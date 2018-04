Spořit na penzi zvládnou jedině bezdětní, spočítal čtenář

Kdo nechce v penzi živořit, měl by si spořit už od svých 30 let, radí odborníci. Třicetiletý čtenář Petr z Kladna spočítal, že odkládat doporučovaných 1 500 korun na penzijní připojištění nezvládne, i když má lehce nadprůměrný plat. "S dítětem to prostě nejde," říká. Finanční poradci mu dávají za pravdu.