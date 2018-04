Je vám 34 a více let? Do roka se rozhodněte, zda spořit na penzi

Všechna nová penzijní připojištění budou bez výsluhové penze, která umožňuje po 15 letech si vybrat půlku peněz. Také nebude zaručeno, že roční zhodnocení penzijního připojištění bude nula a víc. Nově bude možná i ztráta.

Co lze stihnout do 30. listopadu 2012

Zatímco uzavřít novou smlouvu o penzijním připojištění možné je, změnit tu stávající může být problém.

Pokud se vám dosavadní fond znelíbil a chtěli byste přejít k jinému, máte v současné chvíli jen dost komplikovanou možnost: původní smlouvu přerušit a uzavřít si novou u fondu, který je vám milejší.

To však nemá cenu dělat, když máte na dosavadní smlouvě naspořenou spoustu peněz, protože nejspíš chcete změnu, abyste dosáhli lepších výnosů. Pokud byste peníze až do svých šedesáti zakonzervovali v původním fondu, o kterém se domníváte, že moc nevydělává, nejspíš byste si nepomohli… Na druhou stranu podmínkou, abyste mohli smlouvu přerušit, je, že jste u původního fondu 36 měsíců a řádně spoříte.

Jaký můžete čekat důchod v porovnání s hrubou mzdou Hrubá mzda v Kč Důchod v % z hrubé mzdy do 12 700 77 12 701 - 15 700 64 15 701 - 18 100 57 18 101 - 20 500 52 20 501 - 22 700 49 22 701 - 24 800 46 24 801 - 27 300 44 27 301 - 30 400 42 30 401 - 36 100 39 nad 36 101 33 zdroj: MPSV, propočet při době pojištění 40 let

Důležité rozhodnutí pro střední generaci

Ty, kterým již bylo nebo do poloviny roku 2013 bude 35 let, čeká velké rozhodnutí. Odvádět si část sociálního pojištění na vlastní penzijní účet, nebo ne. Víc času na rozhodnutí budou mít jen nezaměstnaní a třeba matky na rodičovské dovolené.

Lidé, kteří k 1. lednu 2013 nebudou poplatníky pojistného na důchodové spoření, se musí rozhodnout do šesti měsíců ode dne, kdy zase nastoupí do práce či začnou podnikat.

Peníze ve druhém pilíři exekutor nevezme

Výhodou je to, že si část peněz "vyvedete" ze stávajícího systému a budou jen vaše. Nevýhodou zase, že k nim budete povinně přispívat ze svého, že nikdy nedostanete peníze najednou, ale pouze formou penze, že případná budoucí vláda systém zásadně změní...

Rozhodnutí tedy nezávisí jen na výši platu a věku, ale také na víře, že vše bude fungovat tak, jak bylo stanoveno na počátku.

Čeho se ale ten, kdo vstoupí do druhého pilíře, obávat nemusí, je exekuce. Peníze, které jsou vedeny na osobních důchodových účtech u penzijní společnosti, nelze podle zákona o důchodovém spoření (č. 426/2011 Sb.) postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí. Tyto úspory by se tak mohly stát určitou jistotou pro ty, kdo se v průběhu života dostanou do finančních problémů.