kolegu, aby se s vámi střídal o slovo. Nebojte si s ním i vyměňovat vtípky, které posluchače proberou z případné letargie. Ke slovu pusťte každého, kdo se o něj přihlásí, i svého oponenta. Porada je tu od toho, aby zazněly všechny názory.

Hádka je lepší než mlčení

Konfrontační taktika se na poradě nikdy nevyplatí. Pokud se vaši kolegové ke slovu příliš nehlásí, jsou možná nepřipravení nebo stydliví a bojácní. Ale vyburcovat je k aktivitě tím, že vyvoláváte záměrně lidi, o nichž víte, že spolu v lecčems nesouhlasí, není rozumné. Z konstruktivní porady se stane obyčejná přestřelka.