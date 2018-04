Jak správně investovat do diamantů

Smysluplná investice do diamantů začíná v řádu 200 000 Kč. Není to bezvýznamná částka a měla by nás, jako potenciální kupující, přimět minimálně k tomu, abychom se o koupi diamantu snažili získat co nejvíce informací. Především by investora mělo zajímat, které parametry určují kvalitu a cenu diamantu. Jsou jimi jeho váha (Carat), čistota (Clarity), barva (Colour) a brus (Cut). Hmotnost diamantu je měřena v karátech. Obecně platí, čím větší hmotnost, tím dražší diamant.

Investiční diamanty: nakupovat vždy od váhy jednoho karátu výše

Čistota: téměř všechny diamanty mají v sobě drobné vady (“inkluze“ – znázorněné na obrázku černými tečkami), pouhým okem málokdy rozeznatelné. Viditelnými se stávají až při několikanásobném zvětšení pod lupou. Stupeň čistoty kamene znamená, v jaké míře jsou v diamantu přítomny ony drobné chybičky. Čím méně jich je, tím vzácnější je diamant. Stupně čistoty ukazuje následující tabulka.



Investiční diamanty doporučujeme kupovat od stupně VS1 výše. Jinými slovy VS1 až LC. Z hlediska barev doporučujeme kupovat od stupně G výše (G až D).

Abychom na koupi diamantu skutečně vydělali, platí, že bychom měli koupit diamant od hmotnosti 0,5 karátu výše, v čistotě do VS1 výše, barva G a výše. Brus by měl být klasický kulatý briliant. K doložení správnosti výše uvedeného tvrzení slouží vývoj cen diamantů (kvalita VS1 – G, kdy se diamanty od sebe liší pouze hmotností) v období od roku 1993 až do současnosti.

Cena v roce 1993 Cena v roce 2001 Cena v roce 2006 váha 0,5 karátu 4 000 4 100 3 800 váha 1 karát 5 500 7 200 7 800 váha 2 karáty 8 400 11 500 15 500 váha 3 karáty 12 300 14 000 19 900

Poznámka: ceny jsou uvedeny v USD za 1 karát s platným mezinárodním certifikátem, zdroj: Inbar, s.r.o. – Diamond Center, Prah

Druhou otázkou je, jak poznat důvěryhodného obchodníka s diamanty, nebo ještě jinak, jak se vyhnout tomu, abychom nekoupili téměř bezcenný falzifikát. Důvěryhodný obchodník by měl být minimálně deset let na trhu a poskytovat při prodeji mezinárodně platné certifikáty diamantů. Mezi nejuznávanější laboratoře na světě, vydávající mezinárodní certifikáty, patří zejména:

AGS www.ags.org

EGL www.egl.co.za

GGL www.globalgemlab.com

HRD www.diamonds.be

IDI www.diamonds.org.il

GIA www.gia.org

Základní doporučení: bez mezinárodně uznávaného a platného certifikátu diamant nikdy nekupujte!

Třetí otázkou je, zda na nás, byť informovaných investorech, přesto obchodník příliš nevydělal. Není v Čechách žádnou výjimkou, že zejména výrobci šperků si připočítávají až 100% marži.

Tvorba cen diamantů je na celém světě stejná a řídí se Rapaport Report, která obsahuje aktuální velkoobchodní ceny diamantů. Jen pro představu čtenáře uvádím, jak takovýto ceník vypadá: http://www.diamondregistry.com/price.htm Stránka obsahující aktuální velkoobchodní ceny www.rapaport.com je dostupná pouze s placeným přístupem. Samozřejmě, že obchodník obyčejně prodává „okolo“ této ceny. Záleží vždy na poptávce a nabídce. Nejste-li přímo na burze, kde můžete porovnat ceny na místě, nezoufejte. Máte ještě možnost ověřit si orientačně cenu vámi zvažovaného diamantu na internetu. Prolistujte následující stránky:

http://www.diamants-infos.com/en/others/index.php?rub=diamond_prices

www.pricescope.com

https://www.diamondregistry.com/qform.asp

Výpočet orientační ceny na internetu, s níž můžete porovnat nabídnutou konkrétní kupní cenu diamantu, vám umožní posoudit i serióznost obchodníka, minimálně mu položit pár zásadních otázek, co se týče nabízené ceny.

Předposlední otázkou je, kde diamant koupit. Můžete se vydat do zahraničí, a to nejspíš do Antverp či do Londýna a diamant koupíte od obchodníka registrovaného na místní diamantové burze. Jakýkoliv podvod je zcela vyloučen. Důvěra se buduje celá desetiletí a lze ji během vteřiny ztratit. Navíc si zde budete moci nejlépe porovnat i ceny nabízených diamantů. Seznam světových burz najdete na stránce www.worldfed.com. V Praze je zatím trh s investičními diamanty relativně malý. Jednou z nejserióznějších firem na českém trhu je společnost Inbar, s.r.o. Diamond Center se sídlem v Praze, kde mezinárodně uznávaný certifikát ke koupeným diamantům zcela určitě dostanete.

Konečně poslední otázka: vyplatí se koupit diamant po internetu? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Můžete jak hodně získat, tak i hodně ztratit. V každém případě musíte kupovat od renomovaného prodejce.

Při vašem rozhodování, jak nejlépe uložit a zhodnotit své peníze, by měla hrát důležitou roli i skutečnost, že s diamanty lze obchodovat prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Velká výhoda broušených diamantů spočívá také ve skutečnosti, že jsou neregistrovanou komoditou. Další významnou předností diamantu vůči jiným podobám bohatství je jeho velikost a odolnost. Již jediný diamant vysoké kvality může být až 12ti tisíci násobně cennější, než zlato stejné váhy a současně dokáže odolat i těm nejničivějším přírodním živlům jako jsou povodně, požáry apod.

Diamanty prokázaly v průběhu historie naší civilizace, že jsou jednou z nejlepších možností, jak lze uchovat a ochránit svůj majetek a zajistit jeho nedotknutelnost. Osvědčily se jako spolehlivá ochrana proti inflaci a deflaci i jako pojistka pro krizová období.