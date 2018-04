Novinka jménem předdůchod má usnadnit čekání na plnou penzi

Novinka ale nebude pro každého. Na předdůchod je třeba si napřed naspořit v penzijním připojištění.

Střadatelé budou moci začít čerpat jimi naspořené peníze už pět let před dovršením důchodového věku. Podle současných pravidel se přitom připojištění čerpá nejdříve od 60 let. "Předpokládáme, že možnost předdůchodu využije pět až sedm procent osob v rozmezí pět let před jejich důchodovým věkem, tedy 40 až 60 tisíc lidí," přibližuje Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva práce. Novinka začne platit od 1. ledna 2013.

Zdravotní pojištění za předdůchodce bude hradit stát

Za ty, kdo se rozhodnou čerpat své penzijní úspory prostřednictvím předdůchodu, bude stát platit zdravotní pojištění. Člověk tak nebude kvůli povinnému zdravotnímu pojištění nucen se registrovat a docházet na úřad práce. Snad jen kdyby chtěl pobírat jiné dávky v hmotné nouzi. Na druhou stranu ho nic neomezuje se i v průběhu čerpání předdůchodu do práce vrátit, výplata poběží dál, dokud se úspory nevyčerpají.

Výhodou předdůchodu v porovnání s dnes již existujícími státními předčasnými důchody bude, že v důchodovém věku se dotyčný vyhne krácení řádného státního důchodu za léta, kdy nepřispíval na důchodové pojištění.

Předdůchod však nebude dosažitelný pro každého. Podmínkou je mít naspořeno alespoň tolik, aby měsíční výplata dosáhla 30 procent průměrné mzdy. To je za dnešních podmínek zhruba 7,5 tisíce a při začátku čerpání pět let před důchodovým věkem by tak člověk musel mít na účtě 450 tisíc korun.

Takovou částku člověk uspoří při měsíčním vkladu dva tisíce korun a při konzervativním zhodnocení dvě procenta za patnáct let. Peníze lze na účet vložit i odjinud krátce před začátkem čerpání předdůchodu. Platí, že čím blíž k řádnému důchodu, tím méně je třeba mít naspořeno.

Původně měly být předdůchody jen pro ty, kteří většinu života dělali namáhavou práci a v pokročilém věku už se v oboru těžko uplatní. Nakonec se vláda vyhnula potížím s výběrem "těžkých" profesí a předdůchod může využít kdokoliv, kdo splní uvedená pravidla.

Zaměstnavatelé budou stejně jako dnes přispívat na penzijní připojištění dobrovolně. To se dnes týká více než čtvrtiny z 4,6 milionu klientů penzijních fondů. Vláda chce firmy motivovat k větším příspěvkům tím, že jim od ledna 2013 rozšiřuje maximální výši nezdanitelného příspěvku z 24 na 30 tisíc korun ročně. Je na odborech v jednotlivých firmách, zda se jim příspěvek podaří prosadit do kolektivních smluv.

Předdůchod není předčasný důchod

Dřívější odchody z trhu práce v podobě předčasných důchodů budou fungovat i nadále. Zvlášť v posledním roce se staly vynuceným "hitem". Může za to jak nárůst dlouhodobě nezaměstnaných nad 55 let, tak loňská malá důchodová reforma. Ta změnila výpočet nových důchodů a způsobila obavy a následné spekulace ve snaze na změnu vyzrát.

Předčasný důchod sice také umožní ukončit martyrium marného hledání práce, má však negativa. Odejít se do něj může nejdříve tři nebo pět let před dosažením důchodového věku (záleží na ročníku narození). Tři roky předčasnosti znamenají zkrácení desetitisícové penze zhruba o 1 800 korun, odchod jen o rok dřív pokles o 500 Kč.

Zkrácení platí napořád, stát musí zohlednit, že se dávka příjemci bude vyplácet v průměru déle než těm, kteří čekali až do důchodového věku. Kdo se chce vrátit do práce, musí si nechat výplatu předčasného důchodu zastavit, později se mu přepočítá.

Dřívější odchody z pracovního života budou podle ministerstva práce častější. Důvodem je automaticky nastavené prodlužování důchodového věku. Dnešní novorozenci budou mít nárok na starobní důchod v 73 letech.

"V zákonném důchodovém věku bude odcházet do penze za 50 let mnohem méně lidí. V průměru budou lidé v roce 2060 odcházet do důchodu v 64,9 let, tedy o více než čtyři roky dříve," říká poradce MPSV pro penzijní reformu Tomáš Machanec.