Rady, jak spořit ve stavebním spoření, abyste získali co nejvíce

Stavebnímu spoření se během deseti let radikálně snížila státní podpora ze 4 500 na 2 000 korun. Aby ji klient získal, musí navíc spořit déle a více. Úrokové zhodnocení se nově také daní. Pro zákazníka samé minusy. Jedna z věcí, které mnohým stále připadají výhodné, jsou slušné úroky.

Zatímco na spořicích účtech je dvojka na začátku roční úrokové sazby pomalu zázrak, stavební spořitelny úročí vklady dvěma procenty běžně. Přesto v reklamách oslňují zhodnocením kolem pěti procent. Jestli jste právě zajásali a řekli si, že budete na stavební spoření posílat deset tisíc měsíčně a peníze se vám pěkně rozmnoží, jste na omylu. "Reklamního" zhodnocení totiž rozhodně nedosáhne každý. Je vypočtené z nejpříznivěji nastavených podmínek. Když ukládáte moc peněz, bude výsledné roční zhodnocení nižší. Jak tedy spořit co nejefektivněji?

1. rada Stanovte dobře cílovou částku

Důvodem je poplatek za uzavření smlouvy, který bývá jedno procento z cílové částky. Vyplatí se spočítat, kolik naspoříte, abyste si cílovou částku nestanovili příliš vysokou. U smlouvy, která je plánována pouze na spoření, je ideálních 140 tisíc korun. Pokud má spořitelna akci, kdy před Vánocemi poplatek neúčtuje, dobře si pročtěte podmínky, smlouva bez poplatku je obvykle nějak limitována.

Modelový příklad Státní podpora 10 procent, max. 2 000 Kč; zdanění úroků 15 %, spoření 6 let, cílová částka 140 000 Kč Za uzavření smlouvy: 0 Kč

Měsíční vklad: 1 700 Kč

Roční úroková sazba 2 %

Doba spoření v měsících 72

Měsíčně za vedení účtu 25 Kč

Vlastní vklad 122 400 Kč

Státní podpora 12 000 Kč

Úroky po zdanění 6 840 Kč

Poplatky minus 1 800 Kč Naspořeno 139 440 Kč, výsledné roční zhodnocení 4,2 %

2. rada Využijte plnou státní podporu

Státní podpora je 2 000 korun k uspořeným 20 000 korun za rok. První rok tedy musíte vložit plných dvacet tisíc plus poplatky. Druhý rok však už můžete počítat s úrokem, který ke vkladu přibude. Spořit byste tak teoreticky nemuseli 1 700 měsíčně, ale třeba jen 1 670 korun a státní podpora by byla stejná.

Pokud skutečně chcete dosáhnout víc než čtyřprocentního zhodnocení a stojí vám to za ty výpočty a předělávání trvalých příkazů, je postupné snižování úložek cesta.

3. rada Počítejte s podporami "navíc"

Trik, kterého využívají ti, kdo si stavební spoření zakládají na konci roku: v prosinci podepíší smlouvu, uloží 20 000 korun a dostanou státní podporu v plné výši. Stejně tak, až budou smlouvu rušit – vypoví ji tak, aby končila v únoru, ale ještě v lednu pošlou 20 000 a opět dostanou státní podporu za celý rok (sice dodatečně, ale získají ji). Za šest let a dva měsíce spoření tak má člověk osm státních podpor. Předpokladem je, že v prvním a posledním roce nemá jiné stavební spoření, ke kterému by také chtěl čerpat státní podporu.

4. rada Vložte peníze najednou

Stavební spořitelny zhodnocují vklady obvykle dvěma procenty. Vy sice po 1 700 korunách vložíte za šest let 122 400 korun, ale to rozhodně neznamená, že byste na úrocích získali celkem téměř 15 000 korun. Je to tím, že spoříte postupně a v prvním roce se zhodnocuje nejvýše 20 000 korun. Maximální úrok byste získali, kdybyste všechny peníze, které máte sami našetřit, vložili najednou hned na začátku spoření.

5. rada Nespořte déle než šest let

Stavební spoření můžete mít třeba i na 10 let. Musíte však počítat s tím, že efektivita se s jeho délkou snižuje. Úrok, který dává stavební spořitelna, je stále stejný, například dvě procenta ročně. To, čím na počátku lákala navíc, je státní podpora – ta je však pořád stejně vysoká, a tak když v prvním roce představovala 10 procent vkladu, v druhém už je to jen necelých pět procent... Výsledek: když spoříte dlouho, máte sice celkově víc peněz, ale efektivita spoření se postupně blíží oněm dvěma procentům od spořitelny.